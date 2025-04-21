Тайны Ленина: псевдоним, «тюремная азбука», любовные романы

22 апреля исполняется 155 лет со дня рождения Владимира Ульянова — человека, чья жизнь полна удивительных и порой загадочных деталей. От происхождения псевдонима Ленин до секретных методов связи в тюрьме и сложных личных отношений: интересные факты из биографии одного из самых влиятельных лидеров XX века — в материале RT.

Происхождение псевдонима Ленин

Использование псевдонимов было обычной практикой среди революционеров того времени. Они применялись для конспирации, и каждый революционер мог использовать несколько разных кличек в зависимости от ситуации. Под своими настоящими фамилиями революционеры не публиковались.

Владимир Ульянов не исключение. Он использовал множество псевдонимов — известно о 148. Самый первый он придумал в девять лет, когда они с братом Александром выпустили домашний журнал. В этой самодельной газете маленький Володя подписал свою статью «Кубышкин».

В зрелой литературной и революционно-политической деятельности Владимир назывался К. Тулиным, Петербуржцем, Тяпкиным-Ляпкиным и другими именами. Самым известным и закрепившимся за ним стал псевдоним Ленин. В 1901 году Ленин впервые использовал этот псевдоним для публикаций.

Существует три основные версии его происхождения. Первая связана с названием реки Лена. Были у Ильича и поддельные документы — паспорт на имя Николая Егоровича Ленина. Историки предполагают, что после использования этого документа за границей Ульянов решил оставить себе эту фамилию.

Третья версия связана с творчеством Льва Толстого. В его повести «Казаки» есть герой по фамилии Оленин. Известно, что Владимир Ильич любил Толстого и мог позаимствовать этот псевдоним из произведения.

Кем был Владимир Ульянов по профессии до революции

В 1887 году Владимир Ульянов поступил на юридический факультет Казанского университета, но был исключён через три месяца за участие в студенческих волнениях.

Ленин попал в список «неблагонадёжных лиц», подлежавших полицейскому надзору, и был выслан в материнское имение в Казанской губернии. Несмотря на многочисленные просьбы его матери и собственное прошение, он получал только отказы в восстановлении на курсе. Только через три года, в 1890 году, ему разрешили сдать экзамены экстерном — так он получил право на деятельность юриста.

В 1892—1893 годах Ленин работал помощником присяжного поверенного в Самаре, потом переехал в Санкт-Петербург, где продолжил свою профессиональную деятельность. Параллельно с ней он активно занимался революционной работой.

Воспоминания Марии Ульяновой — сестры Ленина

Существует несколько изданий, содержащих воспоминания Марии Ильиничны Ульяновой. Наиболее полное собрание представлено в книге «О В.И. Ленине и семье Ульяновых. Воспоминания. Письма. Очерки», изданной в 1978 году.

Вот что вспоминает Мария Ульянова. Семейная атмосфера была очень строгой и дисциплинированной. Все члены семьи придерживались чёткого распорядка дня: рано вставали, ели и занимались по расписанию. Крики и телесные наказания в семье не допускались. Материальный быт был скромным, несмотря на достаток семьи.

Мать, Мария Александровна, была очень бережливой, но обеспечивала детей всем необходимым. Эта неприхотливость в еде и одежде впоследствии передалась и Владимиру. Детям давали хорошее домашнее образование. Мария, например, прекрасно владела французским, немецким и английским языками, играла на фортепиано и рисовала.

Характер семьи был прогрессивным и интеллигентным. Отец был глубоко верующим человеком, а мать относилась к религии более сдержанно. Семья была дружной и трудолюбивой. Отношения между детьми были очень близкими, несмотря на разницу в возрасте. Особенно тёплые отношения у Владимира были с сестрой Ольгой и братом Александром, которого арестовали и казнили за покушение на Александра III в 1887 году.

Мать Ульяновых поддерживала детей в их революционном пути и не препятствовала. Она даже гордилась тем, что её дети — революционеры.

Аресты Ленина и его «тюремная азбука»

В декабре 1895 года Ульянов, как и многие другие участники «Союза борьбы», был арестован и находился в заключении более года. Но и в это время он активно поддерживал связь с соратниками и организовывал подпольную коммуникацию. Для этого Ленин разработал сложную систему передачи информации. Каналом связи стала тюремная библиотека.

Особый шифр состоял в комбинации реальных и вымышленных книг с кодовыми именами товарищей. Например, запрос книги Н. Костомарова «Герои смутного времени» означал информацию об арестованных товарищах Ванееве (кличка Минин) и Сильвине (кличка Пожарский).

