«Ход конем»: как маршал спорил со Сталиным, приговорил Берию и подавлял восстания

В год 80-летия Великой Победы MIR24.TV продолжает цикл публикаций «Маршалы Победы». Сегодня мы расскажем о советском полководце, Маршале Советского Союза, дважды Герое Советского Союза – Иване Степановиче Коневе. Он освобождал Европу и Россию от фашизма, в том числе руководил Львовско-Сандомирской операцией.

Начало пути: как крестьянский сын стал командармом

Будущий маршал родился 28 декабря 1897 года в крестьянской семье в Вологодской губернии (ныне Кировская область). Родители дали ему лучшее по своим возможностям образование: в 1912 году он окончил земское училище. А в 1916, в возрасте 19 лет, был призван в Русскую императорскую армию. Так его университетами стали Первая мировая и Гражданская войны.

В армии он окончил учебную артиллерийскую команду, а в ходе Первой мировой сражался на Юго-Западном фронте в составе 2-го отдельного тяжелого артиллерийского дивизиона 2-й артиллерийской бригады в звании унтер-офицера.

Вернувшись в родные края, Иван Конев вступил в партию большевиков и был избран уездным военным комиссаром. Но дома он не задержался, втянувшись в вихрь Гражданской войны. В составе Красной армии Иван Конев воевал против белогвардейцев, Дальневосточной армии и японских интервентов. До 1922 года он принимал активное участие в боевых действиях, командуя бронепоездом. После войны Иван Степанович продолжил строить военную карьеру, постоянно повышая свою квалификацию на специальных курсах. В 1924-м по рекомендации Ворошилова он поступил на курсы высшего комсостава Военной академии им. Фрунзе, а в 1934 году закончил и особый факультет той же академии. В марте 1939 года Иван Конев – уже командарм 2-го ранга.

«Ход конем», спор со Сталиным и грандиозный прорыв

В начале Второй мировой Конев в должности командующего 19-й армией проводит ряд успешных военных операций на важнейшем Смоленском направлении. В наступательных боях ему удалось в первый же день операции подбить 113 немецких танков и разгромить 7-ю танковую дивизию противника. После этих успехов он получил звание генерал-полковника и был назначен командовать сначала Западным, а потом Калининским фронтами. Но события, произошедшие там, чуть не поставили точку в его военной карьере.

Во время Вяземской операции, известной как Вяземская катастрофа, в 1941 году войска под руководством Конева понесли гигантские потери: от 400 до 700 тысяч погибших и попавших в плен солдат. От расстрела будущего маршала тогда спас Георгий Жуков, который поручился за него перед самим Сталиным. Но на этом неудачи не закончились.

В 1942 войска Конева понесли большие потери под Ржевом, в 1943 году – провалили наступление в Калининской области. В результате в 1943 году Иван Степанович был переведен на куда менее значимый Северо-Западный фронт, однако и здесь в ходе Старорусской операции Конева ждали большие потери и, как результат, неудачное наступление.

Все эти провалы только закалили Конева и он, по воспоминаниям современников, стал самым «голодным до побед» среди всего командования Красной армии.

Главные успехи будущего маршала связаны с командованием Степным фронтом, позже переименованным во 2-й Украинский фронт. Грандиозным триумфом увенчалась Корсунь-Шевченковская операция. В результате этого маневра была окружена и разгромлена большая вражеская группировка – такого не было со времен Сталинградской битвы. Эта операция стала называться «Сталинград на Днепре», а Коневу присвоили звание маршала Советского Союза.

После этого Иван Степанович был назначен командующим знаменитым 1-м Украинским фронтом, с которым он пройдет путь от украинских степей до Праги и Берлина. В новом статусе Конев провел успешную Львовско-Сандомирскую операцию 1944 года. Однако подготовка к ней вызывала много вопросов. Конев предложил неожиданный стратегический ход, противоречивший всем правилам военной науки, – нанести сразу два главных удара по сопернику. Однако Иосиф Виссарионович Сталин не оценил замысел. Между Верховным Главнокомандующим и маршалом завязался спор. Конев был настойчив, и Сталин уступил. Однако план должен был быть реализован под личную ответственность Конева – высокая плата за дерзость. К счастью, риск оправдался. Советские войска разгромили германскую группу армий «Северная Украина», захватив и удержав стратегически важный Сандомирский плацдарм через Вислу и окончательно очистив Украину от вермахта.

29 июля 1944 года Коневу было присвоено звание Героя Советского Союза. А хитрые маневры Конева начали называть «Ход конем». Именно после успешного завершения этой операции на наших танках стали стихийно появляться надписи «На Берлин!» и «Впереди Берлин!».

«Коневские клещи», спасение Кракова

После успехов на территории Украины, Конев и его 1-й Украинский фронт продолжили стремительное наступление на Запад. Впереди их ждали Польша, Чехословакия и Германия. И здесь Иван Степанович вынужден был действовать максимально тонко – необходимо было разбить врага, по возможности сохраняя городскую инфраструктуру и объекты культурного наследия. Также он старался не допускать напрасной гибели мирного населения и своих солдат.

