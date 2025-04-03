Почему семейное счастье выдающегося летчика оказалось недолгим

115 лет назад родился Герой Советского Союза Анатолий Серов — выдающийся лётчик, который внёс в 1930-е годы значительный вклад в развитие авиации в СССР. Он принимал участие в испытании новых типов самолётов и сражался с мятежниками во время гражданской войны в Испании, изобретая при этом новые приёмы использования истребителей. По словам экспертов, благодаря разработанной им методике впервые в истории авиации во время ночного боя был сбит бомбардировщик. Женат Анатолий Серов был на знаменитой советской актрисе Валентине Серовой. Но его семейное счастье оказалось недолгим. Ровно через год после свадьбы он погиб в авиакатастрофе.

© Валентина и Анатолий Серовы, 1938 год

Путь к небу

Анатолий Серов родился в рабочем посёлке Воронцовского медного рудника на Урале в семье потомственных рудокопов. Его дед был простым рабочим, а отец — Константин Серов — благодаря усилиям родных получил хорошее образование и работал штейгером (горным мастером).

По словам историков, Константин Серов в трудовых спорах становился на сторону рабочих, поэтому имел репутацию «неблагонадёжного» сотрудника и получал бесперспективные и непрестижные назначения.

«Анализируя судьбу Анатолия Серова, нужно понимать, что шанс достичь таких потрясающих высот он смог получить благодаря установлению советской власти. Иначе пареньку из простой семьи, родившемуся в глухой провинции, вряд ли бы удалось стать знаменитым лётчиком, несмотря на все свои способности», — подчеркнул в беседе с RT член ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.

В школе мальчик услышал о стрельце Иване Серове, который в XVII веке сделал себе крылья и смог с их помощью оторваться от земли. Анатолий решил, что это был его родственник, и с тех пор, по словам историков, мечтал о небе. Он сам сделал «летательный аппарат», обтянув тканью деревянную раму, и спрыгнул с ним с крыши бани. Даже полученный в результате вывих не отбил у Серова желания стать лётчиком.

В 1925 году Константин Серов получил назначение на завод в Надеждинск (в наши дни — город Серов Свердловской области) и забрал с собой семью. Анатолий поступил в школу фабрично-заводского ученичества при металлургическом заводе, на котором работал отец. Через год после переезда парень вступил в комсомол. За активную позицию его избрали в бюро фабзавуча и назначили заниматься участком физкультуры и спорта в городском клубе.

Серов и сам брал призовые места на всесоюзных и региональных соревнованиях по лыжному спорту, бегал, играл в теннис и футбол. Успешно осваивал Анатолий и профессию металлурга — даже в свободное время на улице тренировался, кидая лопатой снег на меткость. Но о своей мечте он не забывал и в 1929 году, сразу после окончания фабзавуча, добился получения комсомольской путёвки в Первую Объединённую теоретическую школу лётчиков и авиатехников в Вольске.

Как отмечают биографы, свободолюбивый Серов тяжело привыкал к уставным правилам поведения. У будущего героя были проблемы с дисциплиной, но в конце концов он освоился и год спустя продолжил учёбу в 3-й Оренбургской военной школе лётчиков и лётнабов. В ней он совершил первый самостоятельный полёт. Военную школу Анатолий закончил с оценкой «отлично» по технике пилотирования. Его первым назначением стала должность младшего лётчика в 1-й Краснознамённой истребительной эскадрилье имени В.И. Ленина в Гатчине.

«По воспоминаниям современников, Серов обладал особой обаятельностью и при этом способностью успешно идти напролом, добиваясь намеченных результатов», — рассказал Михаил Кузовкин.

Командование быстро заметило у Анатолия лидерские качества. Менее чем за год он получил два повышения — сначала до старшего лётчика, а затем — до командира звена. Серов демонстрировал блестящие успехи в освоении высшего пилотажа.

Герой и наставник

В 1933 году Серова перевели на Дальний Восток, где он вступил в партию и стал парторгом отряда. Вместе с подчинёнными он активно занимался техникой пилотирования. Вскоре его звено прозвали «воздушными акробатами». О подвигах самого Анатолия писали в газетах: например, однажды он успешно посадил на аэродроме горящий самолёт с неисправным мотором. Кроме того, он стал чемпионом армии по высшему пилотажу.

После двух лет службы на Дальнем Востоке Серова направили учиться в Военно-воздушную академию имени профессора Н.Е. Жуковского. Однако программа, ориентированная на развитие командных, а не лётных навыков, разочаровала Анатолия, и спустя год он попросил перевести его в войска или на испытательскую работу. Его рапорт удовлетворили. Серов получил назначение на ответственную должность командира звена в Научно-испытательном институте ВВС РККА.

