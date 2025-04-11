Казахский десантник Касымхан Алдабергенов: история героя ВОВ

Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше. К примеру, в казахстанском городе Костанае свидетелей тех ожесточенных боев осталось всего семеро. Среди них 99-летний ветеран Касымхан Алдабергенов. Несмотря на свой возраст, фронтовик держится по-боевому, в преддверии праздника не отказывает журналистам во встречах и помнит до мелочей дни военной службы.

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Родился и вырос ветеран в Костанайской области в 1925 году в ауле Талдыколь. Что же касается месяца и числа, то было лишь известно, что в это время шла жатва, поэтому день рождения ветеран отмечает в сентябре. Затем его семья переехала в Житикаринский район, совхоз Милютинский, аул Шиликты.

«Я учился хорошо, окончил семь классов и работал в сельском совете секретарем. Устроил меня туда директор школы. Я вел шесть аулов, территория была большая, населения много. Машины не было тогда, зимой главное средство передвижения — служебные сани, летом тоже на лошадях передвигались. Но основная работа в сельсовете – это призыв на фронт в ряды советской армии. Из района поступает запрос с требованием дать список молодых людей определенного года рождения, я выписываю и отправляю в районный военкомат Житикары. Потом на этих людей приходят повестки. И вот в конце 1942 года приходит запрос составить списки призывников 1925 года рождения. Первым указал себя – Алдабергенов, мне только исполнилось 17 лет. Когда пришла повестка, отец запряг пару лошадей и 10 января 1943 года повез меня, а из Житикары меня доставили в Челябинскую область, на станцию Бреды, там уже стоял состав», — Касымхан Алдабергенов, ветеран Великой Отечественной войны.

И повезли молодых призывников на грузовом вагоне с печью буржуйкой посередине в поселок Шершни. Там после месяца карантина будущим солдатам выдали военную форму. Оттуда Касымхана Алдабергенова отправили в пулеметное училище Златоуста, где после четырех месяцев учебы его отобрали в воздушно-десантные войска. Обучение проходило в городе Киржач Владимировской области. Ветеран вспоминает, что в степи они стали рыть землянки, обложили их бревнами, замаскировали дерном. Затем началась учеба: прыжки из самолета, строевая подготовка и военная тактика. Так была сформирована 14 воздушно-десантная гвардейская краснознаменная бригада. Спустя полтора года подготовки солдат отправили на фронт.

«К тому времени территорию Советского Союза освободили. Нас привезли в Венгрию, там у озера Балатон укрепились вражеские танковые дивизии, мы оборону там прорвали и погнали их. И так прошли через всю Венгрию, подошли к Дунаю, там уже Австрия. В апреле взяли город Вена, у меня как раз есть медаль за взятие столицы. И затем направили в Чехословакию. Мы немцев гнали, но они не хотели сдаваться. Даже до рукопашного боя доходило дело. У нас был с собой кинжал-финка, он выдается парашютистам, чтобы стропы перерезать. С таким оружием и пошли в рукопашный бой с противником», — рассказывает ветеран.

Самые страшные воспоминания, по словам ветерана, это бомбежки. Он рассказывает, что как-то ночью на привале был дан приказ окопаться и спрятаться. Кто не поленился и выполнил команду, те и остались в живых. Ночью их стали бомбить с самолета, и солдаты, уснувшие на поверхности, погибли и получили ранения.

Победу Касымхан Алдабергенов встретил в Чехословакии. До сих пор он помнит, с какой радостью их встречали местные жители и кричали «Наздар!» — так приветствовали победителей. Дети бегали и просили звездочки, а солдаты снимали их с погон, гимнастерок, пилоток и отдавали их ребятне.

Фронтовик-десантник рассказал о военной службе, разглядывая старые снимки. Многие из них с надписью «На память Косте» — так казахского солдата называли друзья.

«У меня было несколько верных друзей, один из них Аркадий Воробьев, он мне часто помогал. Мы бегали марш-бросок на 20 километров в полном боевом. Тяжело очень, многие падали по дороге. А друзья выручали друг друга: кто покрепче, слабого брали под руки и помогали. Бывало, часто спасал кусочек сахара, который всегда был в кармане у тех, кто не курил. Силы появлялись моментально. Так меня и выручал Аркадий. Большая дружба у нас была, настоящая. Никто не смотрел, какой ты национальности, все были равны», — говорит ветеран.

Но в 1945 году война для казахского десантника Кости не закончилась, до 1950 года он служил в Костроме. В послевоенные годы там долгое время дислоцировались воинские части и соединения. По окончанию службы Касымхан Алдабергенов вернулся на родину в Казахстан и пошел работать в сельскую школу. Параллельно поступил заочно в пединститут на физико-математический факультет, однако из-за частых пропусков его отчислили. Но восстановиться студенту помогла всесоюзная слава. К тому времени бывший фронтовик стал победителем областного конкурса среди айтыскеров.

«Газета "Правда" в 9 часов утра делает обзор по радио, передает сообщение ТАСС. Из Москвы сообщают, что сельский учитель Касымхан Алдабергенов из Житикаринского района стал победителем. В пединституте узнали об этом и восстановили меня, правда, на филологический факультет», — с улыбкой на лице вспоминает ветеран.

Это и предопределило судьбу фронтовика. Проработав в школе много лет, он стал писать в местную газету. Бывший десантник сменил парашют на перо и стал журналистом. Не прекращал публиковаться даже на заслуженном отдыхе. Сейчас, в свои 99 лет, ветеран уже не пишет статьи, но вот домбру часто берет в руки. Его слушатель — любимая супруга, с которой они вместе уже почти 70 лет.