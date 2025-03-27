Почему вавилонская царица Семирамида навсегда осталась в истории

Древнее Вавилонское царство существовало почти полторы тысячи лет. Несмотря на это, большинство из нас затруднятся назвать хотя бы одного вавилонского царя. Но зато все отлично знают царицу Семирамиду, создательницу знаменитых Висячих садов, одного из семи чудес древнего мира. Нужно сказать, что причастность этой женщины к строительству этого сооружения спорно, как и само существование чуда. Тем не менее Семирамида все равно заслуживает особого внимания и уважения.

© Х. Вальдек «Висячие сады Семирамиды»

Долгое время историки и археологи спорили о том, существовала ли на самом деле легендарная царица Семирамида. Сегодня мы точно знаем, что такая царица некогда правила Вавилоном, но звали ее немного иначе — Шаммурамат. Это была правительница, воле и энергии которой могли позавидовать многие монархи-мужчины. Она успешно вела войны, расширяя свое царство, закладывала города, развивала науки и искусства. Да, еще царица была матерью царя, затеявшего строительство Вавилонской башни.

Жизнь Семирамиды обросла огромным количеством мифов и легенд. Ей приписывали божественное происхождение. Царицу считали дочерью богини Деркето, по многим признакам похожей на Дагона, бога земледелия и созидания. Деркето изображали с рыбьим телом, но руками, грудью и головой женщины. По преданию, богиня бросила новорожденную дочь в поле. Там ее кормили голуби, пока на младенца не наткнулся пастух по имени Симас.

Дважды вдова и мать троих детей

Семирамида стала женой ассирийского царя Нино. Ему тоже приписывали происхождение от богов. Царя признавали сыном Ваала, бога дождя, грома и плодородия. Нино остался в истории как реформатор и большой затейник. Ему приписывали изобретение охоты с собаками и верховой езды. Наверное поэтому царя часто изображали в виде кентавра.

Этот правитель основал город Ниневию, и много и успешно воевал. Он захватил Месопотамию, Малую Азию и часть Ближнего Востока. Дойдя с войском до Бактрии, Нино встретил Семирамиду. Женщина на тот момент уже была замужем за сирийским военачальником Оннисом, которому родила двоих детей.

Нино воспылал страстью к замужней красавице и даже заставил ее супруга свести счеты с жизнью. После этого царь со спокойной совестью взял вдову в жены. Семирамида даже успела родить сына, но потом убила супруга. Дважды вдова похоронила Нино в прекрасном мавзолее возле Вавилона и начала царствовать сама. Получалось у нее это неплохо, о чем говорит хотя бы то, что царица правила Ассирией более 40 лет.

В древних источниках Семирамиду описывают как грозную завоевательницу. Царица привыкла получать то что хотела любой ценой. Одна из легенд гласит, что правительница влюбилась в армянского царя Ара Прекрасного. Но тот не ответил взаимностью, за что и поплатился. Ассирийская царица пошла на Армению войной и захватила царство. Семирамида хотела насильно сделать Ара своим мужем, но во время резни того случайно убили.

Смерть царя грозила серьезными осложнениями — армяне начали готовиться к масштабному восстанию. Тогда царица нарядила в одежды Ара одного из своих любовников и показала народу. Семирамида заверила бунтовщиков, что боги воскресили их монарха и те поверили. Накал страстей спал, и мятеж не состоялся.

Семирамида и Висячие сады

Но подвиги вавилонской царицы на войне и на любовном фронте не так известны, как ее градостроительные проекты. Семирамиде приписывают создание знаменитых Висячих садов Вавилона. Но многие считают, что это чудо света было построено в 600 году до нашей эры царем Навуходоносором II. Правитель создал сады в подарок своей жене Амитис. Та была родом из гористой Мидии и очень скучала по родине. Террасы с пышной растительностью должны были напоминать царице родной дом.

Некоторые историки и вовсе считают, что никаких Висячих садов не существовало. Как довод они приводят тот факт, что пока не найдено и следа этого сооружения. Если верить греческим авторам, то сады были довольно монументальными и от них должно было хоть что-то остаться.

О садах писал историк Страбон. Он утверждал, что они были построены за две сотни лет до рождения Семирамиды. Сады простояли совсем недолго и сгорели вместе с Вавилоном во время осады города парфянским царем Эвемером. Столица царства долгое время была в упадке, но с приходом к власти Семирамиды Вавилон возродился. Царица возвела вокруг него новые неприступные стены, а также построила прекрасные дворцы и парки. Возможно, восстановила она и сады Навуходоносора II из-за чего ей и приписали их создание.

Семирамида в истории

Совсем неудивительно, что историческая фигура такого масштаба как Семирамида привлекала пристальное внимание разных летописцев и просто графоманов. Особенно досталось царице в Средние века. Тогда католическая церковь решила сделать из нее великую распутницу и подручную дьявола.

© Так изображали Семирамиду в европейских книгах

Некий испанский священник и историк Пауло Оросию обвинил Семирамиду в сожительстве с родным сыном и… конем. Волю своим болезненным фантазиям святоша дал на страницах своего псевдонаучного труда «Семь книг по истории против язычников». Цель была достигнута и Семирамиду стали воспринимать как воплощение порока. Данте Алигьери поместил царицу во второй круг ада. Поэт Петрарка писал об этой женщине, как о символе любовного злого рока.

Но средневековые нападки были ничем, по сравнению с массированной атакой в 19 веке. В 1853 году шотландский священник-протестант Александр Хислоп выпустил книгу «Два Вавилона». Труд этот был, по сути, памфлетом на католическую церковь, которую Хислоп и изображал как Вавилон. К многочисленным порокам Семирамиды автор добавил еще и изобретение многобожия. Царицу священник отождествлял с библейской Вавилонской блудницей.

Именно в книге Хислопа было сказано, что Семирамида родила царя Нимрода, прославившегося строительством гигантской Вавилонской башни. Писатель также утверждал, что правительница взяла отпрыска в мужья и родила в кровосмесительном браке сына Таммуза. Но расшифрованные позднее клинописные таблички ставят под сомнение историю с Нимродом.

© Вавилонская блудница. Иллюстрация из средневековой Библии

Кропотливая работа ученых позволила реабилитировать царицу, которая, как оказалось, была покровительницей наук и искусств. Увы, но точное происхождение этой дамы так и осталось загадкой. Вероятнее всего, она родилась в Сирии, Урарту или Аскалоне. В летописях царица появляется внезапно, вместе со своим сыном Анад-Нирари II. Они вдвоем начали править империей, причем власть наследника Нино была формальной и всем заправляла мать.

Семирамида правила 42 года и потом отреклась от престола в пользу сына. После этого она исчезла из поля зрения летописцев и о ее дальнейшей судьбе ничего не известно. Царица ушла на покой, передав наследнику могущественное и процветающее государство. Столица его, Вавилон, была самым большим и красивым городом Древнего мира, соперничавшем по величию с самим Римом. Женщин, подобных Семирамиде, история Ближнего и Среднего Востока больше не знала.