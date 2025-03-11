Почему комдиву Чапаеву не везло в любви

Многим знакома версия о том, что Василия Чапаева предала его собственная жена. Это предательство стало причиной гибели комдива. События, о которых идет речь, произошли после того, как Чапаев застал супругу с любовником. Любовник открыл огонь по Василию Ивановичу, который чудом избежал гибели.

Две Пелагеи

Василию Ивановичу Чапаеву, легендарному красному командиру, катастрофически не везло в любви. Впервые он женился в 22 года. Его избранницей стала 16-летняя Пелагея Метлина, дочь священника. Поначалу семейная жизнь, казалось, складывалась удачно. Один за другим на свет появились дети: дочь Клавдия и сыновья Александр и Аркадий. Вот только пока Чапаев воевал на фронтах Первой мировой войны, Метлина сбежала из дома, бросив на произвол судьбы не только мужа, но и детей. Впоследствии Пелагея пыталась вернуть дочь и сыновей, но безрезультатно.

Дело в том, что детей Василия Чапаева от первого брака вскоре стала воспитывать Пелагея Камешкерцева. Камешкерцева была некогда женой близкого друга Василия Ивановича Петра Камешкерцева. В одном из сражений Чапаев вынес своего друга, смертельно раненного разрывной пулей в живот, и перед его смертью поклялся не оставить его семью: жену и двух малолетних дочерей. Чапаев хотел забрать к себе только детей своего товарища, но Пелагея вызвалась ехать с ними в качестве жены Василия Ивановича.

Трусливый любовник

Василий Чапаев поселил Пелагею Камешкерцеву вместе со всеми детьми в деревне Вязовка, располагавшейся неподалеку от города Николаевска, переименованного в Пугачев. То есть Чапаев устроил домашних поближе к месту своей службы. По свидетельствам очевидцев, у Василия Ивановича было целое хозяйство: и живность, и пашня. Став комдивом, Чапаев перевез семью в деревню Клинцовка, при артиллерийском складе дивизии. Примерно один раз в месяц он навещал Пелагею и детей, предварительно отправляя телеграммы начальнику артсклада Георгию Живоложинову.

Семейная жизнь складывалась благополучно, пока в один прекрасный день телеграф не дал сбой. Благодаря этому Василий Чапаев нагрянул домой неожиданно. Дверь оказалась заперта. Как пишет Олег Смыслов в своей книге «Любви все звания покорны», Пелагея Камешкерцева закрутила роман с тем самым Георгием Живоложиновым. Именно с ним она и уединилась в тот момент. Живоложинов принялся стрелять из-за двери, чуть не ранив Чапаева. Вместе с Василием Ивановичем были его бойцы, которые открыли ответный огонь и выкурили любовника из дома. Но Чапаев его не тронул.

Предательство жены

Примечательно, что после этого инцидента Пелагея Камешкерцева приезжала к Василию Чапаеву для того, чтобы помириться. Вместе с ней был сын комдива. Мальчика к отцу пропустили, а вот Камешкерцеву – нет. После того как умерли родители Чапаева, разделявшие с Камешкерцевой кров, Пелагея начала, уже не скрываясь, жить вместе с Георгием Живоложиновым. По крайней мере, так утверждала внучка Чапаева, слова которой приведены в издании В. О. Дайнеса «Чапаев». Живоложинов не был примерным семьянином, изменял жене и издевался над родными детьми Василия Ивановича.

Да и Пелагея Камешкерцева счастья не обрела. Говорили, женщину мучила совесть, но не из-за измены, а из-за того, что она предала Чапаева. Камешкерцева, разозлившись на Василия Ивановича, выдала место дислокации его штаба белым. Есть предположение, что она сделала это вместе с Живоложиновым. В пользу последней версии говорит тот факт, что Живоложинов стал изменять Пелагее именно после гибели Чапаева, так как она была уже не нужна ему как орудие мести. Как бы то ни было, одна из дочерей комдива сама слышала, как Пелагея говорила Георгию: «Я из-за тебя Василия Ивановича предала!».