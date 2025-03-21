Как «внебрачный сын» Андропова улизнул от Жириновского и вышел сухим из воды

В свое время одним из самых медийных и скандально-известных депутатов Госдумы считался Алексей Митрофанов. Своей славой он не уступал самому Владимиру Жириновскому, лидеру партии, в которой долгие годы состоял. Однако потом их пути кардинальным образом разошлись. Митрофанов сменил сначала партийную принадлежность, а затем, опасаясь уголовного преследования, и Родину. Точное местонахождение одного из самых харизматичных российских парламентариев до сих пор неизвестно. О перипетиях судьбы «внебрачного сына» генсека СССР Юрия Андропова, - в нашей статье.

Все могло быть иначе…

Алексей Митрофанов практически с рождения принадлежал к так называемой «золотой молодежи». Он родился в семье крупного чиновника Госплана, учился в престижной школе, вместе с сестрой Элеонорой позже окончили МГИМО и сделали неплохую карьеру в МИД СССР. Так, Алексей трудился и в министерском аппарате, и в Агентстве по атомной энергии, закончил аспирантуру Института США и Канады.

Его сестра дослужилась до должности первого заместителя министра иностранных дел, была постоянным представителем РФ при ЮНЕСКО, позже – послом России в Болгарии. Возможно, и Алексей смог бы достичь подобных вершин, если бы в начале 90-х не увлекся либерально-демократическими идеями Владимира Жириновского и не стал бы членом ЛДПР.

Уже в 1993 году он занял депутатское кресло в I созыве Государственной Думы, позже неоднократно становился доверенным лицом Жириновского на президентских выборах. Сам несколько раз баллотировался на пост мэра Москвы, правда, безуспешно, каждый раз проигрывая Юрию Лужкову.

Одно время по Москве ходили слухи, что Митрофанов является внебрачным сыном предпоследнего генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова. Оказалось, эту «утку» в свое время запустил писатель Эдуард Лимонов, который и сам после возвращения из эмиграции сотрудничал с ЛДПР.

Кстати, Митрофанов никогда не отрицал и не подтверждал это родство. Более того, опосредованное отношение к семье всесильного главы КГБ он все же имел. Так, одной из его помощниц во время депутатства являлась внучка Андропова Евгения. Сам парламентарий пытался, правда, безуспешно инициировать установку памятника бывшему руководителю СССР на Лубянской площади.

«Моя мать была хорошо знакома с Андроповым, и я несколько раз видел Юрия Владимировича, но подробности их отношений не буду комментировать», - рассказывал в беседе с журналистами «Комсомолки» депутат.

От сумы да от тюрьмы…

Вольготная жизнь этого «баловня судьбы» продолжалась вплоть до 2007 года, когда он вышел из ЛДПР, заявив, что партия «последние четыре года находится в политическом гетто». Правда, Жириновский впоследствии заявлял, что сам выгнал Митрофанова. Однако это вовсе не означало, что тот решил уйти из большой политики. Отнюдь. Уже вскорости Митрофанов объявил о том, что решил идти на следующие выборы в Госдуму по спискам партии «Справедливая Россия».

«Время гениальных импровизаций и интуиций проходит, - констатировал в одном из интервью политик. – Появляются системные партии».

Увы, но депутатом ему в 2007 году стать не удалось: в Пензенской области, от которой он баллотировался, СР не набрала необходимый по закону «проходной» балл. Лишь спустя четыре года фортуна улыбнулась Алексею – он вернулся к привычной депутатской деятельности благодаря победе региональной группы эсеров по Вологодской, Новгородской и Тверской областям. Несмотря на то, что Митрофанов возглавил думский комитет по информационной политике и связи, радоваться было рано…

© Митрофанову перестало фартить после ухода от Жириновского

Примерно в это самое время одиозного политика, до этого не раз отметившегося в различных скандалах, давно ставшего своим на страницах «желтой прессы» благодаря «романам» с Ольгой Бузовой, Ксенией Бородиной и другими «светскими львицами», заподозрили в мошенничестве.

По версии следствия, двое помощников депутата пообещали некоему предпринимателю оказать содействие в решении сложного дела в Арбитражном апелляционном суде. Речь шла о судьбе элитной недвижимости в столице. Услуга «стоила» 200 тыс. долларов, однако бизнесмена подобный расклад явно не устроил, и он обратился в правоохранительные органы.

В результате помощники Митрофанова получили реальные сроки за мошенничество. Сам же парламентарий, которого подозревали в организации данного преступления, благополучно ускользнул из рук правосудия. Он якобы уехал за границу на лечение, однако с тех пор в России, по крайней мере, открыто и официально не объявлялся.

Примечательно, что полномочий его так и не лишили: до очередных выборов Митрофанов числился депутатом Госдумы. Позже его видели в Загребе, однако почему-то под экстрадицию он не попал, хотя между Хорватией и Россией существует соответствующая договоренность.

В последние годы бывший депутат не стремится попадать в объектив телекамер. Несколько лет назад, как пишет интернет-издание 78.ru, у него возникли проблемы с продлением визы в Хорватии. Нужно было возвращаться в Россию, чтобы разобраться с документами. Некоторые СМИ утверждают, что политик благополучно слетал в Москву, где решил все вопросы, в очередной раз избежав правосудия.

В 2020 году Арбитражным судом Москвы Алексей Митрофанов был признан банкротом, поскольку, как выяснилось, ранее он задолжал по различным долговым распискам около 1,5 млн евро. Впрочем, голодная смерть в бедной Хорватии опальному политику явно не грозит.

Как удалось узнать 78.ru, его супруга Марина Лиллевяли, с которой они вместе уже не одно десятилетие, имеет итальянское гражданство и является владелицей нескольких успешно развивающихся европейских компаний в сфере недвижимости и бизнес-консалтинга. Такая вот весьма примечательная история одного российского «баловня судьбы».