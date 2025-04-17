Не такой, как все: Генрих IV — единственный король, которого полюбил народ

Так уж получилось, что короли Франции не были на хорошем счету у народа. За монархами тянулась репутация транжир, деспотов, распутников и неадекватов. Были среди них и люди с явными нарушениями психики, например, «стеклянный» Карл IV. Приятным исключением в этой разношерстной компании стал король Генрих IV. Он вошел в историю как самый лучший французский монарх и его почитают даже сегодня.

© П. Рубенс "Апофеоз Генриха IV"

В памяти французов Генрих IV Бурбон оставил приятные впечатления. Король был истинным сыном своего времени. Он любил женщин, выпить, подраться, но при этом никогда не забывал о нуждах подданных. А еще он отличался веротерпимостью, что в Средние века вообще было у правителей редкостью.

Будущий король родился 13 декабря 1553 года в замке По, в крошечном Наваррском королевстве. Генрих Бурбон был внуком короля Наваррского и наследником государства, расположенного в Пиренейских горах между Францией и Испанией. Счастливый дед взял новорожденного на руки, смазал его губы чесноком и влил в рот пару капель красного вина, чтобы придать младенцу сил.

© Генрих Наваррский в юности

Вино Генрих любил всю жизнь, как и чеснок, считавшийся пищей простолюдинов. Но его предки, короли Наваррские, никогда не отличались утонченными манерами. Зато всегда могли найти общий язык со своим народом. Александр Дюма так описал будущего монарха:

«…чтобы поболтать, первый встречный был ему хорош, а первая встречная годилась ему в подружки».

Хотя особо зазнаваться Генриху Бурбону было глупо. Ему светило всю жизнь управлять крошечным королевством или стать одним из военных при дворе французского короля, как его отец Антуан де Бурбон.

Когда Генрих Бурбон появился на свет, на французском престоле сидел его тезка Генрих II. У монарха было два сына от флорентийской принцессы Екатерины Медичи. Ничто не предвещало того, что принц из крошечного горного королевства станет владыкой могущественной страны.

© Генрих Наваррский и его жена Маргарита Валуа

Уже будучи королем, наваррский наследник любил рассказывать, что в детские годы он встретился с Нострадамусом и тот предсказал ему, что он станет монархом. Предсказание сбылось и Генрих Бурбон таки стал королем, основал новую французскую династию и, наконец, покончил с религиозными распрями.

Характер монарха

Генрих был смуглым, темноволосым и невысоким, 170 см. В общении он был непринужденным и приятным: смеялся над чужими шутками, очаровывал и даже льстил. Во время Варфоломеевской ночи он чудом выжил и был вынужден находиться при французском дворе в качестве пленника 4 года.

Придворные подшучивали над ним и называли «корольком, нос которого больше, чем его королевство». Генрих не обижался, справедливо полагая, что того, над кем потешаются, вряд ли убьют. А атмосфера при французском дворе была специфическая. Одному из друзей Генрих писал:

«Двор — самое странное место на свете. Мы почти всегда готовы перерезать друг другу глотку. Под плащом мы носим кинжалы, кольчуги, а нередко и кирасы».

Но сам он вел себя с другими подчеркнуто дружелюбно. Даже став королем, Генрих не изменил своего отношения к людям и был добр и великодушен. Многие придворные даже считали, кто их патрону не хватает королевского величия. Но наваррец только выглядел простаком. Отлично владея искусством лести, сам он не верил льстецам. На высокие должности король назначал людей за их качества и заслуги. Поэтому его ставленники отличались верностью и своевременно разоблачали все заговоры против короля.

Не такой, как все

Унижения, выпавшие на долю Генриха в юные годы, не обозлили его. Он никогда не стремился ущемлять достоинство других, в том числе своих врагов. Когда в 1594 году король вступил в Париж, он разрешил испанскому гарнизону покинуть город с развернутыми знаменами. Вражеским командирам он сказал: «Передайте от меня поклон вашему господину, но больше к нам не возвращайтесь».

Король был добр, прост и великодушен. Но было одно качество, которое бесило его окружение. Генрих IV был невероятно скуп. Король жил очень просто и в его гардеробе на было дорогих нарядов. Питался он тоже как простолюдин, не признавая кулинарных изысков.

В одном из писем своей фаворитке Коризанде Генрих с восторгом писал, что в городке, где он остановился со свитой, невероятно дешевая рыба. За огромного карпа всего три су. В то время по покупательной способности одно су равнялось примерно двум современным евро.

Но экономил Генрих только на себе и своих приближенных. Что касалось общественных дел, то король финансировал их весьма щедро. При нем строили дороги и рыли каналы, внедряли новые сельскохозяйственные культуры, такие как завезенная из Нового Света кукуруза. Монарх проявлял заботу о благополучии подданных. Ему приписывают такую фразу:

«Я хочу, чтобы у каждого моего крестьянина была курица в супе по воскресеньям».

Вероятнее всего король никогда так не говорил, но поступал так, что в эту легенду охотно верят до сих пор. Он проявлял настоящую заботу о благополучии народа, и люди платили ему любовью.

