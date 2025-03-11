Сергей Галицкий: история миллиардера, который живёт футболом

Большие победы «Краснодара» доставляют радость не только болельщикам «быков», но и его президенту – Сергею Галицкому. Клуб, которого ещё 17 лет назад не было на футбольной карте России, создал бизнесмен с юга страны. Победы – лишь дело времени, когда у руля стоит настоящий фанат своего дела. Рассказываем историю человека, благодаря которому краснодарцы лидируют в Премьер-Лиге после двух третей дистанции.

© ФК «Краснодар»

Любил шахматы и сам развозил заказы

Ясность ума и тяга к знаниям появились ещё в школьные годы в небольшом селе Лазаревское – Серёжа Галицкий выполнил норматив кандидата в мастера спорта по шахматам и выиграл городские соревнования.

После службы в армии поступил в Кубанский государственный университет на экономический факультет. На третьем курсе его пригласили работать в банк, позже он стал заместителем управляющего. Буквально через пару лет пришло разочарование – будущий владелец «Краснодара» не видел развития в этой сфере. Зародился небольшой бизнес с партнёрами – компания «Трансазия» занималась поставкой и продажей косметики и бытовой химии. Стартовый капитал нашёлся с трудом – $ 30 тыс. в кредит.

Первое время Галицкий сам развозил заказы по точкам. Однажды перевернулась машина со стиральным порошком, и бизнесмен собирал его ведрами, чтобы спасти хотя бы часть товара. После реорганизации в 1995 году был основан «Тандер», и бизнесмен сосредоточил своё внимание на нём.

© ФК «Краснодар»

Открытие первых небольших магазинов проходило на юге, не было даже претензии на большое развитие. С самого начала Сергей Николаевич сделал ставку на региональные рынки, не став соперничать со столицей. Бренд «Магнит» появился спустя пару лет, в начале 2000-х, и расшифровывался как «МАГазин НИзких Тарифов».

Тогда же была запущена собственная продукция – появились глазированные сырки «Ах, Полинка!». Считается, что название сладости дал лично владелец компании в честь своей единственной дочери.

Стал миллиардером и продал акции

В 2006 году компания стала публичной и начала распространение своих акций, что привело к высокому притоку прибыли, пошедшей на развитие региональных точек. К 2015-му розничная сеть насчитывала уже более 10 000 магазинов. На 2017-й рыночная стоимость оказалась на отметке $ 15,6 млрд. Forbes включил компанию Галицкого в список «100 лучших инновационных проектов», а его самого – в топ богатейших людей России.

© Парк Галицкого в Краснодаре // РИА Новости

В 2018-м было объявлено о продаже 29,1% акций «Магнита» компании ВТБ. Сам предприниматель на пресс-конференции объяснял своё решение усталостью и различным видением будущего компании среди её акционеров. Галицкий ушёл, чтобы сосредоточить всё своё внимание на любимом футболе, в который он погружён ещё с начала нулевых.

Первый клуб не принёс удовольствия, но с командой единомышленников осуществил задуманное

Перед созданием «Краснодара» «с нуля» Галицкий пытался восстановить «Авангард» из Лазаревского, где он вырос. Было желание создать из небольшой команды российский «Вильярреал», где собственные воспитанники и молодые ребята смогли бы развиваться.

Клуб готов был получить профессиональный статус, но местные власти не дали этому свершиться. Как рассказывал Сергей Николаевич, на аукционе за стадион его обошёл неизвестный бизнесмен из Москвы. В конце 2004 года предприниматель свернул проект и задумал создать своё детище, которое отвечало бы его философии.

Проработка вопросов создания собственной команды стартовала в 2005-2006 годах. Принимал участие в этом близкий друг, Нурбий Хакунов – бывший тренер «Дружбы» из Майкопа, важный человек в жизни «Краснодара» и лично Галицкого. Они вместе создавали клуб, и до нынешнего времени Хакунов является заместителем генерального директора.

Для осуществления своей цели бизнесмен купил базу «Кубани» «Четук», расположенную в 10 км от Краснодара. За три года после реконструкции её было не узнать – сейчас она не уступает комплексам европейских клубов. 22 февраля 2008-го принято считать днём рождения клуба – тогда Хакунов получил официальную лицензию в офисе РФС в Москве. Прошли процедуру с первого раза без нареканий.

Галицкий стал залогом успеха «Краснодара»

Состав команды собирали с нуля. Критерии были следующие: молодые местные ребята, чтобы команда поднималась постепенно, а не выстреливала с опытными игроками. Одновременно с командой в ПФЛ была запущена спортивная школа «Краснодар». Академия с интернатом, где могли жить подрастающие футболисты, открылась лишь в 2010 году.

По итогам первого сезона «Краснодар» попал в тройку сильнейших. Когда несколько команд отказались от повышения в классе до ФНЛ, «быки» согласились. Укрепились несколькими игроками, новым тренером и успешно выступали два года, заняв сначала 10-е, а позже и пятое место.

Выход в РПЛ был при похожем стечении обстоятельств – у других команд не было средств, а Галицкий не стал ждать. Его план по размеренному повышению сработал на опережение. Сергей Николаевич считал, что рост и развитие невозможны без новых обстоятельств и игры с сильным соперником.

Именно в 2012 году родилась легендарная цитата про 11 воспитанников. В исполнение этого желания президент клуба верит до сих пор.

Моя мечта, и я уверен, что она исполнится, в том, чтобы 11 выпускников моей школы играли за «Краснодар». В том, что это будет, я не сомневаюсь. Это абсолютно возможно. Более того, я считаю, что это самый простой путь. Я говорю о другом. О том, чтобы 11 воспитанников играли все игры, – отмечал Галицкий в интервью Sports.ru.

Достойное настоящее и перспективное будущее

Сейчас «Краснодар» по праву считается одним из грандов российского футбола. Галицкий сделал так, чтобы его наследие росло и множилось. Его фамилия прочно ассоциируется с клубом, а игроки говорят о нём с теплотой и благодарностью.

Помимо мужского состава, существует женский, дублирующий, академия, молодёжные и юношеские команды разных возрастов для девочек и мальчиков. У всех первая ассоциация с клубом – его президент, а с Галицким – его клуб. Можно с уверенностью сказать, что приличная часть успеха «быков» – в вере его создателя, который прошёл множество трудностей, чтобы добиться совершенства. Надеемся, Сергей Николаевич ещё сможет увидеть стартовый состав, целиком состоящий из воспитанников. Мы будем ждать и верить.