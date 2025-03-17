Сергей Юрский: отдать душу сцене и остаться собой

Актер с большой буквы, маэстро перевоплощений, душа сцены и кино. Зрители запомнили его как лучшего Остапа Бендера, ироничного дядю Митю и смешного Чудака из племени тапи. Но за яркими ролями и славой стоял человек с живой совестью честный, интеллигентный и стремящийся к правде в жизни и искусстве. 16 марта народному артисту России, режиссеру, сценаристу и поэту Сергею Юрскому могло бы исполниться 90 лет. В честь этой даты MIR24.TV вспоминает путь и наследие выдающегося соотечественника.

Несостоявшийся юрист

Мальчик, которому суждено было стать легендой театра и кино, родился в Ленинграде в творческой семье. Его отец Юрий Жихарев эстрадный и цирковой режиссер. Еще в молодости он придумал себе сценический псевдоним «Юрский, который позже сын унаследовал как фамилию. С искусством была связана и работа матери, Евгении Юрской-Романовой. Она была талантливой пианисткой и музыкальным педагогом.

Судьба не баловала культурных деятелей. Жили то просто скромно, то откровенно бедно. Война, переезды, гонения партии из-за дворянского происхождения отца. Какое-то время Юрским даже пришлось ютиться в маленькой комнатке за кулисами цирка. Но все это маленький Сережа воспринимал как захватывающее приключение. Он мечтал стать клоуном. Родители резонно выступали против такой перспективы. Взрослые настаивали, чтобы сын выбрал более стабильную профессию.

Повзрослев, Сергей попытался воплотить надежды близких в жизнь. Окончил школу с золотой медалью, поступил на юридический факультет. Но как бы юноша ни старался постичь азы правоведения, сцена манила его, как магнит. Спустя три года молодой человек забрал документы и перевелся в Ленинградский театральный институт имени Островского.

«Три года поступал, на третий год поступил. Были придирки к речи, еще какие-то отговорки. К моменту, когда меня приняли, я в университетском театре, где учился на юридическом факультете, переиграл почти весь классический репертуар: «Ревизор, «Тартюф, Чехова. Читал Труффальдино из «Слуги двух господ.

На сцене и в кадре

Впервые на профессиональной сцене Сергей Юрский выступил как артист Ленинградского Большого драматического театра. В это время коллектив возглавлял выдающийся режиссер Георгий Товстоногов, под чьим руководством БДТ переживал настоящий творческий расцвет. Для начинающего артиста это была бесценная школа мастерства, где он сумел проявить свой талант в полной мере.

Еще больше творческих открытий ждало актера после переезда в Москву. Он устроился в театр Моссовета, где не только продолжил играть в спектаклях, но и попробовал себя в режиссуре. Параллельно снимался в кино. В 1960-х годах Сергей Юрский стал одним из самых востребованных артистов Советского Союза.

Всенародную любовь 33-летнему ленинградцу принесла роль Остапа Бендера в фильме Михаила Швейцера «Золотой теленок. Юрский довел исполнение образа «великого комбинатора до эталонного уровня, сделав эту работу своей визитной карточкой. Особое место в фильмографии артиста занимает и роль Груздева в культовом сериале «Место встречи изменить нельзя в нее он вложил собственный опыт и переживания. А одним из своих любимых перевоплощений актер называл дядю Митю из ленты «Любовь и голуби. Всего на счету кумира более 50 киноработ.

«Я испил свою чашу кинопопулярности после фильмов «Крепостная актриса, «Республика ШКИД и особенно после «Золотого теленка. Я испробовал самые разные жанры кино оперетту, детектив, комедию, хронику, сказку. Некоторые из моих ролей были отнесены к числу серьезных удач. При всем том, мне кажется, я так и не стал киноактером. Во всех ролях я лучше или хуже приспосабливал свое театральное умение к условиям кино. Я думаю, что зрители и критики зачастую прощали или не замечали мою театральность, писал артист в своей книге.

Режиссер, писатель, чтец

Сергей Юрский был не только успешным актером, но и талантливым режиссером. Он ставил спектакли в театре, снимал фильмы и даже писал сценарии. Среди постановок мэтра «Мольер, «Фантазии Фарятьева, «Орнифль, или сквозной ветерок, «Предбанник и многие другие. Наиболее известная работа в качестве кинорежиссера триллер «Чернов, в котором Юрский выступил еще и сценаристом, и исполнителем одной из ролей.

Помимо этого, Сергей Юрьевич активно занимался озвучиванием фильмов. Благодаря уникальному тембру и выразительной манере речи он стал одним из самых востребованных актеров дубляжа. Его знали и как блестящего чтеца художественных произведений. Он создал 15 программ современных и классических авторов. С аудиоконцертом «Пушкин и другие совершил несколько мировых турне.

Мастер перевоплощений успел состояться и на писательском поприще. Из-под его пера вышло несколько книг прозы и стихов. В своих произведениях Юрский делится размышлениями о театре, жизни и искусстве.

За свои заслуги в искусстве актер был удостоен множества наград, включая Орден Почета, медаль Пушкина, орден «За заслуги перед Отечеством IV степени и премию Президента Российской Федерации в области литературы и искусства.

История любви

Особое место в судьбе народного артиста заняли две женщины. С Зинаидой Шарко он познакомился на репетиции спектакля. Актриса, которая была старше Юрского на шесть лет, уже успела стать звездой театральной сцены. Она пережила непростые отношения с коллегой Игорем Владимировым, от которого родила сына Ивана, но этот союз так и не стал официальным.

Однако и с Юрским Зинаида счастья не нашла. Их отношения, начавшиеся ярко и страстно, продлились семь лет. Они делили одну сцену и одну жизнь, обменяли свои отдельные квартиры на просторное общее жилье, строили совместные планы на будущее. Но, как это часто бывает, все рухнуло так же внезапно, как и началось. «Умру, если уйдешь, говорила Зина в момент расставания, а когда эмоции улеглись, нашла в себе силы двигаться дальше.

Второй и главной любовью Юрского стала Наталья Тенякова, известная актриса театра и кино. Они познакомились в БДТ, где оба играли в спектаклях, и в 1970 году поженились. Их союз продлился почти полвека, став примером крепкой и гармоничной семьи. Наталья Тенякова была не только спутницей жизни, но и творческой музой Юрского. Вместе они играли в спектаклях, снимались в кино и поддерживали друг друга в сложные моменты.

«Никогда не пренебрегайте возможностью побыть вместе, и должен всегда существовать Дом. Дом это место отдыха. Место, где все остаются сами собой, делился секретом счастья Сергей Юрский.

Пара воспитала дочь Дарью, которая пошла по стопам родителей, став актрисой. Семья всегда оставалась для Юрского важной опорой. Даже в последние годы жизни, несмотря на болезни, актер продолжал работать, а Наталья Тенякова всегда была рядом, поддерживая его.