Генрих IV и религия

Но самым удивительным качеством Генриха IV была его веротерпимость. Вероятно, это было связано с тем, что сам он был вынужден за свою жизнь 6 раз менять веру. Король с детства был отлично знаком с положениями католичества и протестантизма. Для себя он сделал вывод, что быть достойным человеком можно независимо от вероисповедания.

© Варфоломеевская ночь

Единственную бестактность по отношению к вере Генрих совершил в семилетнем возрасте. Он въехал верхом на громко кричащем осле в зал, где Екатерина Медичи совещалась с папским послом. Сопровождали всадника 10-летний французский король Карл IX, его младшие братья, Генрих Анжуйский и Франциск Алансонский, а также 10-летний Генрих Гиз. Дети были одеты в костюмы епископов и кардиналов.

Переходя из протестантизма в католичество, чтобы вступить в Париж, Генрих якобы сказал знаменитую фразу: «Париж стоит мессы». Но зря королю приписывают цинизм. Повторному принятию им католичества предшествовали длительные консультации со священнослужителями и многие дни размышлений.

13 апреля 1598 года Генрих подписал один из самых важных своих законов — Нантский эдикт. Этот документ давал протестантам полную свободу вероисповедания. Отныне представители этой веры также могли занимать государственные должности. Правда, были и кое-какие ограничения. Свои богослужения гугеноты могли отправлять только в местах своего компактного проживания. В Париже и в крупных городах Франции делать это было запрещено.

Для своего времени это был революционный закон. Впервые за долгое время во главе поставили не религию, а верность королю и государству. Генрих IV обозначил перед собой очень важную цель — избавиться от раскола во французском обществе, не прибегая к насилию. Он призывал своих сторонников сменить веру на католическую, настаивая, что в этом нет ничего плохого. Монарх собрал вокруг себя блестящих богословов, которые умели убеждать самых категоричных протестантов.

Государственник и воин

Генрих был очень образованным человеком. Его мать Жанна д’Альбре отправила сына в парижский католический колледж, когда ему было всего шесть. Одновременно с мальчиком занимались священники-протестанты, отобранные матерью. Король свободно изъяснялся на латыни, греческом и испанском. Письма монарха на французском отличались изысканностью. Только вот с орфографией Генрих так и не смог подружиться.

Став королем, Генрих IV пригласил в страну иезуитов. Это был самый образованный католический орден, с огромным опытом педагогической деятельности. Его представители заложили во Франции систему образования, кое-какие положения которой существуют и по сей день.

Король отличался отвагой и его лозунгом было Aut vincere, aut mori! — «Победить или умереть!». В своем первом сражении Генрих участвовал в возрасте 14 лет. А уже в 15 он формально возглавил войско протестантов, хотя на деле всем заправлял опытный адмирал Колиньи.

В одном из сражений войско Генриха дрогнуло и побежало. Тогда король воскликнул:

«Если вы не хотите сражаться, то хотя бы посмотрите, как я буду умирать!»

Бегущие остановились, собрались с силами и смогли одержать победу. Монарх всегда был в самых жарких местах сражений и носил шлем с большим белым султаном, видным издалека. При этом, Генрих старался решить вопросы мирно, если это удавалось.

Королем Генрих IV стал в 1589 году. Во время его правления Франция процветала. Монарх организовал торговлю с Ближним Востоком, отправил корабли в Канаду и Бразилию. Хотя были и недовольные, считавшие, что король тратит слишком много денег на любовниц. Да, экономный монарх ничего не жалел для своих фавориток.

Смерть «доброго короля»

В 1609 году возникла угроза войны с католической Испанией. Лучшими союзниками для Франции могли быть протестантские страны. Но французские католики решили, что король снова отступил от веры и планирует привести к власти гугенотов, чтобы отомстить за Варфоломеевскую ночь. Короля стали называть еретиком и в стране начало назревать недовольство.

Школьный учитель из Ангулема Франсуа Равальяк решил остановить короля-вероотступника. Сначала он планировал встретиться с Генрихом и убедить его отказаться от союза с протестантами. Но когда это не удалось, Равальяк решил убить короля. 14 мая 1610 года он крутился у ворот Лувра и сумел узнать маршрут королевского кортежа.

На запруженной людьми улице де Ла Ферронери карета остановилась, и убийца вскочил на ее подножку. Он ударил короля кинжалом в грудь два раза. Генрих не видел нападавшего до последнего момента. Он беседовал со спутниками — герцогом д’Эперноном и герцогом де Монбазоном. Король успел лишь воскликнуть «Я ранен» и тут же умер.

Убийцу схватили на месте преступления. Его пытали, чтобы узнать имена организаторов заговора. Но Равальяк выдержал самые чудовищные пытки и не назвал ни одного имени. Спустя две недели после убийства короля Равальяка привезли на Гревскую площадь, чтобы четвертовать. Но разъяренный народ не дал свершиться казни и разорвал приговоренного в клочья. Имя убийцы было проклято, а Генрих IV Бурбон навсегда остался в памяти народа как «добрый король».