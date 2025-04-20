Бельгиец отправился на велосипеде из Брюсселя в Шанхай

Житель Бельгии Клод Бруир в субботу, 19 апреля, отправился в велопутешествие из Брюсселя в Шанхай. По пути мужчина планирует заехать в Москву, чтобы отметить 9 Мая, сообщает РИА «Новости.

63-летний путешественник намерен прибыть в Шанхай к 31 августа, преодолев 12 тысяч километров за 19 недель. За это время он проедет через страны Евросоюза, Россию, Казахстан и Китай. При этом 10 тысяч километров Бруир преодолеет на электровелосипеде с солнечными панелями, а оставшиеся две тысячи — на специальных грузовиках, которые будут перевозить его велосипед.

В пункте назначения мужчину будет ждать сын. Из Брюсселя его провожали дипломаты из Китая, родственники и журналисты. По территории России Бруир собирается проехать 3,8 тысячи километров с 1 мая по 10 июня. Его маршрут пройдет через Москву, Казань, Уфу и Омск.

Бруир — бывший чиновник. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием, год назад перенес операцию, а сейчас находится в состоянии ремиссии. По словам Бруира, он хорошо себя чувствует и отправляется в путешествие, чтобы исполнить свою давнюю мечту, а также навестить сына, который работает и живет в Шанхае.

«Рак заставил меня переосмыслить свои приоритеты. Я больше не откладываю свои планы на потом — неизвестно, как я буду себя чувствовать на пенсии. Поэтому я решил отправиться в путь сейчас.

Бруир надеется, что его проект привлечет внимание к вопросам экологии и здорового образа жизни. Кроме того, поездка должна помочь собрать средства для фондов по лечению рака и реабилитации пациентов.

Ранее житель Казахстана Аскар Серикпаев отправился в шестимесячное пешее путешествие по пяти странам. Он прошел через Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан. С собой мужчина взял тележку и рюкзак весом 50 килограммов.