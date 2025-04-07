Почему дочь Абдулова тяготится фамилией отца

История любви родителей Евгении Абдуловой – красивая и драматичная. На экранах Александр Гаврилович часто представал в образах героев-любовников, вне съемочных площадок его сопровождала слава завзятого сердцееда.

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После развода со своей первой женой актрисой Ириной Алферовой, брак с которой продлился 17 лет, Абдулов дал себе зарок впредь не обременять свою жизнь официальными отношениями. Обещание не помешало ему заводить романы, но речи о браке не шло. Так было до тех пор, пока актер не познакомился с Юлией Мешиной.

Их встреча была случайной, Юлия в то время была вполне счастливой замужней женщиной. Когда ее супруг Виталий Игнатенко познакомил ее с Абдуловым, у нее и мысли не промелькнуло, что этот яркий и харизматичный мужчина займет значимое место в ее жизни. Слишком уж колоссальная была разница в возрасте – 22 года.

Однако, несмотря на возрастные «обстоятельства», между Абдуловым и Мешиной вспыхнули чувства. Сначала они встречались тайно. Затем решили обнародовать свои отношения, Юлия развелась, а в 2006 году Александр и Юлия поженились.

Свадьба проходила в узком кругу родственников и друзей. Представителей СМИ на торжество не пустили, поэтому фотографий с церемонии бракосочетания им сделать не удалось. Известно, что празднество проходило в Доме литераторов.

В этом семейном союзе Абдулов обрел долгожданное счастье – он стал отцом дочери Евгении.

«Как только дочка начинала плакать – он переживал и требовал вызвать врача, а день рождения своей Женечки праздновал каждый месяц», - вспоминала мама актера Людмила Абдулова.

Увы, наблюдать за тем, как малышка растет, слышать, как произносит первые слова, ему не удалось. Спустя полгода после рождения дочки, 54-летний папа узнал о страшном диагнозе - неоперабельной форме рака легких. Когда дочке Жене исполнилось девять месяцев, знаменитый актер Александр Абдулов оставил этот мир.

Единственная дочь знаменитости росла на рассказах и воспоминаниях родных и близких о своем известном на всю страну отце. Фильмы, в которых снимался ее папа, Женя посмотрела ни по одному десятку раз и выучила все песни, в них звучавшие.

Бабушка Евгении, глядя на свою внучку, нередко тайком утирала слезы, видя в ней черты любимого сына.

«Как же она похожа на Сашу!» — говорила женщина, глядя на внучку.

Нет ничего удивительного в том, что Женя решила попробовать хотя бы прикоснуться к любимому делу своего отца. Еще ребенком она стала посещать актерскую школу-студию «Dетикино», а кинодебют наследницы знаменитой фамилии состоялся уже в 9-летнем возрасте.

Режиссер Алла Сурикова пригласила Женю Абдулову в кинопроект «Любовь и Сакс», где девочке доверили роль дочки главных героев. Ее экранными родителями стали Максим Аверин и Екатерина Климова. Дебют дочери знаменитого актера ярким не получился, многие зрители отметили, что Евгения сыграла весьма посредственно.

Вторую роль в киносериале «Два берега» Абдуловой предложили через четыре года после первого опыта. Ей предстояло сыграть деревенскую девочку, живущую в военные годы в глухом таежном селе. И вновь Евгения не сорвала бурных оваций – зрители сочли, что хорошее знание текста не достаточным для того, чтобы в полной мере продемонстрировать творческую задумку режиссера.

Третий «дубль» вышел более удачным. В 16 лет Женя Абдулова сыграла одну из главных героинь в семейной комедии «Баба Мороз и тайна Нового года» и получила массу положительных отзывов.

«Красивая девочка. Целеустремленная. Сильная. Да, известный отец, и это дало некий старт, дальше уже будет сама. Она пока еще очень молода, но все у нее впереди и все получится», – оставила отзыв в социальных сетях Елена П.

На днях Евгения Абдулова отметила свое совершеннолетие. Сейчас девушка – студентка ВГИКа, учится на режиссерском факультете. Некоторое время назад начинающая актриса призналась журналистам, что отцовская фамилия для нее является неким препятствием на пути карьерного роста.

«Конечно, иногда люди обращают внимание на фамилию. Но я бы не сказала, что это дает легкий доступ в индустрию. Скорее, это создает трудности в понимании собственной силы и ценности как творца. Я очень боюсь предвзятости», — озвучила свои мысли Евгения Абдулова.

Как подчеркнула девушка в беседе с представителями СМИ, ей бы хотелось, чтобы люди, не ставили ее и отца на «одну линию», а замечали личностные характеристики без учета аналогии со знаменитым предком.

«Женечка, ты только начинаешь жить. Слушай свое сердце и живи в гармонии с собой. Главное - не папу переплюнуть (получится у тебя - респект), а просто быть счастливой», – советует Евгении пользовательница соцсетей Татьяна М.