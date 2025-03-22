Какую психологическую травму Суниты Уильямс скрывали от людей

Семья астронавта НАСА Суниты Уильямс раскрыла ее тайную психологическую травму после 9 месяцев, проведенных в космосе. Астронавт НАСА Сунита Уильямс, возможно, и сохраняла мужественное выражение лица, находясь на Международной космической станции, но ее семья раскрыла, как ей было больно.

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Мать Уильямс, Бонни Пандья, рассказала, что ее дочь подумывала об уходе на пенсию за несколько недель до начала космической миссии, которая должна была продлиться всего 10 дней, пишет Daily Mail. В течение девяти неопределенных месяцев, проведенных на Международной космической станции, Уильямс жаловалась, что скучает по своей семье и теплу их прикосновений.

В интервью местному новостному каналу WCNC сестра Уильямс, Дина Аннад, рассказала о переписке по электронной почте между ней и ее сестрой.

Уильямс писала: «Вы забываете, что в космосе вы не держитесь за руки, вы не обнимаете людей».

Бонни Пандья также поделилась трогательным сообщением о возвращении своей дочери на родную планету, подчеркнув, что ее семья и друзья «очень ждали».

«Мы очень скучали по тебе, но, поскольку ты поддерживала связь со всеми и со всей нашей семьей, мы скучали не так уж сильно, но ровно настолько, чтобы этого было достаточно», — говорит Пандья.

Уильямс и ее напарник по экипажу Бутч Уилмор провели на МКС в общей сложности 286 дней, что является вторым показателем после Фрэнка Рубио, который находился на МКС 371 день подряд, напоминает Daily Mail.

Пара бедолаг, наконец, вернулась на Землю во вторник, приводнившись у берегов Флориды в 17:57 по восточному времени и воссоединившись с родными спустя несколько часов.

На протяжении всего пребывания Уильямс на МКС общественность и медицинские эксперты высказывали опасения по поводу ее здоровья, поскольку на фотографиях, сделанных на МКС, она выглядела изможденной.

Доктор Гупта рассказывал DailyMail.com: «На этой фотографии вы видите человека, который, как мне кажется, испытывает естественные стрессы, связанные с проживанием на очень большой высоте, даже в герметичной кабине, в течение длительного времени».

«Ее щеки кажутся немного впалыми, и обычно это случается, когда у вас наблюдается полная потеря веса», — добавил доктор Гупта.

Но, несмотря на все это, Сунита Уильямс внешне сохраняла каменное выражение лица и даже смеялась над своим продолжительным пребыванием в космосе. Во время пресс-конференции 4 марта Уильямс даже заявила, что будет скучать по пребыванию в космосе.

Но за кулисами происходила совсем другая история, утверждает Daily Mail. Дина Аннад рассказала WCNC, что Уильямс очень сильно скучала по своим друзьям и семье, которые отправляли забавные истории и шутки на МКС.

Двоюродная сестра Уильямс, Фалгуни Пандья, также «постоянно поддерживал ас ней связь».

«Мы вместе отмечаем праздники и отправляем ей подарки, открытки и фотографии. Мы постоянно на связи, — рассказала Фалгуни за два дня до возвращения Суниты Уильямс. — Она рассказывает своей матери о каждом прожитом дне».

Двоюродная сестра описала Уильямс как «очень радостного человека» и поведала о том, насколько она близка со всеми детьми в семье, предположив, что астронавтка наверняка скучала по ним, находясь в космосе.

«Люди видели, как она произносит речи, люди видели, как она говорит на острые темы, о науке и обо всем таком, но она действительно любит смеяться, она находит радость в самых незначительных вещах, и вы знаете, что это очень заразительно», — добавляет Фалгуни.

Фалгуни рассказала индийскому новостному телеканалу, что Сунита с нетерпением ждала возможности снова увидеть своих двух любимых собак.

Как напоминает Daily Mail, Уильямс и Уилмор стартовали 5 июня и днем позже пристыковались к МКС. Хотя они должны были вернуться на Землю уже 13 июня, с их космическим кораблем Boeing Starliner возникли технические проблемы. Эти проблемы в конечном счете вынудили НАСА отложить возвращение астронавтов до тех пор, пока они не смогут добраться домой на более безопасном корабле.

И вот в прошедший вторник Уильямс вышла из капсулы SpaceX, улыбаясь и махая рукой, когда ее подняли на носилки и повезли на медицинское обследование.

Стив Стич, менеджер программы коммерческих экипажей НАСА, сказал на пресс-конференции в тот вечер, что Уильямс и Уилмор чувствуют себя «отлично».

Хотя эксперты полагали, что Уильямс не сможет самостоятельно передвигаться по крайней мере несколько дней, на снимках, опубликованных НАСА около 2 часов ночи по восточному времени, она была замечена стоящей на двух ногах. Женщина выглядела заметно хрупкой, с «заметно тонкими» запястьями, о чем DailyMail.com сказали врачи, отметив, что это может быть признаком быстрой потери веса, истощения мышц на руках и потери плотности костной ткани.

Эксперты также отметили, что капельница, торчащая из запястья Уильямс, «скорее всего» поможет восстановить гидратацию и электролиты, поскольку микрогравитация заставляет организм выводить необходимую жидкость, вызывая обезвоживание.

На поразительных фотографиях Уильямс до и после съемок у нее заметно поседевшие волосы, более глубокие морщины и более изможденное лицо, отмечает Falguni Pandya.

Доктор Джон Джеквиш, инженер-биомедицин из Jaquish Biomedical, сказал DailyMail.com: «Такое количество времени в космосе просто невыносимо».

Бывшие астронавты выяснили, что восстановление после полета может занять в 1,5 раза больше времени, чем обычно. Это означает, что Уильямс и Уилмору может потребоваться больше года, прежде чем они снова почувствуют себя полностью в своей тарелке.