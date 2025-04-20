«Чудак Иосиф»: что подарил Сталин женщине, которая так его называла

Иосиф Сталин был женат дважды. При этом его первый брак закончился не разводом, а смертью супруги. Также у советского политика было множество любовниц, среди которых — Пелагея Ануфриева. Ей разрешалось называть своего возлюбленного «Чудак Иосиф».

В период с 1909 по 1911 годы Сталин дважды был в ссылке в Вологодской губернии. Там он и познакомился с Пелагеей (Полиной) Георгиевной Ануфриевой. 23-летняя девушка была среднего роста, с тёмными густыми волосами и стройной фигурой. Её отцом был богатый сольвычегодский крестьянин. Девушка училась в Тотемской гимназии, проживала в Тотьме и часто гостила у некого Петра Чижикова, с которым дружил и Сталин. Собственно, так будущий вождь и познакомился с Пелагеей.

Кстати, изначально Иосиф Виссарионович узнал Ануфриеву под прозвищем. За то, что она одевалась в «чёрный полусак, модную юбку, чёрную спереди, красную сзади, шляпу с чёрной отделкой», девушку прозвали Нарядной.

Из полицейских донесений можно сложить целостную картину отношений Сталина и Нарядной. В документах сохранилась информация о том, где гуляли влюблённые, сколько времени проводили вместе наедине в съёмной квартире в Вологде, где обедали. Кроме того, обращаясь друг к другу, они использовали придуманные ласковые прозвища. Так, Сталин называл Пелагею Полей, а та в свою очередь звала возлюбленного «чудак Иосиф».

Перед тем как расстаться навсегда, Сталин подарил любовнице книгу «Очерки западноевропейской литературы». На первой странице издания он вывел аккуратным почерком: «Умной, скверной Поле от чудака Иосифа».