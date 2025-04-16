Убийственно прекрасна: неоднозначные секреты красоты Елизаветы I

Елизавета I, легендарная королева Англии, вошла в историю не только как талантливый политик, но и как икона красоты своего времени. Ее образ — бледная кожа, огненно-рыжие волосы и величественная осанка — до сих пор вдохновляет художников и дизайнеров. Но за этой убийственной красотой скрывались секреты, которые сегодня кажутся странными, а порой и пугающими. Давайте разберемся, как Елизавета I создавала свой идеальный облик и что она готова была ради этого вытерпеть.

Следы оспы

Британская королева Елизавета I Тюдор, дочь Генриха VIII и Анны Болейн, взошла на престол в 25-летнем возрасте и управляла страной почти 45 лет. В 1562 году эта яркая и привлекательная женщина неожиданно заболела оспой. На тот момент ей еще не исполнилось 30 лет, но, несмотря на заботу лучших врачей, шансы выжить были невелики. В те времена каждый третий заболевший оспой умирал.

К счастью, судьба сохранила королеве жизнь, но болезнь лишила ее роскошных рыжих волос и оставила на лице глубокие рубцы — оспины. С этими последствиями Елизавете пришлось бороться всю жизнь. Говорят, что из-за шрамов она стала избегать яркого света и предпочитала приглушенное освещение во дворце.

Белизна лица: мода или одержимость?

В 16 веке бледная кожа была символом высокого статуса. Загорелое лицо ассоциировалось с крестьянским трудом под солнцем, а аристократы стремились подчеркнуть свою отстраненность от физической работы. Елизавета I довела эту моду до крайности. Она использовала смесь под названием «венецианский церат» — густую пасту из свинца и уксуса. Это средство скрывало морщины, шрамы от оспы и любые несовершенства, даря коже мраморную белизну.

© Коронационный портрет Елизаветы I с белоснежным макияжем

Поверх толстого слоя белил королева добавляла румяна из натуральных пигментов, чтобы вернуть лицу живой оттенок. Процесс был долгим и неудобным, но результат того стоил — на портретах и при дворе она выглядела безупречно.

Страшная цена красоты

Но у такой красоты была цена. В состав белил входили свинец и уксус, а завершалось создание образа вишенкой на торте — алой помадой и румянами, которые тоже были щедро напичканы ртутью. Ядовитые ингридиенты косметики медленно отравляли кожу, вызывая раздражение и даже выпадение волос.

С возрастом королеве приходилось наносить все более толстый слой белил, чтобы скрыть последствия оспы и сохранять величественный вид. Процесс старения кожи усугублялся медленным, но постоянным отравлением — опасные вещества проникали в организм через кожу.

© «Армадный портрет» кисти Джорджа Гауэра

К концу жизни маска из белил на ее лице достигала толщины почти двух сантиметров. Но самое пугающее заключалось в том, что она снимала этот слой не каждый вечер, а всего раз в несколько дней. Для этого использовалась жуткая смесь из ртути, квасцов и толченой яичной скорлупы, которая еще сильнее повреждала кожу. Чтобы отвлечь внимание от лица и рук, Елизавета облачалась в роскошные наряды, дополняя их вычурными воротниками и изящными перчатками.

Рыжие локоны: дар природы или хитрый трюк?

Елизавета I славилась своими роскошными рыжими волосами, унаследованными от матери, Анны Болейн. Этот цвет стал ее визитной карточкой и символом силы. Из-за болезни в возрасте 29 лет она осталась почти лысой. Однако королева не собиралась мириться с этим. Она прибегала к парикам — искусно сделанным, ярким и всегда идеально уложенным. Мастера создавали их из натуральных волос, часто окрашивая в нужный оттенок с помощью растительных красителей.

© Марго Робби в образе Елизаветы I

Подсчитали, что в распоряжении королевы Елизаветы I Тюдор имелось не меньше двух сотен париков. Их она заказывала у лучших английских мастеров, а требования были такими: от мастера — полнейшая секретность, а от парика — непременно огненно-рыжий цвет и роскошные кудри. Интересно, что рыжий цвет был не просто капризом. Он отсылал к династии Тюдоров, подчеркивая ее законное право на трон. Так красота становилась еще и политическим инструментом. Елизавета знала, как использовать свой образ, чтобы держать двор и народ в восхищении.

Глаза как оружие: магия взгляда

Современники часто отмечали выразительные глаза Елизаветы. Чтобы подчеркнуть их глубину, она использовала натуральные средства — например, капли из белладонны. Это растение расширяло зрачки, делая взгляд загадочным и притягательным. Да, звучит романтично, но белладонна — яд, и ее применение могло вызвать проблемы со зрением. Королева шла на риск ради эффекта, который производила на окружающих.

Она умела «говорить» глазами, очаровывая послов и придворных. Красота Елизаветы I была не только в косметике, но и в умении подать себя. Ее взгляд оставался в памяти тех, кто хоть раз встречался с ней.

Тайна королевской улыбки

Елизавета I обожала сладкое, а ее особой слабостью был марципан — лакомство из миндаля и сахара, которое в те времена считалось настоящей роскошью. Но такая любовь имела последствия: ее зубы начали чернеть и разрушаться. Уход за полостью рта в 16 веке оставлял желать лучшего, а Елизавета чистила зубы сахарной пастой, что только усугубляло проблему.

После сорока у Елизаветы были почерневшие и гниющие зубы. Когда боль становилась невыносимой, королеве приходилось вырывать зубы. Это было мучительно — стоматология того времени не знала анестезии. Королева редко улыбалась на публике, скрывая этот недостаток. Некоторые историки пишут, что Елизавета набивала рот тканью во время бесед, чтобы щеки не впадали и лицо выглядело моложе.

© Анита Добсон в роли Елизаветы в фильме «Армада»

Интересно, что Елизавета невольно ввела моду на кариес. Почерневшие зубы стали признаком статуса и богатства, ведь сахар могли позволить себе только аристократы. Придворные даже начали искусственно чернить зубы, подражая королеве. Красота Елизаветы, даже с ее недостатками, превратилась в тренд, который подчеркивал ее влияние. Вот такой неожиданный поворот: то, что она скрывала, стало символом роскоши.

Красота как власть

Елизавета I сделала свою красоту инструментом власти, внушая подданным веру в ее божественную силу. Образ «королевы-девственницы» тщательно поддерживался: придворные устраивали представления о ее вечной жизни благодаря непорочности. Когда миф стал популярен, художники рисовали пожилую Елизавету с «маской юности» — лицом молодой женщины, скрывая возраст.

В эпоху, когда женщины редко правили страной, Елизавета использовала свою женственность как оружие. Ее идеальный облик, подкрепленный мифами и искусством, помогал держать двор и народ в восхищении. Красота стала частью ее власти, доказывая, что внешность может быть не менее влиятельной, чем политика.

© Кейт Бланшетт в роли Елизаветы

Но за идеальным образом скрывались серьезные проблемы со здоровьем: последствия оспы, больные зубы и ядовитые косметические средства подтачивали ее силы. Тем не менее, королева умерла в 69 лет — солидный возраст для 16 века. Некоторые исследователи полагают, что постоянное воздействие микродоз ядов, напротив, способствовало ее долголетию. Организм Елизаветы настолько пропитался токсичными веществами, что ни один возбудитель — будь то бактерия, вирус или микроб, — просто не мог выжить в таких условиях.