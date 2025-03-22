Бела Кун: как венгерский коммунист стал палачом Крыма

Лидер венгерских коммунистов Бела Кун (1886-1938), именем которого до сих пор называются улицы в Санкт-Петербурге, Симферополе и других городах, оставил кровавый след в двух странах.

Путь в революцию

Бела Кун родился в Трансильвании, на территории нынешней Румынии. Бела был уроженцем смешанной семьи, его отцом был еврей, принявший кальвинизм – религию матери Белы. Уже в 16 лет Кун вступил в Венгерскую социал-демократическую партию, а в 19 лет стал подстрекателем забастовки рабочих в Коложваре (ныне Клуж в Румынии), за что и отсидел первый тюремный срок – 15 месяцев.

В Россию Кун попал рядовым австро-венгерской армии в 1914 году. Социалистические убеждения не помешали ем взяться за оружие для «защиты» монархии Габсбургов. Впрочем, в 1914 году почти все социалисты европейских стран выступили на стороне своих правительств. А для социалистов Германии и Австро-Венгрии война с царской Россией носила особое «оправдание» как война с «самым реакционным режимом» в Европе. Только в русском плену, куда Бела Кун попал в 1916 году, он стал «интернационалистом».

В советской России

Большевики с первого же дня стали нарушать подписанный ими 3 марта 1918 года Брестский мир с Германией, Австро-Венгрией и их союзниками. Договор устанавливал обмен пленными и запрещал ведение агитации среди них. Несмотря на это, в марте 1918 года при РКП(б) была создана Венгерская группа из числа военнопленных во главе с Куном. 3 апреля 1918 года начала выходить газета на венгерском языке «Социальная революция».

Репатриация военнопленных задерживалась. Взамен этого пленным венграм предлагалось вступать в Красную Армию. Поскольку ударной силой контрреволюции летом 1918 года в Поволжье, на Урале и в Сибири стал Чехословацкий корпус, то большевики решили, что естественно будет противопоставить ему венгров, дышавших застарелой племенной ненавистью к чехам и словакам.

Возвращение Куна в Венгрию по этой причине тоже откладывалось, хотя сам Ленин и назначил его вождём будущей революции в Венгрии. Пока же Кун занимался организацией мадьярских красноармейских частей, которые, помимо войны с чехословаками и русскими белогвардейцами, совершали также карательные походы против русских крестьян.

Осенью 1918 года рухнула Австро-Венгерская империя. На её обломках возникли национальные государства. Началась чехарда правительств. Большевики организовали спешную переброску революционных кадров в Венгрию. Австро-Венгрия капитулировала 3 ноября 1918 года, а уже 17 ноября Бела Кун прибыл в Будапешт.

Венгерская советская республика

Первое время после падения монархии в Будапеште существовало леволиберальное правительство, провозгласившее парламентскую республику. Но оно не могло справиться с радикализмом общественных настроений. Масла в огонь подлила империалистическая политика победившей Антанты, выставившей огромные территориальные претензии к Венгрии в пользу Чехословакии, Румынии и Югославии.

В Венгрии сложилась своеобразная ситуация. Левые здесь объективно выступили националистами, сопротивлявшимися расчленению страны. Тогда как буржуазные политики были готовы, ради подавления революции, пойти на уступки Антанте.

Либеральное правительство пало, уступив место социал-демократам. Но те, стремясь расширить свою социальную базу влево, пошли на союз с коммунистами. Особенно забавно, что Кун и ряд других коммунистических лидеров в это время находились в тюрьме за вооружённое нападение на редакцию газеты социал-демократов. 21 марта 1919 года было заключено соглашение, по которому Венгрия провозглашалась советской республикой, а правительство поровну составляли социал-демократы и коммунисты.

Войдя в правительство, коммунисты во главе с Куном начали (во исполнение секретной телеграммы Ленина Куну от 23 марта) сразу же вытеснять оттуда социал-демократов. Вскоре там остался только один социал-демократ, Шандор Гарбаи, бывший номинальным премьер-министром. И то, как шутил Матиаш Ракоши (будущий глава Венгрии при Сталине), командовавший венгерской Красной Армией, Гарбаи держали лишь потому, что он был единственный не еврей в правительстве и мог подписывать смертные приговоры по субботам. Это, конечно, была шутка, потому что коммунисты еврейского происхождения принципиально не придерживались иудейских заповедей.

Фактическим же лидером Венгерской советской республики был Бела Кун, занимавший пост министра иностранных дел. Впрочем, в этом качестве его не признавало ни одно государство, кроме советской России. Что касается масштабов красного террора в Венгрии, то официально было казнено 590 человек, фактически в несколько раз больше, но масштабы последовавшего белого террора превзошли его в десятки раз. 1 августа 1919 года советская республика в Венгрии пала под внешней интервенцией. Кун бежал в советскую Россию.

Залитый кровью Крым

Самой зловещей страницей биографии венгерско-российского коммуниста стал террор в Крыму, устроенный там после эвакуации белогвардейской армии Врангеля. Кун, возможно, рассматривал его как месть «мировой буржуазии» за белый террор в Венгрии.

Командующий Южным советским фронтом Михаил Фрунзе выпустил прокламацию об амнистии всем белым офицерам и солдатам, добровольно сложившим оружие. На следующий день после оставления Крыма войсками Врангеля, 17 ноября 1920 года, Крымский ревком во главе с Бела Куном и Розалией Землячкой (Залкинд) издал приказ об обязательной регистрации всех белогвардейцев, а также служащих гражданских учреждений Крыма при белых. Формально это делалось якобы для того, чтобы помочь им вернуться в прежние регионы проживания и определиться на работу. Но в первые же дни после регистрации начались массовые аресты и заключения. Причём заключённых тут же расстреливали, а приговоры оформлялись на целые группы – по 200-300 арестованных сразу.

Кун в это время гордо заявил в печати:

«Товарищ Троцкий сказал, что не придёт в Крым, пока в Крыму останется хоть один контрреволюционер … [Крым мы] быстро подвинем к общему революционному развитию России».

Террор в Крыму это отдельная тема. Достаточно указать, что по самым минимальным подсчётам было уничтожено не меньше 50 тысяч человек. Расстрелы вышли далеко за пределы списков зарегистрированных. Среди убитых были тысячи женщин и детей.

Кун широко развернул также террор против крымских татар, которые при Врангеле создали в горах отряды «зелёных» и хотели независимости Крыма. Они тоже поверили в советскую амнистию. Кун вначале использовал их вождя Маламбутова, чтобы убедить сдаться остальных, после чего всех сдавшихся расстреляли.

Красный террор свирепствовал в Крыму всю зиму 1920/21 г. В марте 1921 г. ВЦИК отозвал Куна и Землячку из Крыма и назначил комиссию по проверке их деятельности. Правда, новые комиссары из центра лишь незначительно ослабили размах репрессий. А главное – устроители массовой бойни не получили никакого взыскания. Тот же Кун был потом важным работником Коминтерна. В 1938 году его как «врага народа» расстреляли.