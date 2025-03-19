«Один из шестерки храбрецов»: подвиг беспартийного украинца помог освободить Севастополь

В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне RT рассказывает о героях Советского Союза, об их боевых заслугах и подвигах. Один из них, Константин Висовин, родился в 1918 году в селе Прогнои Таврической губернии, сейчас оно называется Геройское. Новое название село получило в 1963 году в честь четырёх героев Великой Отечественной войны и двух героев Социалистического Труда, притом что жителей в селе было меньше тысячи. Старший сержант Висовин был одним из шестёрки храбрецов, которые отвлекли на себя внимание гитлеровцев, прикрыв высадку основного десанта в боях за Севастополь. Константин Висовин погиб ровно за год до Победы — 9 мая 1944 года.

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Село Прогнои, где родился Константин Висовин, расположено на берегу Днепровско-Бугского лимана, недалеко от Ягорлыцкого залива Чёрного моря, близ озёр песчаной Кинбурнской косы, в 65 км от районного центра — города Голой Пристани.

Константин окончил среднюю школу, а потом рыбачил, как многие в его селе. В 1936 году был призван на службу в армию. Во время прохождения призывной комиссии Висовин просил, чтобы его отправили на флот. Эта история описана в книге «Герои твои, Херсонщина», которая была издана в 1980 году.

«Прошу направить на флот, — обратился Костя к членам комиссии военкомата. — Мы, прогнойские, к воде привычные, с детства морячим...»

Великую Отечественную войну Константин Висовин встретил на линкоре «Парижская коммуна». В июле 1941 года он отправил домой письмо о первых боях с фашистами.

© Линкор «Парижская коммуна» // РИА Новости

Фронтовые дороги 23-летнего беспартийного украинца, рассказанные нам короткими строками наградных листов, были непростыми и по большей части сухопутными. Сначала он воевал на Южном фронте, а затем попал в партизанский отряд Калашникова, действовавший в районе Шепетовки Киевской области.

Последним боевым направлением Константина Висовина стал 4-й Украинский фронт, сформированный в октябре 1943 года. Он служил разведчиком 2-го батальона 70-го полка 24-й гвардейской Евпаторийской дивизии.

Примерно в это время было освобождено родное село Константина Висовина — части Красной армии заняли Прогнои 5 ноября 1943 года.

Константин воевал успешно и результативно. В апреле 1944 года был награждён орденом Славы III степени. К этому времени он был лишь однажды ранен — 13 августа 1941 года под Минском ударом штыка.

Свой первый орден Висовин получил за участие в боях на Кинбурнской косе, недалеко от родного села. «Находясь на задании по разведке, уничтожил четырёх немецких солдат и офицера — лётчика из экипажа сбитого самолёта. 4 декабря 1943 года в составе отделения лично пленил четырёх румынских солдат», — написано в наградном листе Константина Висовина.

© Наградной лист Константина Висовина. Представление к ордену Славы III степени. 1943 год. / Обложка книги «Герои твои, Херсонщина». Издательство «Таврия». 1980 год // Минобороны России

В мае 1944 года шли горячие бои за Севастополь. Нужен был решительный удар, чтобы окончательно выбить фашистов из города и с Крымского полуострова.

Вечером 8 мая 1944 года командир взвода, в котором воевал Висовин, вернулся из штаба, построил бойцов и сказал: «Нам поручено переправиться через бухту, закрепиться на берегу и отвлечь внимание противника, чтобы дать возможность переправиться основным силам полка. Кто со мной — три шага вперёд!»

Из этого боевого задания — переключить на себя внимание и огневую мощь противника — шансов вернуться живыми практически не было.

Тем не менее после того, как командир взвода лейтенант Земков предложил добровольцам выйти из строя, все до единого бойцы чётко отсчитали шаги вперёд. Помимо самого лейтенанта, в шестёрку храбрецов вошли Висовин, Дубинин, Романов, Сидоренко и ещё один херсонец — Соценко.

9 мая 1944 года ровно в 06:00 они незаметно отчалили на небольшой рыбацкой лодке от берега. Немцы обнаружили их на середине бухты и начали обстрел. Дальше они пошли уже под шквальным огнём «через Северную бухту в город Севастополь», как сказано в наградном листе Висовина, занимать плацдарм, «чтобы дать возможность полку без потерь в личном составе форсировать Северную бухту».

Им удалось высадиться на южном берегу бухты и с боем продвинуться вглубь города. Успех придавал смелости, но силы были неравны. «Вскоре немцы взяли смельчаков в плотное кольцо. Группа начала вести рукопашные и гранатные бои на улицах города. В этом бою тов. Висовин гранатами уничтожил 30 гитлеровцев. Трёх зарезал ножом», — рассказал о подвиге Константина в наградном листе командир его полка гвардии майор Дрыгин.

Уже смертельно раненный, истекая кровью, он из ППШ в упор расстрелял ещё двух немцев, попытавшихся взять его в плен.

«Геройство группы сеяло панику и смятение среди немцев». Когда в город вошли наши части, никого из шестерых уже не было в живых. Однако именно их отвага и самоотверженность сделали наступление результативным.

«За мужество, за исключительное геройство» 12 июня 1944 года военсоветом фронта Константин Висовин был представлен к званию Героя Советского Союза. А 24 марта 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР Висовина посмертно наградили Золотой Звездой Героя Советского Союза и орденом Ленина.

Константин Висовин похоронен на братском военном кладбище советских воинов в Бахчисарае. Его могила расположена на террасе в юго-западной части мемориала, справа от Вечного огня. На мемориальной доске из серого гранита высечена надпись «Герой Советского Союза старший сержант Висовин Константин Гаврилович 1918—1944» и изображена Золотая Звезда.

Братское военное кладбище в Бахчисарае — объект культурного наследия регионального значения.