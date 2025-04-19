Женщина устала от болезни мужа, бросила все и отправилась колесить по миру

Люди с болезнью Альцгеймера сталкиваются с чудовищными испытаниями. Они забывают имена собственных детей, теряются в знакомых местах, где прожили многие годы, и с трудом выполняют даже самые простые повседневные задачи. Не менее трудно приходится их родным, ведь они наблюдают, как любимый человек постепенно теряет свою индивидуальность и перестает их узнавать. В такой ситуации оказалась женщина из Великобритании, когда у ее супруга началась деменция. Однако она решила не падать духом и кардинально изменила свою жизнь, отправившись в путешествие. О том, как британка бросила вызов горю и объехала Азию на велосипеде, рассказывает «Лента.ру».

© Lenta.ru

Спонтанное решение стало новой страстью

В 2021 году у 50-летнего мужа Кейтлин Лиммер из Лондона диагностировали болезнь Альцгеймера, рассказала она Daily Mail. Мать двоих детей оставила работу и посвятила себя уходу за супругом. Постепенно его состояние ухудшалось, а Кейтлин стала чувствовать себя все более подавленной и истощенной.

Британка искала способы вернуться к жизни и спонтанно забронировала велосипедный тур по Шри-Ланке. Первое путешествие так вдохновило Кейтлин, что она отправилась еще в две одиночные поездки: во Вьетнам в 2022 году и Индию в 2024-м.

«Путешествия открыли мне глаза на то, сколько всего я упустила и что действительно важно для меня в жизни», — Кейтлин Лиммер, путешественница.

Женщина призналась, что ее всегда вдохновляла культура Юго-Восточной Азии, но раньше у нее не было возможности посетить эти страны. Муж Кейтлин боялся летать, поэтому они не совершали дальние поездки.

«Я хотела оказаться там, где со мной нельзя было связаться, где я бы не смогла прийти на помощь, а время отличалось бы на семь часов. Я хотела быть не той, кем являюсь дома, а той, кем я себя помню», — объяснила британка.

Каждая поездка как новое испытание

Кейтлин путешествовала с группами по 10-12 человек. Они проводили долгие часы на велосипедах, периодически останавливаясь, чтобы перекусить и осмотреть достопримечательности. И хотя женщине постоянно приходилось справляться с жарой и препятствиями на пересеченной местности, путь давал ей чувство покоя, которая она потеряла в повседневной жизни.

«Во время путешествий на велосипеде все воспринимается совершенно по-другому. Вы вдыхаете запах страны, разговариваете с людьми, проезжая по деревням. Вы не просто смотрите на достопримечательности, а пропускаете все сквозь себя», Кейтлин Лиммер, путешественница.

Недавнее путешествие Кейтлин проходило на юге Индии. Она проехала от побережья через горы и отдаленные деревни, останавливаясь у водопадов, наслаждаясь местной едой и ночуя в прибрежных кемпингах и гостевых домах.

«Возможность провести отпуск самостоятельно и разделить этот опыт с единомышленниками, когда мужа нет рядом, — бесценна», — отметила британка

Она добавила, что во время путешествий она встретила много новых людей. Этот опыт стал для них объединяющим, и велосипедистка обрела друзей на всю жизнь.

Путешествия помогают пережить травму и снова ощутить счастье

Велопутешествия стали для 53-летней Кейтлин Лиммер не просто отдыхом от повседневной жизни. Они помогли ей сохранить психологическое здоровье. В интернете много похожих историй людей, которые смогли пережить личную трагедию благодаря поездкам по миру.

Другая британка рассказала в интервью The Times, что за год потеряла двух самых дорогих людей. Супруг скоропостижно скончался по возвращении из отпуска от тромбоза воротной вены, а 24-летний сын попал в аварию несколько месяцев спустя.

Два года женщина жила словно в оцепенении, но затем решила все изменить. Она отправилась в Коста-Рику, где занималась сохранением редких черепах, каталась на зиплайне и совершала сложные походы. А потом — жизнь в Новой Зеландии, круиз на Фиджи, пешее восхождение на Мачу-Пикчу в Перу. Следом Эквадор, Индонезия, Испания, Хорватия, Турция, Австралия.

«Мои друзья и семья перестали спрашивать меня, когда я вернусь. Теперь они задаются вопросом, куда я поеду дальше. Я никогда не излечусь от потерь, но путешествия открыли дверь новым возможностям. Проще говоря, они снова сделали мою жизнь стоящей того, чтобы ее прожить», — путешественница из Великобритании.

Благотворное влияние путешествий на жизнь человека доказывает не только личный опыт, но и научные исследования. Так, ученые из Корнеллского университета выяснили, что планирование поездки повышает уровень счастья гораздо больше, чем ожидание покупки долгожданного материального блага. А еще приключения замедляют старение, поднимают настроение и помогают отсрочить тяжелые заболевания.