Система кодирования была многоуровневой. Псевдонимы применялись для обозначения конкретных людей, а специальные отметки были точками между строк. Чернильницы создавали миниатюрные, из хлебного мякиша, а сам текст писался молоком, чтобы всё это было незаметным для надзирателя и могло быть быстро уничтожено, то есть съедено.

Эффективность системы была настолько высокой, что Ленин мог поддерживать связь не только с другими заключёнными, но и с волей. Через тщательно продуманную сеть контактов информация передавалась родным и невестам других заключённых, которые затем могли передавать нужные книги в тюрьму.

Важным аспектом было то, что Ленин не просто поддерживал связь, но и координировал действия соратников, согласовывал показания и продолжал политическую работу, даже находясь в заключении. Его изобретательность в организации подпольной коммуникации стала примером для других революционеров того времени.

Тайны личной жизни Ленина

Долгое время считалось, будто Ленин был полностью поглощён революционной деятельностью и не имел времени на отношения. Однако личная жизнь Владимира Ильича Ленина обросла множеством слухов. Его отношения с женщинами часто переплетались с политической деятельностью.

Первая любовь Ленина — Аполлинария Якубова. Умная и красивая девушка была участницей революционного кружка. Есть версия, что Ленин сделал ей предложение, но Якубова предпочла редактора газеты «Рабочая мысль» Тахтарова. Аполлинария была близкой подругой Надежды Крупской, которая впоследствии и стала официальной женой Ленина.

После ареста в 1895 году Ленин был отправлен в ссылку в село Шушенское. Крупская также была арестована и сослана в Уфу, но получила разрешение присоединиться к Ленину в Шушенском. Для этого нужно было пожениться.

Уже будучи убеждёнными атеистами, они обвенчались, так как официально брак признавался после оформления в церкви. В качестве свидетелей на свадьбе присутствовали местные крестьяне, так как полиция не разрешила приехать товарищам Ленина по революционной деятельности.

Для этого события были изготовлены простые обручальные кольца из меди, которые сейчас хранятся в Историческом музее. На невесте были скромная белая блузка и чёрная юбка, а жених надел свой единственный выходной костюм коричневого цвета.

Отношения с Инессой Арманд — самые загадочные в жизни Ленина. Вот что пишет Дмитрий Волкогонов: «Любил он в своей жизни, пожалуй, двух человек: свою мать и Инессу Арманд. Крупская же была для него просто удобна». Эту фразу многие подвергают сомнению и считают выражение сильно преувеличенным. Но есть версии, что Крупская даже требовала развода из-за этой связи, но муж отказал ей в этом.

В ответ на такие и многие другие слухи известный ульяновский исследователь-лениновед Жорес Александрович Трофимов написал книгу «Ленин — Крупская — Арманд — любовный треугольник?». Она была опубликована в 1992 году. За свои исторические исследования в 2018 году он был удостоен Ленинской премии.

Согласно книге Жореса Трофимова, отношения между Лениным и Инессой Арманд были исключительно платоническими и носили характер глубокой дружбы и политического сотрудничества. Инесса Арманд была не просто соратницей, но и одним из самых близких людей для Ленина в последние годы его жизни.

Свою версию о характере отношений Ленина и Арманд автор подкрепляет отсутствием какого-либо романтического подтекста в их личных письмах друг другу. Он также говорит, что слухи о романе появились преимущественно в антисоветских кругах и не имеют под собой реальных оснований, а были частью кампании по дискредитации образа Ленина и его соратников.

По источникам автора, Надежда Крупская поддерживала близкие отношения с Арманд до самой её смерти. Все трое часто проводили время вместе, что было бы невозможно при наличии романтических отношений.

«Роман» Ленина с Елизаветой де К. стал известен благодаря публикации в парижской газете L'Intransigeant в 1936 году. Статья была основана на воспоминаниях самой Елизаветы и, предположительно, её переписке с Лениным.

История знакомства произошла в 1905 году через Михаила Румянцева, который представил Ленина девушке как Уильяма Фрея. Их отношения длились более девяти лет, и даже когда Ленин уехал в Стокгольм, Елизавета последовала за ним.

Документальные подтверждения этого романа, помимо публикации в парижском издании, отсутствуют. Это вызывает сомнения у многих биографов и историков в достоверности этих отношений. Известно только, что Елизавету больше привлекали культура и искусство, а не революционная деятельность, что в итоге и стало причиной ее расставания с Лениным.

Полное имя Елизаветы де К. так и осталось неизвестным, что добавляет ещё больше загадочности. Несмотря на отсутствие документальных подтверждений, эта история остаётся одним из самых обсуждаемых эпизодов личной жизни Ленина.