В НИИ Серов попал в коллектив известных лётчиков, у которых можно было многому научиться. Он принял участие в контрольных испытаниях четырёх типов самолётов и в спецпрограммах по боевому применению истребителя И-15. Анатолий также занимался усовершенствованием деятельности лётчиков-испытателей: дорабатывал систему буксировки конуса-мишени, практиковал испытательные полёты на малых высотах при низких скоростях. Он также расширил представления о потолке полезной нагрузки И-15.

Во время гражданской войны в Испании Серову с трудом удалось добиться, чтобы его отправили добровольцем на Пиренейский полуостров. Получив псевдоним Родриго Матео, Анатолий некоторое время томился на аэродроме. Лётчиков, не имевших до этого боевого опыта, учили «с земли». Однажды, увидев самолёт франкистов, Серов без разрешения поднял свой истребитель в воздух. Но когда он набрал высоту, в небе рядом с ним оказалось уже девять летающих вражеских машин. Несмотря на отчаянную ситуацию, Серов дал бой и даже повредил два самолёта противника. Его истребитель получил около 50 пробоин, но продержался в воздухе до подхода подкрепления. Командование хотело сначала отправить недисциплинированного лётчика на Родину, но потом ограничилось выговором. Серова начали брать на боевые вылеты и вскоре назначили командиром звена.

В июле 1938 года Анатолий в паре с Михаилом Якушиным сбил итальянский Fiat CR.32. Вскоре после этого четвёрка советских И-15, в которую входила и машина Серова, дала бой сразу 22 вражеским самолётам, уничтожив семь из них.

По словам историков, одним из выдающихся достижений Анатолия в ходе испанской кампании стала разработка тактики борьбы с бомбардировщиками противника в ночное время. Используя предложенные Серовым методы, Якушин в ночь с 25 на 26 июля 1937 года впервые в истории мировой авиации ночью уничтожил вражеский бомбардировщик.

Вскоре Серов стал командиром эскадрильи. Если раньше истребители расстреливали вражеские самолёты со стороны хвоста, то Анатолий экспериментировал: практиковал атаки в лоб, сражался на виражах. В октябре 1937 года Серов стал одним из авторов и исполнителей операции «Ход конём» — во время удара по аэродрому Гаррапинильос было уничтожено несколько десятков самолётов.

«Серов вёл постоянный поиск приёмов, позволяющих эффективно поражать противника. Накопленный им бесценный опыт затем широко использовался советской авиацией», — отметил Михаил Кузовкин.

В январе 1938 года Серов вернулся в СССР. За время командировки на Пиренейский полуостров он совершил 180 боевых вылетов, в которых сбил 15 самолётов противника.

«Даже по меркам будущей Великой Отечественной войны такое количество побед — серьёзный результат, а за несколько месяцев гражданской войны в Испании это очень много», — отметил в беседе с RT историк авиации Николай Бодрихин.

На Родине Серов стал знаменитостью. Молодому лётчику присвоили внеочередное звание полковника и вручили два ордена Красного Знамени, а 2 марта 1938 года он стал Героем Советского Союза. В мае того же года он возглавил Главную лётную инспекцию, а ещё через месяц вошёл в Совет по авиации при НКО СССР.

Счастье улыбнулось Анатолию и в личной жизни. Он влюбился в восходящую звезду советского театра и кинематографа Валентину Половикову. Она ответила ему взаимностью. На третий день знакомства Серов сделал актрисе предложение, а на девятый они расписались.

Несмотря на высокие должности, Анатолий не стал кабинетным начальником. Он постоянно перемещался между воинскими частями, лично проверял подготовку лётчиков, делился своим опытом. Советским конструкторам Серов помогал в работе над новыми моделями военных самолётов.

В мае 1939 года Серов (к этому времени уже комбриг) стал начальником сборов по слепым полётам истребительной авиации, которые проводились при Рязанских авиационных курсах усовершенствования начальствующего состава. Он лично принимал участие в полётах. 11 мая, выполняя программу занятий на самолёте УТИ-4, Серов разбился вместе с Героем Советского Союза Полиной Осипенко. По злой иронии судьбы это произошло в годовщину свадьбы выдающегося лётчика. Сын Серова родился через четыре месяца после смерти отца.

По официальной версии, авиакатастрофа произошла из-за ошибок при пилотировании. Позже эксперты высказывали предположения, что причиной трагедии могли стать проблемы с оборудованием самолёта.

Серов и Осипенко были похоронены в Кремлёвской стене. В честь Анатолия был переименован город Надеждинск, в котором он провёл молодость. Памятники Серову установлены в различных городах России.