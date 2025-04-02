Кем был реальный Казанова и зачем посещал Россию

В мировой культуре существуют два персонажа, которые стали синонимами покорителей женских сердец – Дон Жуан и Казанова. Но если первый был героем вымышленным, то второй абсолютно реальная историческая личность. 300 лет назад, 2 апреля 1725 года, в Венеции родился Джакомо Джироламо Казанова, шевалье де Сенгальт.

© ГлагоL

Шевалье – это кавалер, а значит дворянин. А между тем семья, в которой родился Джакомо, была актерской. И уже тогда театральные деятели много гастролировали, даже, наверное, больше, чем сейчас. Родители, Гаэтано и Дзанетта, постоянно отсутствовали. А потому воспитанием мальчика занималась бабушка. И, надо сказать, вполне основательно – в 12 лет он уже поступает в университет в Падуе, а в 17 лет заканчивает его с дипломом юриста.

Но пыль документов и крючкотворство не в характере юноши. Обладая неисчислимыми талантами, что докажет своей жизнью, Казанова совершенно не мог сосредоточиться на каком-то одном деле. Ему становилось скучно, и он принимался за что-то еще. А уж развлечь себя, да и окружающих, он мог! Множество женщин прошлого могли бы подтвердить это с мечтательной улыбкой.

Но это был реально талантливый человек. Искренне ненавидя юриспруденцию, он увлекался математикой, играл на скрипке, самостоятельно освоил медицину. Вот последнее обстоятельство сильно поспособствовало началу карьеры – мастера добывать легкие деньги и авантюриста.

Пока все происходит в Венеции, куда Казанова вернулся после университета и где зарабатывал на жизнь, играя на скрипке. Однажды местный сенатор Брагадин возвращался с хорошей гулянки и его прямо в гондоле хватил удар. Ну, то есть инсульт или предынсультное состояние.

Юноша проходил мимо, увидел это и немедленно оказал помощь – сделал кровопускание. Получается, снизил кровяное давление. А потом сам лечил аристократа и весьма успешно. Естественно, тот проникся необычайной благодарностью к спасителю и безоговорочно верил в его талант.

Поэтому, когда Джакомо своему новому покровителю заявил, что владеет неким числовым методом предсказывать будущее, тот сомнений не испытал. И даже притащил своих приятелей, таких же толстосумов, которые на деле проверили способности Казановы. И все было точно! Они же не поняли, что тот ответы намеренно составлял таким образом, что их можно было трактовать как угодно.

© Тюрьма в Венеции

Тем временем святая инквизиция тоже обратила внимание на оккультный талант юноши. О чем его и предупредил Брагадин. Но Казанова уже уверился в своей фортуне и заявил будто-то цифры ему советовали остаться в Венеции и не бояться. Результат – тюрьма. Оттуда Джакомо бежит, как он заверял в своих мемуарах. Разобрав с каким-то арестованным священником крышу и спустившись вниз по простыням.

Теперь он в соседней Франции. И тоже уже вхож в аристократические круги. Джакомо знакомится с министром иностранных дел де Берни и предлагает французскому правительству провести национальную лотерею для пополнения казны. Впервые в мире. И весьма удачно.

Казанова тоже теперь при деньгах, распространяет государственные облигации в Амстердаме и на заработанные средства открывает шелкопрядильную мануфактуру. Набранные девицы постепенно оказываются в его личном кабинете – он перезнакомился со всеми во всех подробностях. Про свое предприятие так и говорил: «мой гарем».

И это не считая многочисленных побед среди дам высшего света, которые одерживал везде, где только можно. Историки знают, что в XVIII веке в Европе нравы при внешней строгости были такими, что своим дедам и бабкам потом обзавидовались жившие в веке XIX. Интимная встреча могла случится где угодно, когда угодно — наличие свидетелей помехой не считалось.

