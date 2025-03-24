Звезды, которых обвинили в убийстве

Звезды тоже люди, а значит и среди них есть те, кто оказываются вовлеченными в криминальные истории, обрекающие их на судебные разбирательства и долгие годы в тени. «‎Рамблер» расскажет про знаменитостей, которых обвинили в убийстве.

1. Лилло Бранкато

В 2005 году актер, знаменитый благодаря участию в культовом сериале «Клан Сопрано», был арестован за участие в преступлении, в результате которого погиб полицейский. Вместе с подельником — отцом своей девушки — он организовал ограбление квартиры, где предположительно хранились наркотики. На их пути встала стража порядка, и разгорелась перестрелка, в которой погиб полицейский. Бранкато был признан виновным в убийстве и приговорен к десяти годам лишения свободы.

2. Лэйн Гаррисон

Звезда популярного сериала «Побег» в 2010 году, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, стал виновником автомобильной аварии, в которой погиб его пассажир, близкий друг. В крови актера был обнаружен уровень спиртного, в два раза превышающий норму, а кокаин лишь усилил его неадекватное поведение за рулем. Суд признал его виновным в непредумышленном убийстве, и он был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения.

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3. Фил Спектор

Фил Спектор, революционер в мире музыки, создавший знаменитую «стену звука», оказался в центре трагедии в 2003 году, когда актриса Лана Кларксон была найдена мертвой в его доме. Продюсер утверждал, что смерть была случайностью, но доказательства показали, что преступление было совершено преднамеренно. В 2009 году он был признан виновным в убийстве второй степени и приговорен к 19 годам лишения свободы.

4. Фэй ДеУитт

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В 1965 году актриса 1960-х она была обвинена в убийстве своего бывшего мужа, драматурга Рэя Аллена. По словам Фэй, она действовала в целях самообороны: Аллен, с которым она развелась месяц назад, ворвался в ее дом в нетрезвом состоянии, и напал на нее. В ходе конфликта ДеУитт схватила нож и ударила им Рэя, который вскоре умер от ран. И хотя на ее руках была кровь человека, суд признал ее действия оправданными, так как не счел, что она превысила пределы самообороны.

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