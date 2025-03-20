Леонид Говоров: как служивший у Колчака прапорщик стал маршалом и спас Москву и Ленинград

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем публиковать цикл статей о выдающихся советских полководцах. Леонид Говоров стал единственным из советских маршалов Победы защитившим диссертацию. В мае 1945 года он был награжден высшим военным орденом СССР за разгром фашистских войск под Ленинградом и в Прибалтике. Немногословность и сдержанность стали отличительными чертами первого в истории главкома ПВО, который стоял у истоков создания нового рода войск. Была за плечами у маршала и служба в армии Колчака. О непростом пути и малоизвестных страницах биографии знаменитого военачальника — в материале MIR24.TV.

Крестьянский сын

Леонид Говоров родился в феврале 1897 года в небольшой деревне Бутырки Яранского уезда Вятской губернии (сегодня населенного пункта не существует, он располагался на территории нынешнего Советского района Кировской области). Семья жила бедно: мать вела крестьянские дела, а отец был бурлаком, затем работал матросом в пароходной компании и самостоятельно изучал грамоту, что в дальнейшем позволило ему устроиться письмовыводителем в реальное училище Елабуги и бесплатно учить в этом заведении четверых детей (Леонид был самым старшим из них). К слову, почерк у главы семейства был каллиграфическим.

Старший сын окончил четыре класса в яранском ремесленном училище, после чего с отличием завершил обучение в Елабуге (где работал отец). Свои первые деньги Леонид получил, занимаясь несколькими дисциплинами с отстающими учениками. Настоящий пример трудолюбия и дисциплины.

В 1916 году Говорова — ему было 19 лет — без экзаменов зачисляют на кораблестроительное отделение Петроградского политехнического института императора Петра Великого. Но мечте стать инженером сбыться не суждено: в декабре того же года молодого человека призывают в императорскую армию и направляют в столичное Константиновское артиллерийское училище. Так судьба навсегда связала его с военной службой.

Годы Гражданской войны

Выпуск из артиллерийского училища пришелся на июнь 1917 года. Говорова назначают младшим офицером в мортирную артиллерийскую запасную батарею одной из частей Томского гарнизона. После Октябрьской революции царская армия оказалась упразднена, а офицерские должности стали выборными. Леониду удалось демобилизоваться и ненадолго вернуться к родителям. Работая в Потребкооперации, он мог помогать семье.

Наступила Гражданская война, и вскоре белогвардейцы вошли в Елабугу. В октябре 1918 года Говорова мобилизовали в армию Колчака. В чине прапорщика он был определен в состав 2-го Уфимского армейского корпуса, принимал участие в боях с красноармейцами за Уфу и Челябинск, а также сражался под Златоустом и на Тоболе. По выслуге лет был переведен в чин подпоручика.

Зимой 1919 года в колчаковских военных частях началось брожение: многие подразделения стали переходить на сторону РККА. В середине декабря Говоров с частью солдат своей батареи примыкает к революционному движению в Томске, который под конец года перешел под контроль Красной армии. Уже в январе 1920 Леонид добровольцем вступает в 51-ю стрелковую дивизию под командованием Василия Блюхера и занимает должность командира артдивизиона.

За бои против Врангеля на Южном фронте, пережив два ранения (штурмы Каховки и Перекопа), будущий маршал был удостоен своей первой боевой награды — ордена Красного Знамени, который ему вручили в 1921 году. Через несколько лет Говорова вычеркнули из списков «особого учета бывших белогвардейцев. В дальнейшем он последовательно занимал должности от командира дивизиона до командира артиллерийского отделения Киевского военного округа.

На пути к новой войне

В 1936 году Леонид Александрович становится слушателем Академии Генерального штаба, за плечами молодого военного — заочно оконченная Военная академия им. М.В. Фрунзе. Он самостоятельно изучает немецкий язык, с успехом сдает экзамены на военного переводчика, защищает диссертацию, получает звание доцента и публикует научный труд «Атака и прорыв укрепленного района, который ранее представлял преподавательскому составу академии. Много лет спустя однокашники Говорова вспомнят, что внешне он казался суховатым и был сдержанным, а также не поддерживал разговоров на бытовые темы. Но стоило направить беседу в военное русло — сразу преображался.

Можно ли назвать карьеру Говорова безоблачной? Разумеется, нет. На бывшего белогвардейского офицера не единожды писали доносы, в годы репрессий даже заводили дело, его не рекомендовали кандидатом в ВКП (б). Историки считают, что во время «чистки» командного и начальствующего состава Красной армии (1937-1938 годы) от Говорова удалось отвести угрозу благодаря личному поручительству наркома обороны СССР Семена Тимошенко.

