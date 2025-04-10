Как первый русский либерал основал театр и присоединил Украину

Артамон Матвеев в русской истории считается одним из первых «западников». Он стоял у истоков создания в стране придворного театра, аптеки в Москве, типографии и «Царского титулярника».

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На роду написано

Артамон Сергеевич Матвеев появился на свет в 1625 году в семье дьяка, служившего дипломатом в период правления Михаила Фёдоровича. Сын пошёл по стопам отца. С 13-ти лет он служил во дворце, где подружился с будущим царём Алексеем Михайловичем.

Через три года Артамона назначили стряпчим, а ещё через год ему доверили должность стрелецкого головы Московского гарнизона. Так Матвеев стал начальником царской охраны. Но на этом молодой человек останавливаться не собирался. Хорошее образование, таланты и дружеские отношения с Алексеем Михайловичем помогли сделать ему головокружительную карьеру.

В 1669 году Артамон Сергеевич – глава Малороссийского приказа, спустя два года – Посольского, сменив на этом посту утратившего царское доверие Афанасия Ордина-Нащокина.

Матвеев на новом месте чётко дал понять – взгляды своего предшественника во многом не разделяет. Например, Артамон Сергеевич предпочитал не конфликтовать со шведами, так как видел в них средство нейтрализовать активность Речи Посполитой в Поднепровье. Главной же целью дипломат считал присоединение Правобережной Украины. Царю же импонировала его позиция в отношении Польши. Матвеев стоял на том, чтобы не делать Варшаве никаких уступок и ни при каких обстоятельствах.

Окно в Европу

Запомнился Артамон Сергеевич не только как глава Посольского приказа. В Москве он прослыл «западником». Дом его был убран на европейский манер, сын Андрей получил образование в соответствии с западными стандартами. Матвеев также организовал типографию при Посольском приказе, собрал огромную библиотеку, был в числе организаторов первой аптеки (как глава Аптекарского приказа он способствовал импорту иностранных лекарств и увеличению численности лекарей).

Известен дипломат и как автор нескольких литературных работ. Также он отвечал за создание «Царского титулярника» – справочника по монархам и другим первым лицам разных стран эпохи и по русской истории.

Ещё одним новшеством, к которому причастен Матвеев, оказался первый придворный театр. Он предложил переводчику Посольского приказа Юрию Гивнеру составить труппу актёров, которая бы забавляла царя театральными представлениями.

Ссылка и гибель

Фактически вторым лицом в государстве Артамон Сергеевич перестал быть после смерти Алексея Михайловича. В 1676 году на престол взошёл Фёдор Алексеевич, тогда как Матвеев видел на этом месте малолетнего Петра. Сторонники царевича Фёдора и решили свести счёты со своими оппонентами, обвинив их в готовящемся перевороте. Матвеева сместили со всех постов и назначили воеводой в сибирский город Верхотурье, но по дороге его перевели в Пустозерский острог в качестве ссыльного.

Ссылка продолжалась 8 лет. Сменил гнев на милость царь Фёдор Алексеевич только после женитьбы на Марфе Апраксиной, которая была крестницей опального дипломата. Артамону Сергеевичу разрешили вернуться в Москву, куда он прибыл уже после смерти государя. Следующим царём боярская дума провозгласила Петра I.

На четвёртый день после возвращения Матвеева, в городе разыгрался Стрелецкий бунт. Одной из первых жертв беспорядков стал как раз вчерашний ссыльный. Он попытался убедить стрельцов прекратить восстание, но в ответ его на глазах царской семьи изрубили на части. Увиденное произвело неизгладимое впечатление на Петра. Гибель дипломата навсегда осталась в его памяти.