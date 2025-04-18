Он тоже брал Берлин: история талантливого, но забытого генерала

Среди генералов, которые брали Берлин весной 1945 года был командующий 28-й армией Александр Лучинский. Его имя совершенно неизвестно широкой публике — некоторые утверждают, что он ничего выдающегося не совершил. А между тем такие неоспоримые авторитеты как Жуков, Конев, Василевский в один голос называли его одним из самых талантливых командармов Великой Отечественной.

О том, что так и есть говорит один факт – у генерал-лейтенанта Лучинского было три высших полководческих ордена Суворова I степени (на заглавном фото - второй слева). А вот у тех же Жукова и Конева только по два, у Рокоссовского – один. Лучинского особо чтут в Белоруссии как внесшего важный вклад в ее освобождение.

Александр Лучинский был сыном царского генерала и сам учился на офицера. Но и он сам, и отец приняли сторону большевиков и продолжили службу в Красной Армии. Об этом не часто говорят, но царское офицерство после революции 1917 года разделилось примерно поровну – половина служила в Белой гвардии, а вторая – в Красной. Более того, после проигрыша белого движения, свыше 100 тысяч офицеров уже через полгода вернулись и вступили в Красную Армию.

Но вот Лучинские свой выбор сделали сразу. Александр Александрович родился 10 (23) марта 1900 года в Киеве, где проходил службу его отец Александр Лаврентьевич. В Первую мировую войну батюшка будет командовать полком, а в феврале 1917 года получит звание генерал-майора.

© Разбитая немецкая техника в Белоруссии

Поэтому Александр-младший особенно с выбором не мучился, и в 12 лет поступил в Вольский кадетский корпус. Он был в 7-м выпускном уже классе, когда в 1918 году корпус расформировали. Тогда приехал в Саратов, где жила мать, сдал экстерном экзамены на аттестат зрелости и поступил на физико-математический факультет Саратовского университета. Чтобы прокормиться работал грузчиком.

Но проучился недолго. Весной 1919 года добровольцем вступает в Красную Армию. Отец там уже с мая 1918 года – вначале был инспектором только что созданной РККА, а затем преподавал на курсах красных командиров.

Его сын, несмотря на юный возраст, становится командиром взвода Саратовского рабочего полка, потом взвода 1-го Бухарского партизанского отряда и следом в 1-й бригаде 50-й Таманской дивизии. А потом и вовсе оказывается в знаменитой 25-й Чапаевской дивизии.

Так что чапаевец Лучинский воевал и с Колчаком, и с Деникиным. Освобождал Царицын (Волгоград), Ставрополь, Моздок, Баку. Успел повоевать в Средней Азии. Насколько успешно говорят награды – три ордена Боевого Красного Знамени и орден Трудового Красного Знамении Узбекской ССР. Не каждый из знаменитых полководцев Гражданской войны имел столько.

Стоит ли говорить, что после Гражданской войны потомственный военный Александр Лучинский остается в армии. Участвовал в ликвидации банд на Кавказе и басмачества в Туркестане. Был начальником кавалерийской школы 83-го кавалерийского полка, командиром 48-го Казахского кавалерийского полка. В 1937-1939 годах оказался в числе военных советников во время китайско-японской войны, куда поехал добровольцем.

Перед самой войной полковник Лучинский уже командир 83-й горнострелковой дивизии – назначение получил в апреле 1941 года. Именно она потом в числе наших войск вошла в Иран и предотвратила превращение этой страны в еще один фронт. А потом был фронт настоящий – Северо-Кавказский. Дивизия Лучинского обороняла Кавказ, а когда настало время уже нашего наступления освобождала Краснодар и Крым.

© Берлин, 1945 год

Вот в это время он и попал в поле зрения высшего командования. Генералом он стал только в марте 1943 года после вступления в ряды ВКП(б). Именно тот факт, что длительное время не вступал в партию, исследователи и считают причиной долгой задержки продвижения по службе. Но при последующих назначениях смотрели все же на деловые качества.

В марте 1944 года, уже командир корпуса, Лучинский был ранен на Керченском полуострове. Несколько месяцев провел в госпитале, а потом вдруг получил назначение командовать 28-й армией 1-го Белорусского фронта. 24 мая присвоили звание генерал-лейтенанта.

Готовилась операция «Багратион», и после освобождения Крыма Сталин поинтересовался у начальника Генерального штаба маршала Василевского, какие высвободившиеся части можно перебросить в Белоруссию и назвать наиболее перспективных командиров. Василевский озвучил несколько имен, среди которых оказался и Александр Лучинский.

С поставленной задачей новый командарм справился блестяще – его войска прорвали оборону противника, освободили Брест и, форсировав Западный Буг, вышли на территорию Польши. Лучинский потом станет почетным гражданином Бреста.

© Могила А. Лучинского на Новодевичьем кладбище

Следом 28-я армия задействована в Восточно-Прусской операции, отрезает Кёнигсберг с юго-запада. После взятия города армию передают 1-му Украинскому фронту. 19 апреля 1945 года генерал-лейтенанту Александру Лучинскому присвоено звание Героя Советского Союза.

И вот он Берлин. Войска Лучинского наступают с юга, 23 апреля форсируют Тельтов-канал и вместе с 53-й армией генерала Рыбалко ведут бои в западной части столицы Германии. 2 мая 1945 года Берлин пал.

Лучинского срочно перебрасывают в Прагу и там он вместе с тем же Рыбалко принимает капитуляцию части окруженных войск. 9 мая 1945 года Великая Отечественная война завершилась.

Но Вторая мировая еще продолжалась. Во время войны с Японией Лучинский командовал 36-й армией Забайкальского фронта. За разгром Квантунской армии в сентябре 1945 года он получает звание генерал-полковника.

В мирное время Лучинский продолжал командовать своей армией, учился, был заместителем командующего Группой советских войск в Германии, командующим Ленинградским и Туркестанским военными округами. В 1955 году стал генералом армии. Александр Лучинский прожил долгую жизнь и ушел только 25 декабря 1990 года.