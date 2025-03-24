Как герой-артиллерист Владимир Алхимов возглавил Госбанк СССР

80 лет назад звание Героя Советского Союза за отвагу, проявленную при борьбе с гитлеровскими оккупантами, было присвоено артиллеристу Владимиру Алхимову. В годы Великой Отечественной войны он совершил несколько подвигов — в частности, сорвал нацистскую контратаку во время боёв за Литву. В разгар сражения он находился рядом с немецкими танками и корректировал огонь советской артиллерии. После войны Алхимов проявил себя как талантливый экономист, поднявшись по карьерной лестнице до заместителя министра внешней торговли и председателя правления Госбанка СССР. Благодаря его искусству переговорщика Советский Союз получал выгодные международные кредиты, приобретал необходимые иностранные технологии и покупал зерно по низким ценам. По словам историков, реализация этих проектов стала не только экономической, но и политической победой СССР.

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24 марта 1945 года Героем Советского Союза стал Владимир Алхимов. Он проявил отвагу, сорвав контратаку немецких танков во время боёв за Литву. После войны сделал карьеру в экономической сфере и около десяти лет возглавлял правление Госбанка СССР.

Из финансистов — в артиллеристы

Владимир Алхимов родился 25 октября 1919 года в деревне Никулино, недалеко от Смоленска. В большинстве биографий указывается, что он происходил из крестьянской семьи. Но сам Алхимов в своих воспоминаниях утверждал, что его отец работал на железной дороге.

В младшей школе учёба Алхимову давалась с трудом. Позже он переехал жить к дедушке, у которого была прекрасная библиотека. Владимир увлёкся чтением и даже начал писать стихи.

На то, чтобы держать Алхимова в школе десять классов, у семьи не было денег, поэтому после окончания «семилетки» он поступил в финансово-экономический техникум в Смоленске, который окончил с отличием. Владимир хотел продолжить учёбу в Институте журналистики в Москве, но его закрыли. Пришлось поступать в Ленинградский финансово-экономический институт по профилю техникума — без экзаменов.

Удивительно, но будущий председатель правления Госбанка не хотел изучать финансы — учился он легко, но предмет ему не нравился. В этом Алхимов честно признался в своих воспоминаниях. Свободное от учёбы время он проводил в библиотеках, работая над сценарием о Владимире Маяковском.

Когда началась Великая Отечественная война, Алхимов получил от института отсрочку от призыва, но воспользоваться ею не захотел и ушёл добровольцем на фронт. Пройдя подготовку на базе пехотного училища, уже в июле 1941 года оказался в действующей армии. Владимир сражался на подступах к Ленинграду, будучи заместителем политрука роты.

Получив ранение в шею, Алхимов полтора месяца провёл в госпитале, а затем вернулся на фронт.

Осенью 1942 года Владимиру как изучавшему математику в институте дали направление в артиллерийское училище. Окончив его, Алхимов получил назначение на 3-й Белорусский фронт. Там он возглавил взвод управления в 261-м гвардейском пушечно-артиллерийском полку. В 1944 году Владимир принял участие в масштабных операциях Красной армии по освобождению от нацистов Белоруссии и Прибалтики, совершив при этом несколько воинских подвигов.

При переправе через реку Лучеса Алхимов вычислил позиции немецкой батареи, заблокировавшей продвижения советской кавалерии, и несколькими залпами уничтожил вражеских артиллеристов. В ходе боёв за город Таураге во главе группы бойцов захватил у нацистов бронетранспортёр и несколько автомобилей, которые затем доставил в своё подразделение.

Но главный подвиг Владимир совершил в бою у хутора Тупики в Литве. Там сразу несколько десятков германских танков перешли в контратаку. Часть из них отрезали от основных сил советских войск позицию, на которой находился Алхимов. После того как большая часть находившихся на ней военнослужащих отошли, Владимир остался там с двумя пожилыми радистами. Здание, в котором они находились, загорелось от немецких снарядов. Алхимов и его подчинённые покинули его и оказались возле группы из 14 немецких танков. Владимир принял решение передать координаты врага командованию. Согласно некоторым источникам, он при этом вызвал огонь на себя. Ударом советской артиллерии шесть танков были подбиты, остальные восемь отступили. Согласно воспоминаниям Алхимова, бронетехника принадлежала элитной дивизии «Великая Германия».

«Действия Алхимова были примером воинской доблести и высочайшего мужества. Он продемонстрировал готовность к самопожертвованию ради защиты Родины и своих товарищей», — заявил в беседе с RT историк-методист Музея Победы Алексей Санько.

