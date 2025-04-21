Юлия Рябчинская: почему утонула советская олимпийская чемпионка по гребле

За свою короткую жизнь и еще более короткую спортивную карьеру Юлия Рябчинская успела стать чемпионкой мира и чемпионкой Олимпийских игр. Она погибла в 25 лет. Юлия утонула во время очередной тренировки.

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Она не умела плавать

Юлия Бабак (Рябчинской она стала после замужества) появилась на свет на Украине, в поселке Песчанка в 1947 году. В детстве и юности Юля всерьез не интересовалась спортом, хотя всегда и отличалась прекрасными физическими данными. Больше всего девушку привлекала сцена. Она отлично танцевала и пела.

Но Юля была разносторонним человеком, поэтому после школы она поступила на курсы медицинских сестер в городе Виннице. Именно там Бабак, будучи легко увлекающимся человеком, и оказалась в секции гребли на байдарках. Удивительно, но девушка не побоялась и более того скрыла от тренера тот факт, что практически не умеет плавать.

Благодаря упорству и безупречной физической форме, всего через несколько месяцев после того, как она впервые села в байдарку, Юлия уже стала мастером спорта.

Успехи в карьере и личной жизни

Юлия рано вышла замуж за студента мединститута Александра Рябчинского и родила сына Игоря. Но надо отдать должное, спорт молодая женщина не забросила. Напротив, после родов она стала заниматься еще упорней.

На очередных соревнованиях Рябчинскую заметила известный тренер Антонина Середина, и Юлия перешла под ее начало. Новые успехи не заставили себя долго ждать. В 1971 году Юлия Рябчинская заняла верхнюю ступень на пьедестале почета на чемпионате мира, а в 1972 году на Олимпиаде в немецком Мюнхене она стала чемпионкой в наиболее сложном виде – среди байдарочниц-одиночек. Меньше чем через год после этого триумфа Юлии не стало.

Спазм дыхательных путей

Это случилось в Грузии, в городе Поти. Там в январе 1973 года организовали спортивные сборы. Тренировки проходили на местной реке Капарча. 13 числа во время очередных занятий лодка Рябчинской перевернулась, и спортсменка оказалась в холодной воде. К сожалению, побороть стихию Юлия не смогла. У нее случился спазм дыхательных путей. Именно это обстоятельство является наиболее частой причиной смерти при утоплении. Данный вид утопления так и называют «сухим» или ложным. Человек погибает не от переполнения дыхательной системы жидкостью, а от удушья.

С 1973 года в СССР учредили мемориал Юлии Рябчинской – соревнования, победа в которых считалась одной из самых престижных на планете. А в 1990-х годах в Одессе был создан музей прославленной байдарочницы и благотворительный фонд, носивший ее имя. Этот фонд оказывал помощь выбывшим из строя спортсменам, а также организовывал различные состязания, на которых Юлия сама непременно занимала бы исключительно первые места, если бы не та трагическая случайность в Грузии.