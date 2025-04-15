Иосиф Апанасенко — один из спасителей Москвы

135 лет назад родился советский военачальник Иосиф Апанасенко. Имея за плечами опыт Первой мировой и Гражданской войн, он получил в начале 1941-го звание генерала армии и назначение на ответственную должность — командующего войсками Дальневосточного фронта, прикрывавшего границы СССР от возможного удара милитаристской Японии. Апанасенко не только укрепил дальневосточные рубежи страны, но и обеспечил в один из сложнейших моментов в истории Советского Союза переброску под Москву свежих дивизий, принявших непосредственное участие в остановке гитлеровского наступления. По воспоминаниям современников, Апанасенко был резким, но справедливым командиром. Генерал погиб во время Курской битвы — вскоре после перевода на Воронежский фронт.

Становление полководца

Иосиф Апанасенко появился на свет в бедной крестьянской семье в селе Митрофановском Ставропольской губернии. Проучившись два или три года (согласно различным источникам) в церковно-приходской школе, он вынужден был батрачить, работать пастухом.

По словам историков, подростком он столкнулся с несправедливостью. Однажды за поломку ярма, в которой молодой пастух не был виноват, его избили и не заплатили честно заработанные деньги.

«Бедность, лишения, несправедливость и тяжёлый труд с детства сформировали у Апанасенко не слишком доброе отношение к классу богатых собственников. Всё это сыграет свою роль, когда он будет определять своё место в жизни после Октябрьской революции», — отметил в разговоре с RT член ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.

В 1911 году Иосифа призвали в армию. Службу он начал в 208-м Лорийском пехотном полку, а пройдя подготовку в учебной команде в Хасавюрте, получил назначение в полковую пулемётную команду.

«Должность пулемётчика была достаточно престижной и уважаемой. Ведь такой военнослужащий управлял сложным механизмом», — рассказал Кузовкин.

Первую мировую войну Апанасенко прошёл на Кавказском фронте. Вскоре после начала боевых действий он уже командовал взводом, заменив погибшего офицера, а в дальнейшем возглавил полуроту и пулемётную команду полка. За свои подвиги Апанасенко был удостоен трёх Георгиевских крестов и двух Георгиевских медалей.

«Уважаемые боевые награды — убедительное свидетельство того, как мужественно сражался Иосиф Апанасенко», — подчеркнул в разговоре с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

© Русская горная артиллерия на Кавказском фронте // Иосиф Апанасенко

В 1917 году Апанасенко присвоили офицерское звание прапорщика и назначили командиром пулемётной роты.

«Первая мировая война оказала сильное влияние на него, помогла сформироваться ему как военному профессионалу, научиться управлять боем и руководить личным составом», — рассказал Михаил Кузовкин.

Осенью 1917-го командование предоставило Апанасенко отпуск. По приезде на малую родину он был избран председателем совета и Военно-революционного комитета села Митрофановского. Кроме того, он стал помощником командира красногвардейского отряда. Весной 1918 года Апанасенко уже сформировал собственный отряд, который защищал новую власть, и сражался против белогвардейцев на Ставрополье.

Командиром Апанасенко оказался талантливым. Из своего отряда он сформировал красноармейскую бригаду, а затем возглавил созданную на базе подразделений ставропольских партизан 6-ю кавалерийскую дивизию. Она входила в корпус Семёна Будённого, который стал основой для развёртывания знаменитой 1-й конной армии. Апанасенко отличился в боях в районе Царицына (Волгограда) и при взятии Воронежа.

Несмотря на огромное личное мужество и организаторские способности, Иосифа дважды понижали в должности. Его обвиняли в атаманских наклонностях — нарушении субординации, своеволии.

«Люди шли за командиром, потому что он соответствовал их внутренним ожиданиям», — отметил Михаил Кузовкин.

По словам историков, у Апанасенко был непростой характер. Он мог не выбирать выражения, отчитывая подчинённых, и строго их наказывать. Но при этом он никогда не докладывал об их проступках вышестоящему начальству и предоставлял возможность исправить допущенные ошибки.

Один из спасителей Москвы

После окончания активных боевых действий в Гражданскую войну Апанасенко был назначен начальником Ставропольской губернской милиции. Но он рвался обратно в армию и, осознавая свои слабые стороны, хотел наконец получить качественное образование. В конце концов он пошёл на Военно-академические курсы высшего комсостава РККА, после которых был назначен сначала Смоленским губернским военным комиссаром, а затем — командиром 5-й кавалерийской дивизии. В 1925 году он участвовал в зачистке Северного Кавказа от остававшихся там после войны бандформирований.