24 марта 1945 года гвардии лейтенант Алхимов за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» был удостоен звания Героя Советского Союза.

«Следует обратить внимание на то, что Алхимова наградили не за один конкретный подвиг. Была оценена его боевая деятельность в целом, совокупность различных достижений», — отметил в разговоре с RT член ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.

На экономическом фронте

В августе — сентябре 1945 года Владимир принял участие в Советско-японской войне, находясь на должности начальника топографической службы пушечно-артиллерийского полка. После завершения боевых действий он до августа 1946 года продолжил служить в частях Приморского военного округа, а затем уволился в запас.

Вернувшись к мирной жизни, Алхимов окончил Ленинградский финансово-экономический институт, а вслед за ним и Всесоюзную академию внешней торговли. На её базе защитил кандидатскую диссертацию на тему банковских монополий в Великобритании.

После защиты несколько лет работал в Научно-исследовательском конъюнктурном институте, где прошёл путь от завотделом до заместителя директора по научной работе. Параллельно преподавал в Институте внешней торговли.

В 1957 году в карьере Алхимова произошёл резкий поворот. Он был назначен торговым советником при посольстве СССР в США. В дальнейшем его перевели в центральный аппарат Министерства внешней торговли. Он работал в Главном валютном управлении, которое со временем возглавил, а затем стал заместителем министра.

«С деятельностью Владимира Алхимова неразрывно связано воплощение в жизнь масштабных программ, существенно изменивших экономический облик Советского Союза», — подчеркнул Алексей Санько.

По его словам, Алхимов сыграл важную роль в переговорах по предоставлению Москве иностранных кредитов под реализацию крупных инфраструктурных проектов и по приобретению Советским Союзом зарубежных технологий, в том числе для Волжского автомобильного завода и для производства пепси-колы.

Из-за выгодных условий, на которых Алхимов договорился с США о продаже в Советский Союз фуражного зерна, западная пресса писала, что он «обокрал Америку». Такая постановка вопроса могла негативно сказаться на ходе дальнейших переговоров, поэтому на очередной пресс-конференции Алхимов пошутил, что Москва может быть недовольна тем, насколько дёшево Российская империя продала Аляску. Атмосферу удалось разрядить, вопрос был исчерпан.

«Алхимов обладал потрясающим даром убеждения. И это существенно содействовало его карьере», — отметил Михаил Кузовкин.

В 1976 году Владимир Алхимов был назначен председателем правления Госбанка СССР. Его подчинённые в своих воспоминаниях отзывались о нём тепло — как о профессионале и гуманном руководителе.

«Алхимов всегда был готов учиться чему-то новому, тщательно вникать во все вопросы. Он умел слушать людей. Благодаря его деятельности в работу Госбанка внедрялись принципиально новые финансовые инструменты и новейшие технологии», — рассказал в беседе с RT представитель Московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

При организации рабочего процесса Алхимов боролся с любыми проявлениями бюрократии и формализма. Он был врагом бесконечных совещаний и старался передавать «на места» максимум полномочий. На отдельные мероприятия Госбанка при нём стали приглашать представителей средств массовой информации.

Он внедрял и новые технологии: при нём в Госбанке выросло число ЭВМ, создавались информационно-вычислительные центры, у сотрудников появились персональные компьютеры.

Однажды руководство Госбанка «зарезало» предложение одной из республиканских контор по обустройству в здании фонтана из-за якобы неоправданной роскоши. Однако Алхимов разобрался, что речь идёт просто об эстетичном оформлении системы охлаждения при вычислительном центре, и дал понять заместителям, что он не против предложения.

Когда один из молодых сотрудников Госбанка получил тяжёлую травму, работая физоргом в пионерлагере, Алхимов лично связался с Гавриилом Илизаровым и договорился о лечении. Благодаря этому парень снова начал ходить.

В 1980-е годы Алхимов был членом ЦК КПСС.

В 1986 году Владимир Алхимов оставил свою должность в Госбанке. В одних источниках предполагают, что это было связано с переездом его дочери вместе с мужем, известным музыкантом Андреем Гавриловым, за рубеж. По другой версии, Михаил Горбачёв был зол на руководителя Госбанка за то, что тот предупреждал руководство страны о возможных катастрофических последствиях экономической политики времён перестройки.

Умер Владимир Алхимов 9 января 1993 года в Москве.