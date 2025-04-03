Как единственный в мире безногий дрессировщик покорил львиц

На огороженном решеткой манеже опасность, кажется, ощущается на физическом уровне. Напряжение будто разлито в воздухе. В лучах прожекторов по огромной клетке с угрожающей грацией передвигаются в поисках жертвы львицы и тигры, и нет никакого сомнения: по ту сторону решетки - верная смерть. Публика с ужасом смотрит на клыки крупных зверюг. Но вот в клетку бесстрашно входит дрессировщик в костюме-мундире с золотыми эполетами, и происходит чудо. Свирепые хищник вдруг превращаются в послушных котят. По команде занимают места на тумбах, катаются по манежу, играют в чехарду, перескакивая друг через друга, прыгают через горящее кольцо, ходят на задних лапках, что, кстати, невообразимо для львиц, но здесь - ходят. И даже аккуратно берут мясо изо рта и с шеи дрессировщика.

© Российская Газета

Однако больше всего поражает другое. Повелитель львиц работает в клетке, опираясь на тросточку, а походка выдает, что с ногами у него что-то не так. На самом деле ног у артиста нет вовсе. Виталий Смолянец - единственный в мире дрессировщик на протезах. Однако это не мешает ему укрощать хищников и показывать уникальные номера.

Роковое ДТП

Виталий родом из Донбасса. Из небольшого города Харцызска, если быть точнее. И там же, в Донбассе я увидел его невероятный номер "Империя львиц". Перед выходом на арену Донецкого цирка удалось немного пообщаться с удивительным артистом.

В цирк Виталий попал в качестве водителя, его туда пригласил знакомый. Виталия сразу очаровал мир закулисья. Особенно завораживала работа с животными. Виталий начал ухаживать за ними, потом стал ассистентом дрессировщика и пробовал себя в дрессуре, помогал на репетициях, даже проводил их сам. Однажды опаздывающий на репетицию дрессировщик позвонил и попросил Виталия заменить его: надеть костюм и отработать номер. Все прошло замечательно.

Позднее Виталий начал готовить собственные номера. Первая его четвероногая артистка львица Ника буквально выросла с ним. Она даже спала в его кровати, как котенок. Правда, когда зверь вырос, то во сне непроизвольно спихивал дрессировщика на пол, но на манеже Ника слушалась беспрекословно. Потом появились другие животные. Номера усложнялись, мастерство дрессировщика развивалось. А в феврале 2015 года произошла трагедия.

- Я ехал по трассе, увидел аварию. На дороге оказались люди. Не смог проехать мимо. Выскочил, бросился на помощь. Людей убрал с дороги, сам не успел, - вспоминает Виталий.

Не хватило каких-то долей секунды. Яркий свет, оглушительный гудок, визг тормозов. По ногам проехала огромная фура. Одну ногу оторвало сразу, вторую раздробило.

- Я видел, как жутко все выглядело. Если честно, думал до больницы не довезут. Да и жить не хотелось. Лежа на трассе успел позвонить жене и попрощаться, с братом тоже попрощался, - признается мой собеседник.

Визит Запашного

Медики смогли его спасти, но вторую ногу пришлось ампутировать.

- Приезжали жена, брат, наши цирковые артисты, даже Эдгард Запашный приехал. Мне рассказали о современных протезах, благодаря которым можно встать на ноги и вернуться на манеж. Сказали, что меня там ждут и мне нельзя никого подводить. Потом я понял, что жалеть человека в подобной ситуации нельзя. Человек должен бороться. А зажалеть можно так, что он сдастся. Сюсюкать: "какой бедненький-несчастненький", не нужно. Надо убедить встать и чем-то занятья. Меня убедили. Я решил: если остался жив, значит нужно продолжать работу. Без работы жизни мне не будет.

Когда появилась цель, Виталий вернулся к животным. Сначала - на коляске.

- Конечно, я по ним скучал. Но и они, как оказалось, тоже. Увидев меня по ту сторону решетки, подбежали, стали тереться о прутья. Очень радовались. Это тоже меня поддержало и вдохновило.

Потом появились качественные протезы за 5 миллионов. Деньги на них собирали всем миром. Виталий удивил докторов, довольно быстро встав на протезы. Очень хотелось поскорее вернуться к любимой работе. Дрессировщик возобновил репетиции. И уже в том же 2015 году снова выступал на манеже.

Звериная любовь

- Скажите честно, были сомнения и страхи, когда вы на протезах вошли в клетку с хищниками?

- Страхов не было, сомнения были: как животные меня воспримут, смогу ли я выполнить трюк? Было очень сложно. Я ведь поначалу передвигался на костылях. Животные не понимали, что это у меня появились за большие палки и для чего они нужны. Чтобы дать команду, как раньше, мне нужно было поднять руку, а когда я поднимал руку с костылем, то падал. Пришлось переучивать животных, чтобы они реагировали на взгляд, кивок головы, слова. Потом, когда я сменил костыли на трость, стало проще, но все равно я очень устаю.

Интересуюсь, какой трюк Виталий считает самым сложным.

- Для меня сейчас все трюки сложные, - отвечает он. - Животным нужно как-то объяснить каждое их действие. Даже просто посадить львицу на тумбу, чтобы она сидела там во время представления - это довольно сложно. Очень тяжело поставить зверя на задние лапы, еще тяжелее дается проходка на задних лапах, пируэты, и та же чехарда с прыжками друг через друга. Подготовка требует труда и времени. А на протезах я все же стал не такой подвижный, как раньше, не смогу быстро среагировать…

- На опасность?

- Об этом я не думаю. Я знаю своих животных, они знают меня. Я их люблю, и они - меня. Как я этого добился? Просто провожу с ними много времени, постоянно общаюсь, мы все время что-то репетируем вместе. Они привязались ко мне. Воспринимают меня как вожака и без повода не нападут, а если чем-то недовольны, то предупреждают, просто нужно их понимать. Как показала практика, можно работать и на протезах.

Про любовь и привязанность - не пустые слова. Когда погибла одна из львиц, которую вырастил Виталий, он от горя потерял сознание. Да и в глазах животных, увидевших дрессировщика после долгого отсутствия, была неподдельная радость. Некоторые львицы бились о железные прутья, стараясь прорваться к человеку, по которому так сильно скучали.

- Я никогда не встречал животных с похожим характером, - рассказывает Виталий о своих подопечных. - Они все разные. Даже две сестры из одного помета не похожи друг на дружку. У зверей все как у людей. Они бывают добрые и злые, умные и бестолковые, игривые и ленивые, поэтому к каждому нужен свой подход. Но все они способны любить и привязываться - в этом я уверен.

Цирк на воде

- Самый запомнившийся случай - это когда цирк-шапито, в котором мы работали, затопило. На манеже было сантиметров 15 воды. Мы посоветовались, проводить представление в таких необычных условиях или отменить. Решили все же работать на воде. А животным вода на манеже была в диковинку и очень их заинтересовала. Они и пили воду, и купались и брызгались в клетке. Веселый получился номер. Но все отработали хорошо, - вспоминает Виталий.

Город роз