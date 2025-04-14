Как Сталин «наказал» сильно пьющего полководца

Известно, что Иосиф Сталин был очень требователен к людям и нередко сурово наказывал провинившихся. Однажды, 1943 года он вызвал генерала Маркиана Попова, который в тот момент находился на фронте. Но к назначенному времени тот в Кремль не прибыл. Не появился он и на следующий день. Попов прибыл к главнокомандующему только через три дня. Причина задержки была не самая уважительная — командир высокого ранга пьянствовал с женщинами.

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Боевой путь Маркиана Попова

Маркиан Михайлович Попов родился в 1902 году, хотя некоторые источники указывают 1904-й. Как многие в те годы, юноша мог добавить себе пару лет, чтобы вступить в Красную Армию и воевать на фронтах Гражданской войны. Красноармеец Попов прошел немало тяжелых боев и понял, что хочет посвятить себя военному делу.

© Герой Советского Союза Маркиан Михайлович Попов

В 1936 году Маркиан Попов успешно окончил Военную академию имени Фрунзе в Москве. Образование открыло перед ним путь к высоким должностям в армии. К началу Второй мировой войны он уже носил генеральское звание. Ему доверили командование Северным фронтом, а 27 августа 1941 года он получил под контроль Ленинградский фронт.

А всего через два дня после назначения, 29 августа, Сталин позвонил Молотову, который находился в Ленинграде. Вождь поинтересовался, кто такой Маркиан Попов, и не кажется ли Молотову, что генерал просто отдает немцам Северную столицу. 5 сентября Попов был вынужден передать командование маршалу Ворошилову. Но и тот продержался недолго — только до 14 сентября. После этого на его место назначили генерала армии Жукова.

Маркиан Михайлович оказался в резерве, но уже 18 декабря ему доверили командование 61-й армией. Сначала она входила в состав Юго-Западного фронта, а позже была передана Брянскому. После этого Попова неоднократно переводили с одного участка на другой. Он зарекомендовал себя с хорошей стороны, и в октябре 1942 года его назначили заместителем командующего Сталинградского фронта.

Военачальник сыграл важную роль в организации окружения немецких войск под Сталинградом. За особые заслуги его поставили во главе 5-й ударной армии. А в конце мая 1943 года Сталин лично захотел увидеть Попова. Вождь планировал назначить генерала командующим Брянского фронта, однако решил сначала встретиться с ним для личной беседы.

Встреча со Сталиным

Генерал Маркиан Попов понимал, что находится в Москве на хорошем счету и его собираются повысить. Он находился в Сталинграде, откуда мог добраться до столицы на самолете всего за несколько часов. Немецкая авиация больше не представляла угрозы — фронт уже откатился на запад. Именно поэтому Сталин искренне удивился, когда в назначенное время генерал так и не появился.

В приемной главнокомандующего генерал появился лишь спустя три дня. Его лицо выглядело опухшим, а сильный запах перегара явно указывал на многодневную попойку. Попов понимал, что ничего хорошего его не ждет. Тем более это случилось накануне летнего наступления немцев, и он был готов к самому жесткому наказанию.

Но Сталин не выглядел сердитым. Он выдержал паузу, а затем спокойно начал рассказывать Попову историю времен Гражданской войны. Тогда ему Ленин поручил ему разобраться с одним талантливым, но сильно пьющим полководцем. В тот раз подчиненные встали на защиту своего командира. Подчиненные заверили Иосифа Виссарионовича, что их командир отлично выполняет задачи, а пьет лишь тогда, когда скучает и нечем заняться. После этого Сталин завалил его таким количеством работы, что у того просто не осталось времени на пьянки.

Похожим образом Сталин поступил и в этот раз: из кабинета вождя Попов вышел не под конвоем, а командующим Брянского фронта. После этого случая он больше никогда не допускал подобных промахов. Он вернулся к делу с удвоенной энергией, а летом 1943 года его Брянский фронт разгромил немцев под Орлом. За этот успех Попов получил звание генерала армии, а позже был удостоен чести стать Героем Советского Союза. Кроме того, он был награжден пятью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова, двумя орденами Кутузова и орденом Красной Звезды.