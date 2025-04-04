Екатерина Великая: свет и тени «золотого века» России

Деятельность и личность императрицы Екатерины II традиционно оцениваются в положительном ключе. При ней к России были присоединены обширные территории: Белоруссия, Литва, Правобережная Украина, Северное Причерноморье, Крым, Кубань. Армия и флот одерживали победы, а их слава гремела по всей Европе. Екатерина II покровительствовала промышленности и образованию, дала широкие гражданские свободы дворянству и горожанам, при ней были заложены основы для «золотого века» русской культуры в XIX столетии.

Даже отрицательные стороны её правления – такие, как жестокое усмирение пугачёвского бунта – выглядят закономерной реакцией на «бессмысленные и беспощадные» жестокости самих бунтовщиков. Ну, а самое плохое, что молва приписывает Екатерине II – продажу Аляски – оказывается плохим историческим анекдотом. Ибо как раз при Екатерине II Россия завладела Аляской и начала её осваивать.

Но не бывает правителей однозначно только хороших или плохих. Были плохие страницы и в политике Екатерины II. Они были заметны и современникам, и последующим поколениям. Правда, не для всех они являются однозначно плохими. Судите сами.

Узурпация власти

Екатерина II пришла к власти в результате дворцового переворота, свергнув, с помощью фаворитов, своего мужа – Петра III (который был вскоре ими убит – не без её ведома). Долгое время историки оправдывали это насилие тем, что Пётр III был-де «плохой царь». Новейшие исследования показали, что Пётр III начал полезные для государства реформы, причём многое из того, что он начал, продолжила Екатерина, а ещё больше наметил. В любом случае, насильственное устранение легитимной власти никогда не идёт на пользу государству.

После убийства своего мужа Екатерина обязана была передать власть своему сыну Павлу (которому было тогда восемь лет). Екатерина могла бы стать регентшей до его совершеннолетия, что означало бы её фактическое правление, и потом, в качестве императрицы-матери, могла играть важную роль. Но она предпочла совершенно отстранить сына от власти и царствовать единовластно до самой своей смерти, чтобы все знаки преклонения всегда доставались ей одной.

Вскоре после своего вступления на престол Екатерина II отдала приказ расправиться с заключённым (с малолетства) в тюрьме ещё одним претендентом на престол – Иваном VI Антоновичем, правнуком царя Ивана Алексеевича. Таким образом, Екатерина, при всём своём внешнем показном либерализме, продолжала самые мрачные традиции самодержавия.

Ужесточение крепостного права

Мысли и дела императрицы витали в двух независимых одна от другой сферах. В то же самое время, когда депутатам Комиссии по составлению нового Уложения читали «Наказ» Екатерины, осуждавший крепостное право, Сенат, по резолюции самой императрицы, издал указ, по которому крестьяне, осмелившиеся жаловаться на своих помещиков в канцелярию её величества, подлежали, после битья кнутом, пожизненной каторге в Нерчинских рудниках.

«Этот указ велено было читать в воскресные и праздничные дни по всем сельским церквам в продолжение месяца», – добавляет историк Василий Ключевский.

Екатерина продолжила раздачу государственных деревень с людьми в частную собственность владельцам. Вскоре после своего воцарения она раздала своим 26 пособникам 18 тысяч крепостных «душ». Екатерина распространила великорусское крепостничество на Украину, сделав рабами своих землевладельцев больше миллиона ранее свободных крестьян. Разумеется, ликвидация последних очагов свободного крестьянства в империи делала положение русских крестьян ещё беспросветнее.

При Екатерине исчезли последние, даже чисто формальные, ограничения власти помещиков над личностью крепостных крестьян.

«Мера наказания, – пишет историк Николай Павленко, – нигде и никем не была регламентирована, поэтому истязания некоторых помещиков заканчивались смертью наказуемого... Крепостнический режим отражался и на барине, воспитывал в нём леность, стремление к праздности, глушил инициативу и предприимчивость, а также тягу к знаниям — жизненными ресурсами, без всяких усилий барина, обеспечивал его крепостной крестьянин».

Геноцид казачества

Екатерина беспощадно боролась с вольных духом казачьих общин. После подавления пугачёвского бунта карательные экспедиции прошлись по донским, волжским, яицким, оренбургским, башкирским, мещеряцким казакам. Несчётные тысячи казаков были убиты в сражениях, повешены или колесованы после захвата в плен. Свирепость императрицы дошла до того, что она повелела даже реку Яик переименовать в Урал (и Яицкое войско – в Уральское). Волжское казачество было ликвидировано, его остатки, после репрессий, переселены на Кубань. Туда же были переселены и уцелевшие, после разгрома царскими войсками Сечи в 1775 году, запорожские казаки.

Искоренение свободомыслия

Изображая собой покровительницу прогрессивных идей в Европе и даже позволив Дени Дидро отпечатать в России свою «Энциклопедию», направленную на подрыв абсолютизма во Франции, Екатерина II бескомпромиссно боролась с инакомыслием среди своих подданных. В нарушение своей собственной «Жалованной грамоты дворянству», запрещавшей заключать дворянина в тюрьму без суда, она личным указом заточила в Шлиссельбургскую крепость на 15 лет писателя Николая Новикова за его книги, а Александра Радищева сослала за «вредные умствования» (оба были освобождены «тираном» Павлом). Екатерина предоставила убежище в России католическому иезуитскому ордену, запрещённому в 70-е гг. XVIII века во всех странах Европы за его мракобесие, и тем самым позволила ему сохраниться.

Подрыв экономики и истощение финансов

Безудержные расходы на роскошь двора императрицы, казнокрадство её многочисленных фаворитов и нескончаемые войны вконец подорвали государственный бюджет. С целью покрытия расходов казна прибегла к выпуску бумажных денег, рыночная цена которых сразу упала втрое по сравнению с монетой. Общий государственный долг России к концу царствования Екатерины II составил 205 млн. тогдашних рублей, причём львиную его долю составляли внешние обязательства. Внешний долг Екатерины был погашен Российской империей только почти сто лет после окончания её царствования – в 1891 году. Историки (Дмитрий Чечулин, 1906) находят возможным говорить о «полном крушении финансовой системы» России в царствование Екатерины.

Культ личности

Падкая на лесть императрица со временем полностью утратила чувство меры и желала, чтобы во всех книгах и газетах её восхваляли непрерывно. Репрессии против писателей, публицистов и книгоиздателей зачастую были обусловлены недостаточным, по мнению царицы, их усердием в её прославлении. Екатерина болезненно воспринимала такое, видела в этом личные выпады против неё и мстила тюрьмой по своему произволу. Её царствование воспитывало в образованных русских людях подлое раболепство по отношению к власти.