В дальнейшем Апанасенко стал командиром 4-й Ленинградской кавалерийской дивизии, после чего его военная карьера развивалась стремительно: командир корпуса, заместитель командующего войсками Белорусского военного округа, командующий войсками Среднеазиатского военного округа. В перерывах между назначениями он успел окончить курсы усовершенствования высшего комсостава при Военной академии РККА имени Фрунзе, а также саму академию.

Как отмечают историки, в отличие от некоторых других командиров, резко поднявшихся в должности в годы Гражданской войны, Апанасенко учился прилежно, становясь теоретически подкованным военным профессионалом.

В январе 1941 года Иосиф Апанасенко получил ответственное и сложное назначение — командующим войсками Дальневосточного фронта. Совсем недавно отгремели бои на озере Хасан и реке Халхин-Гол. Несмотря на переговоры о нейтралитете, которые в апреле 1941-го привели к подписанию соответствующего договора, Токио был враждебно настроен по отношению к Москве. У советского командования были все основания опасаться новой агрессии при первой же удобной для японских милитаристов возможности — например, в случае нападения Германии. Поэтому войска на Дальнем Востоке должны были находиться в состоянии постоянной готовности, чтобы отбить у японцев желание испытывать судьбу. Впрочем, приехав на свой фронт, Апанасенко обнаружил системные проблемы в области обеспечения безопасности.

Единственным средством для переброски сил и техники вдоль границы с занятыми японцами территориями была железная дорога, которая проходила по пересечённой местности, — с десятками тоннелей и мостов. Достаточно было одной диверсии, чтобы лишить Красную армию возможности для манёвра. По оценке самого Апанасенко, это превращало Дальний Восток в «мышеловку». Он немедленно приказал проложить от Хабаровска до Куйбышевки-Восточной шоссейную дорогу протяжённостью более 900 км. К сентябрю 1941 года строительство было завершено.

По словам историков, Апанасенко развивал транспортную инфраструктуру региона в целом, возводил укрепления, повышал требования к боеспособности подразделений. Порядок наводился жёсткой рукой: генерал щедро накладывал взыскания, а двух секретарей райкомов отправил в солдаты. Но задачи по укреплению обороноспособности Дальнего Востока он решил.

Осенью 1941 года Сталин попросил дальневосточное партийное руководство подготовить Апанасенко к непростому разговору — о переброске войск, прикрывавших границу СССР от японцев, под Москву. Советский лидер при этом сказал, что знает упрямство генерала.

© Советские зенитчики на крыше гостиницы «Москва» // РИА Новости

Прибыв в Москву, на совещании у Сталина Апанасенко стоически принял решение главы государства о передаче своих самых боеспособных частей на запад страны и сразу же отправил соответствующие указания подчинённым. Но когда речь зашла об отправке противотанковых пушек, согласно воспоминаниям очевидцев, генерал якобы повысил на Сталина голос и спросил, чем ему защищать границу — своими лампасами? При этом глава государства не стал спорить с Апанасенко, попросил его успокоиться и разрешил оставить пушки на Дальнем Востоке. Был ли такой разговор на самом деле, достоверно неизвестно, но очевидно, что Сталин относился к генералу уважительно, отмечают историки.

«Сталин, будучи умным человеком, старался подробно донести свою точку зрения до ответственного за исполнение задачи, чтобы тот действовал осознанно», — подчеркнул Михаил Кузовкин.

Генерал смог организовать молниеносную переброску своих прекрасно подготовленных свежих дивизий на Запад. Часть из них вступила в бой с нацистами прямо «с колёс».

«Дальневосточные дивизии сыграли важнейшую роль в разгроме вермахта под Москвой», — отметил Александр Михайлов.

При этом Апанасенко быстро сформировал на Дальнем Востоке новые части из мобилизованных и смог скрыть от японской разведки реальные масштабы переброски войск на Запад, поэтому в Токио, по словам историков, считали, что боеспособность советских войск в регионе принципиально не изменилась.

Генерал неоднократно просил Сталина отправить его в действующую армию. Правда, тот долго ему отказывал, ссылаясь на то, что такой человек ему нужен на Дальнем Востоке. Только летом 1943 года Апанасенко добился перевода на должность заместителя командующего войсками Воронежского фронта и оказался в центре событий Курской битвы. Генерал постоянно находился на передовой и лично управлял войсками. Однако 5 августа 1943 года он трагически погиб от случайного осколка немецкой авиабомбы.