Леонида Алексеевича направили в действующую армию в разгар Советско-финской войны (1939-1940). Тогда, несмотря на тотальное преимущество Красной армии, советские части оказались не готовы к зимней кампании. На начальника штаба артиллерии 7-й армии, которая прогрызала «линию Маннергейма, была возложена подготовка артобеспечения. Именно Говоров предложил уничтожать финские ДОТы огнем из крупных калибров прямой наводкой. За успешный прорыв укреплений на Карельском перешейке и взятие Выборга ему вручили орден Красной Звезды, досрочно произведя в комдивы. Спустя несколько месяцев Говорова назначили заместителем генерал-инспектора Главного артиллерийского управления Красной Армии, а в мае 1941 — начальником Артиллерийской академии РККА им. Ф.Э. Дзержинского. Но занимать эту должность ему оставалось недолго.

«Упрись, как Говоров»

Великую Отечественную войну Леонид Говоров встретил на должности начальника артиллерии Западного стратегического направления (назначение — инициатива Георгия Жукова). Под Москвой его 5-я армия не позволила немецким соединениям захватить Тулу. Отсюда родилось знаменитое выражение: «Упрись, как Говоров».

В тяжелейший период войны ему были присущи мужество и стальная выдержка. Именно Говоров организовывал оборонительные операции на Можайском направлении, а также готовил контрудар под Ельней. Те, кто был рядом с ним, отмечали особые черты: настоящую страсть к работе с картами и уникальную способность считывать обстановку.

Боевое крещение в качестве командующего армией произошло для Говорова на Бородинском поле: немецкие войска были остановлены почти на шесть дней, а советские соединения отодвинулись на новый оборонительный рубеж недалеко от Звенигорода, что позволило стабилизировать фронт в тяжелейших условиях. В январе 1942 года подразделения 5-й армии выбили фашистов из Можайска. За время битвы под Москвой Леонид Александрович был дважды удостоен ордена Ленина и произведен в генерал-лейтенанты. В апреле он получил новое назначение — командующий войсками Ленинградского фронта. Таким образом, он стал первым в истории Советского Союза артиллеристом, который занял столь высокую должность.

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Маршал

Героическая оборона Ленинграда длилась 900 дней, 670 из которых — под непосредственным руководством будущего маршала, проявившего себя выдающимся стратегом и смелым тактиком. Говоров организовал множество крупных узлов обороны и сотни километров траншей, которые позволили скрытно проводить перегруппировки войск и наносить мощные артиллерийские удары по немцам, а также прикрывать «Дорогу жизни».

Что же касается малоизвестных фактов биографии Говорова, то в декабре 1942 года — несмотря на его возражения — к нему в блокадный Ленинград прилетела супруга Лидия. Позже она вспоминала, что самолет из-за обледенения выполнил вынужденную посадку недалеко от Ладожского озера. К мужу она добиралась под обстрелом, а ее путь проходил по «Дороге жизни.

Январь 1943 года ознаменовала операция «Искра»: после мощной артиллерийской и авиационной подготовки войска Красной армии перешли в долгожданное наступление и вскоре прорвали блокаду Ленинграда, части Ленинградского и Волховского фронтов соединились. Звание маршала Говорову присвоили в июне 1944 года. Вскоре он уже координировал наступательные действия Ленинградского, а также 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. Соединения маршала освобождали Эстонию, а в мае 1945 года блокировали крупную немецкую группировку на полуострове Курляндия. В самом конце войны за разгром немецких войск под Ленинградом и в Прибалтике Говоров получил высший полководческий орден «Победа».

«Считаю уместным сказать здесь об отношении Верховного к командующим и начальникам штабов фронтов, — писал Жуков в мемуарах “Воспоминания и размышления”. — По моим наблюдениям, из командующих фронтами И.В. Сталин больше всего ценил Маршалов Советского Союза К.К. Рокоссовского, Л.А. Говорова, И.С. Конева и генерала армии Н.Ф. Ватутина».

После войны

После капитуляции гитлеровской Германии Леонид Говоров осуществлял руководство войсками Ленинградского военного округа, в 1946 году занимал пост заместителя министра обороны СССР. Спустя два года он параллельно был назначен командующим войсками ПВО и провел крупные реформы в сфере перевооружения противовоздушной обороны страны.

В 1954 году маршал был назначен первым в истории Советского Союза главнокомандующим войсками ПВО. Именно по его инициативе на вооружение были приняты сверхзвуковые реактивные истребители, а также началось массовое развертывание зенитных ракетных частей.

Говоров ушел из жизни в расцвете сил и на пике своей военной карьеры — тяжелейшая форма гипертонии не оставила ему никаких шансов. На здоровье маршала сказались испытания четырех тяжелейших лет войны. В том числе — тех 670 дней, в течение которых он командовал Ленинградским фронтом. Судьба по-своему закольцевала его историю: недалеко от Барвихи, где умирал Говоров, в 1941 году находился его командный пункт. Он командовал тогда 5-ой армией.