Почему известный футболист «посылает» дорожные камеры подальше

Футболист кипрского «Ариса» Александр Кокорин накопил штрафов за нарушения правил дорожного движения на рекордную сумму — 1,6 миллионов рублей. При этом камере наблюдения он жестами объяснил, что об этом думает.

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Как сообщает Telegram-канал SHOT, после освобождения из колонии спортсмен, проживающий на Кипре, регулярно приезжает в Москву, где систематически нарушает правила дорожного движения. За один день на его счету бывало более 10 штрафов.

Кокорина неоднократно задерживали за серьёзные превышения скорости, использование телефона за рулём, непристёгнутый ремень безопасности, а также остановки и повороты в запрещённых местах. Так, однажды камеры наблюдения поймали его за рулём BMW M5 CS (стоимостью около 17 миллионов рублей) на Хорошёвском шоссе. Футболист летел со скоростью 152 километров в час, хотя лимит составлял 60. При этом Кокорин успел показать камере средний палец.

Автомобиль BMW M5 CS с номерами серии ВОР был приобретён Кокориным в 2021 году. С тех пор на эту машину выписано 1 511 штрафов на общую сумму 1 миллион 618 тысяч рублей. По данным источника, все штрафы оперативно оплачиваются.

В автопарке футболиста также числятся Porsche Macan 2014 года выпуска с номерами ХАМ (стоимость — около 4 миллионов рублей) и китайский кроссовер LiXiang L9 2024 года за 8 миллионов рублей с номерами 009 (выбор цифр связан с игровым номером спортсмена).

На эти автомобили зафиксировано около 40 нарушений, включая езду без полиса ОСАГО. По словам источника, Кокорин использует их реже, чем BMW.

Издание отмечает, что футболист продолжает игнорировать ПДД, несмотря на многомиллионные штрафы. Ситуация вызывает вопросы, учитывая публичный статус спортсмена.