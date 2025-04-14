60 лет не мылся, курил, спал в могиле. Как самый грязный и вонючий человек в мире прожил почти 100 лет

Не принимать душ и не мыться 60 лет? Для любого современного человека это немыслимо. Однако для иранца Аму Хаджи это был осознанный жизненный выбор, который, по его мнению, помог ему дожить до глубокой старости. Но судьба сыграла с ним жестокую шутку.

Невероятный антирекорд

Аму Хаджи не был обычным человеком. Родившись в 1928 году в Иране, он прожил жизнь, которая заставит содрогнуться даже самых непритязательных людей. На протяжении более шести десятилетий этот человек принципиально отказывался от контакта с водой и мылом. Он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как «самый грязный человек на планете».

Что стало причиной такого странного образа жизни? Сам Хаджи был немногословен, когда разговор заходил о причинах отказа от водных процедур. Он лишь туманно упоминал о «несчастьях», пережитых в юности. Именно они, по его словам, убедили его в том, что чистота и вода могут принести лишь болезни и несчастья.

«Старик был свято убежден, что контакт с водой разрушает его организм и может привести к болезням», — пишет иранский журналист, бравший интервью у знаменитого отшельника.

Меню и быт человека, от которого шарахались даже бродячие собаки

Долгие годы Аму Хаджи бродяжничал по стране, нигде не задерживаясь надолго. Лишь в преклонном возрасте он решил осесть в деревне Дежгах на юге Ирана. Местные жители, проникшись сочувствием к странному старику, даже построили для него небольшое жилище. Но ирония заключалась в том, что Хаджи предпочитал спать в самостоятельно вырытой яме глубиной около метра — убежище, больше напоминающем могилу, чем дом.

Образ жизни «самого грязного человека» поражал воображение. Аму категорически отказывался от свежей пищи, предпочитая ей... протухшее мясо дикобразов, которое готовил на костре. Вместо чистой воды он пил мутную жидкость из старой нефтяной цистерны, которую никогда не мыл. А для утоления никотиновой зависимости использовал самодельную трубку из куска ржавой водопроводной трубы, набивая её... навозом животных, когда заканчивались обычные сигареты.

Как рассказывали местные жители, зловоние, исходящее от Хаджи, было настолько сильным, что при общении с ним приходилось соблюдать дистанцию не менее 10 метров.

Жуткие секреты ухода за собой от иранского отшельника

Несмотря на полное пренебрежение гигиеной, у Аму была своя особая система «ухода» за собой. Его имущество составляли всего несколько предметов: грязная каска, найденная на полях сражений ирано-иракской войны, небольшое зеркало от мопеда и самодельная курительная трубка.

Время от времени, взглянув на свое отражение в автомобильном зеркальце, он решал, что пора бы «привести себя в порядок». Но под этим подразумевалось лишь смахивание крупных кусков грязи с лохмотьев одежды. А когда волосы и борода отрастали слишком длинными, Хаджи не использовал ножницы — он просто поджигал их огнем от костра.

«Его тело покрывал такой толстый панцирь из грязи и омертвевшей кожи, что он больше напоминал древнюю змею, чем человека», — вспоминают местные жители, видевшие отшельника.

Как человек, евший гнилое мясо и никогда не мывшийся, оказался здоровее многих из нас?

Казалось бы, такой образ жизни должен был давно свести Аму Хаджи в могилу. Однако реальность оказалась совершенно иной. Команда медиков, заинтересовавшись феноменом «самого грязного человека», провела полное обследование старика. Результаты поразили учёных: несмотря на многолетнее отсутствие гигиены, иммунитет Хаджи оказался удивительно крепким.

Профессор Голамреза Молави, проводивший исследования, не обнаружил у иранца никаких серьезных заболеваний или опасных паразитов. Единственным «недугом» оказался трихинеллёз в бессимптомном течении — вероятно, приобретенный от сырого мяса.

«Наш организм — это целая экосистема, где полезные бактерии выступают как охранники территории, питаясь естественными выделениями нашей кожи и слизистых. Эта армия защитников яростно отбивает попытки вторжения чужих микробов. У Аму Хаджи эта защита была доведена до невероятного совершенства», — пояснил эксперт, изучавший феномен грязного долгожителя.

Специалисты выдвинули теорию, что у Аму Хаджи развился невероятно мощный иммунитет, адаптированный именно к тому микробиому, который сформировался на его коже и в организме за десятилетия. Кроме того, его изолированный образ жизни и отсутствие контактов с людьми значительно снижали риск заражения новыми инфекциями.

«Что поразительно — у этого человека не было признаков онкологии, сердечно-сосудистых болезней или других недугов, типичных для современного человека. Похоже, его организм, лишенный благ цивилизации, работал по каким-то совершенно иным принципам», — отметил с удивлением медицинский специалист.

Трагический финал

Жизнь Аму Хаджи могла бы продолжаться и дальше в том же русле, если бы не вмешательство добрых, но, как выяснилось, наивных людей. Местные жители, устав от соседства с живой антисанитарией, решили во что бы то ни стало помочь старику и уговорили его сделать то, чего он избегал шесть десятилетий — помыться.

Хаджи долго сопротивлялся, но в конце концов сдался под натиском многочисленных уговоров. И случилось непредвиденное — его страхи оправдались. После купания, впервые за 60 лет, здоровье старика резко ухудшилось. Спустя несколько месяцев в возрасте 94 лет Аму Хаджи скончался.

«Любое резкое изменение привычного уклада жизни для человека такого возраста — это колоссальный стресс. Вдумайтесь: десятилетиями он жил с уверенностью, что вода смертельно опасна для него. И вдруг эта граница нарушена. Организм воспринял это как мощнейший удар по всем системам, как предательство собственных жизненных принципов. Такие психологические травмы бывают смертельны для долгожителей», — объясняет научный журналист и молекулярный биолог Ирина Якутенко.

Однако некоторые врачи выдвигают иную версию: возможно, та самая «грязевая броня», которая защищала Хаджи от болезней все эти годы, была нарушена, и его иммунитет, настроенный на определенную микрофлору, просто не справился с новыми условиями.

Кто стал новым «самым грязным человеком»

После смерти Аму Хаджи неофициальное звание «самого грязного человека в мире» перешло к индийцу Кайлашу Сингху. Этот человек не мылся уже более 40 лет, но причина такого решения кроется совсем в другом. Сингх отказался от водных процедур после посещения прорицателя, который сказал ему, что только так он сможет зачать долгожданного сына.

Несмотря на то, что у него уже есть семь дочерей, индиец продолжает игнорировать гигиену, веря, что его жертва будет вознаграждена рождением наследника мужского пола. Вместо обычного душа Сингх практикует «огненные ванны» — вечером он разжигает костер, курит трубку и стоит рядом с пламенем, читая молитвы, в уверенности, что огонь лучше убивает микробы, чем вода.

История Аму Хаджи и его последователей заставляет задуматься о том, насколько условны наши представления о здоровье и гигиене. Возможно, человеческий организм обладает гораздо большими адаптивными способностями, чем мы привыкли думать. Но повторять эксперимент Хаджи все же не стоит — вашему организму может не повезти с генетикой, и вместо книги рекордов вы рискуете попасть в гораздо менее приятное место.