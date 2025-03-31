Почему народный артист оставил сына без наследства

Народный артист России Алексей Булдаков запомнился зрителям по самой народной комедии «Особенности национальной охоты». Но и помимо этой роли ему было чем гордиться. Коллеги ценили талант и профессионализм актера, а друзья — его личные качества. Как сложилась судьба артиста, и почему после смерти он не оставил наследство сыну?

Алексею Булдакову доставались характерные роли настоящих русских мужиков, чему способствовала простецкая внешность, но с той самой неуловимой харизмой, которая заставляет зрителей верить актеру. Дебют в кино состоялся в 1982 году в фильме «Сквозь огонь», где артист сыграл советского партизана-разведчика Савелия.

Далее следовало еще несколько картин - «Семён Дежнёв», «Восемь дней надежды», «пароль знали двое», «Государственная граница. Год сорок первый», «Утомленное солнце» и другие. Настоящая известность пришла вместе с ролью генерала Булдакова (Михалыча), которая села на артиста как вторая личина. «Особенности национальной охоты» стал культовым фильмом 90-х, а фраза Михалыча «Ну вы, блин, даете!» стала, можно сказать, первым российским мемом.

Из последних работ артиста можно выделить роль Николая Микишина в «Заколдованном участке», адмирала в «Парке советского периода», генерала Дрынова в «Приключениях солдата Ивана Чонкина», Семёна Будённого в «Утомленных солнцем-2». Перед скоропостижной кончиной Булдаков снимался в сериале «Лесник. Своя земля» с 2016 по 2018 год.

© Кадр из фильма «Лесник. Своя земля»

Годом ранее Алексею Ивановичу диагностировали рак, но эту болезнь он победил, пройдя через операцию и химиотерапию.

А в 2019 году актера не стало. Являясь артистом до мозга костей, Булдаков даже умер во время гастролей. Это произошло в Монголии в местной гостинице. У артиста просто оторвался тромб, и он не проснулся.

Личная жизнь Алексея Булдакова была довольно бурной. Он дважды был официально женат, а также обзавелся внебрачным ребенком.

С первой супругой, белорусской актрисой Людмилой Кормуниной, Алексей Иванович прожил в браке всего полтора года. Общих детей у пары не было.

Следующие отношения Булдаков не зарегистрировал в ЗАГСе, но его избранница, помощник режиссера Зинаида Старостенко, родила актеру сына Ивана в 1988 году. Отец в воспитании сына не участвовал, но исправно платил алименты, а познакомился впервые лишь в 2004 году, когда юноше уже было 16 лет. Иван проживает на Мальте с матерью.

© Иван и Алексей Булдаковы // Соцсети

Второй официальной женой Булдакова стала Людмила Куцанкина.

После смерти Булдакова разгорелся скандал. Оказалось, что еще в 1998 году артист вычеркнул сына из завещания. Зинаида Старостенко утверждает, что в этом виновна вторая жена Булдакова, которая держала его под каблуком.

Сам Алексей бы так не поступил, у него развито чувство братства. А отцовские чувства, видимо, были под контролем его супруги, - заявила Старостенко в одном из интервью.

Загородный дом, квартира, машины отошли вдове Булдакова.

Актер скончался, не дожив до 70-ти два года. На похороны пришли сын Иван, жена, а также коллеги и друзья.