Предприниматель из Казановы, в силу отсутствия привычки заниматься чем-то системно и долго, получился никудышный. Разорился. Тогда решил еще раз проделать трюк с национальной лотереей, но европейские правительства отказывались одно за другим – репутация у Казановы уже была сомнительной. Вот тогда он и решил поехать в Россию, в надежде, что уж туда-то слухи о нем если и дошли, то в кратком изложении.

И вот 21 декабря 1764 года Джакомо Казанова появляется в Санкт-Петербурге. Как раз в самую длинную и морозную ночь в году. Поначалу ему показалось, что представление об этом крае и его обитателях у него в Европах сложилось верное. Здесь кругом все в то время говорили исключительно на немецком языке — изящной французской речи не слышалось.

Это внушало надежду, что про его проделки не шибко осведомлены. Но имя знали и принимали с любопытством и радушно. Однако вскоре Казанова понял, что русские аристократы гораздо образованнее, чем он мог предположить. Французский они все же знали, у каждого был в кармане томик Вольтера. К великой досаде, о его подвигах тоже были осведомлены.

Другое дело, что тут тоже «не лыком шиты» и какой-то итальянский прохиндей их не смутит. Казанова это очень быстро почувствовал. Будучи известным на весь свет карточным игроком, он и в Петербургских салонах вовсю играл. И выигрывал.

Но когда уже мысленно подсчитывал барыши, то узнал, что денег ему никто не отдаст. Потому как все словесные обещания не являются обязательными. А он то восхищался с каким невозмутимым видом русский князь проигрывал 1000 рублей! Любое напоминание о долге считается дурным тоном, недопустимым и возмутительным. Это потом он уже станет долгом чести, при следующих поколениях.

Так что в России с деньгами тоже не задалось. Хотя жить тут было намного дешевле, чем в других столицах. Тем и спасался. Приобрел себе красавицу-крестьянку, дал ей имя Заира. Потом она надоела, отдал архитектору Риналди. Сам увлекся заезжей французской актрисой. Русские юбки, говорят, тоже без внимания не оставлял.

Но в целом дела в России не задались, Петербург покинул – тут и без него прохиндеев хватало и куда как более ушлых. Сам Казанова говорил потом, что в этой стране хорошо живется только тем иностранцам, которых пригласили. А вот если сам приехал, то никому не интересен. Вероятно, это наблюдение будет верным и сейчас.

© Замок в Богемии, где жил Казанова

Шли годы, и Казанова старился. Он никогда не был красивым, что и сам признавал. Очаровывал характером, отличной фигурой, раскованностью и изысканной одеждой. Но с годами все это перестало работать. Теперь уже не ему платили за любовь, а он был вынужден платить за нее. Остались лишь его жалобы на некую девицу легкого поведения, которая деньги взяла и ушла.

Казанова к 50 годам становится никому не нужным старым брюзгой, который вечно скандалит со слугами в тех домах, где его еще привечали. Вот, наверное, когда пожалел, что отказался в свое время от французского гражданства и титула. Теперь его уделом стала библиотека графа Вальдштейна в замке Дукс в Богемии.

Его имя так и сгинуло бы в неизвестности, если бы в какой-то момент не заставил себя сесть за перо и на свет появилась «История моей жизни». Впрочем, и ее опубликуют лишь спустя двадцать лет после смерти Казановы 4 июля 1798 года.

© Церковь в Богемии, где похоронен Казанова

В 1820 году издателю Фридриху-Арнольду Брокгаузу в Лейпциге принесут рукопись. Он покажет ее своим друзьям-писателям, те придут в полный восторг. А вслед за ними и вся читающая публика.

Будут сомнения о реальности существования Казановы, многие считали, что он, как и Дон Жуан, вымышленный герой. Ведь о Джакомо успели изрядно забыть даже при его жизни. Но исследователи очень быстро нашли документальные свидетельства правдивости воспоминаний и стало ясно – этот мир действительно посещал величайший соблазнитель и авантюрист по имени Джакомо Казанова.