Здесь в ход пошел прием под названием «Коневские клещи» – маршал выдавливал врага из города, чтобы вести бои на открытых участках. Так удалось сохранить в целости сразу несколько польских и украинских городов, включая Краков. Однако прогнать врагов из этого старинного города оказалось мало – гитлеровцы готовились реализовать большой план по подрыву Кракова. В результате с лица Земли могли быть сметены все главные достопримечательности. Но советская разведка проявила себя с наилучшей стороны, ликвидировав большой склад взрывчатки.

В 1955 году в знак благодарности Коневу присвоили звание почетного гражданина Кракова, а затем ему был установлен большой памятник. К сожалению, спустя некоторое время звание решено было отозвать, а памятник – демонтировать. Монумент удалось сохранить и перевезти на «малую» родину Конева в Киров.

В апреле-мае 1-й Украинский фронт участвовал в Берлинской наступательной операции, которая должна была завершить войну. Именно в рамках этой операции 25 апреля 1945 года состоялась знаменитая Встреча на Эльбе, когда солдаты Красной армии встретились с американскими военными.

2 мая 1945 года советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином. Берлинская операция занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное сражение в истории. С обеих сторон в битве принимало участие около 3,5 миллионов человек, 52 тысячи орудий и минометов, 7750 танков и 11 тысяч самолетов.

Тем временем в Чехословакии началось стихийное антигитлеровское восстание началось. Когда 9 мая в четыре часа утра 1-й Украинский фронт торжественно вошел в столицу Чехословакии – Прагу, Конева и его солдат встречали как героев. Танки и автомобили украшали расцветающей сиренью. 11 мая завершилась Пражская наступательная операция, ставшая последней стратегической операцией Красной армии в Великой Отечественной войне.

В Праге позднее также был установлен памятник Коневу с букетом сирени. К сожалению, он регулярно подвергается атакам вандалов. А в 2019 году городские власти решили демонтировать памятник, а на его месте установить памятник освободителям Праги.

Миссия «Культура»: «Сикстинская мадонна» и Венская опера

Маршал Конев сражался не только за освобождение своей родины и стран Европы, но и за спасение культурных ценностей. Невозможно переоценить его вклад в спасение шедевров Галереи старых мастеров в Дрездене. В результате бомбардировок Дрезден оказался разрушен практически до основания. Войдя в город, маршал первым делом поинтересовался состоянием Галереи. Здание было повреждено, а экспонаты вывезены и спрятаны фашистами. Разыскать и спасти их было поручено лейтенанту Леониду Рабиновичу, который в будущем прославился как писатель под псевдонимом Леонид Волынский. Он руководил поиском сокровищ. Его специальный отряд занимался спасением шедевров из заминированных штолен. Эти картины были отправлены в Москву и отреставрированы. А в 1955 году более тысячи произведений искусства торжественно возвращены Союзом в ГДР. Среди них – бессмертное творение Рафаэля «Сикстинская мадонна».

Также маршал Конев принял большое участие в восстановлении одного из важных символов Австрии – Венской государственной оперы. 13 апреля 1945 года советские войска вошли в столицу Австрии, которая также была разрушена в результате бомбардировок. Первым делом была отлажена система раздачи продовольствия мирным жителям, но руководство Красной армии быстро поняло, что музыка для австрийцев важнее хлеба. Маршалу удалось добиться выделения на восстановление оперы гигантской суммы – двух миллионов австрийских шиллингов. Также оказывалась вся возможная помощь по ремонтным работам и стройматериалам.

Опера открылась спустя 10 лет, в 1955 году. К этому моменту маршал Конев уже покинул Австрию и на ее открытии не присутствовал.

После войны: поразил канцлера, приговорил Берию и подавлял восстания

После Второй мировой Конев занял пост верховного комиссара по Австрии и взялся выполнять дипломатическую миссию. По одним источникам, он проявлял себя как незаурядный дипломат и аристократ по натуре. Особое впечатление он произвел на канцлера Австрии. А по другим, Конев оставался солдатом до мозга костей, и дипломатическая служба была ему чужда. И это не удивительно, ведь Иван Степанович начинал свой путь простым солдатом и стал маршалом, пройдя все ступени военной службы, которые существуют. Показательно, что в 1945 году Иван Степанович заказал себе изысканный фрак у одного из лучших портных Вены, однако ни разу его так и не надел, предпочитая военный мундир.

В 1950-х и 60-х Конев занимал ведущие административные военные должности в СССР. В 1953 году он выступал председателем Специального судебного присутствия и вместе с другими военачальниками принял решение об отстранении от власти Лаврентия Берии. А в 1957 году принимал активное участие в исключении маршала Жукова из состава ЦК партии и вооруженных сил страны. Георгий Константинович смог простить Конева за эти действия только спустя 10 лет. В 1958 году Конев выпустил приказ о вооруженном подавлении восстания против советского режима в Венгрии.

Во время Берлинского кризиса 1961 года – одного из самых напряженных моментов Холодной войны – он возглавлял группу советских войск в Германии. Также имя Конева связывают с вторжением советских войск в Чехословакию в 1968 году. Однако документальных подтверждений этому нет. Тем не менее все эти события до сих пор будоражат умы вандалов, которые не дают памятникам Конева спокойно стоять в европейских столицах. А прах маршала между тем мирно покоится на Красной площади у Кремлевской стены, в самом сердце Москвы.