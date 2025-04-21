Михаил Краснов: за что внука атамана-предателя посадили пожизненно в Чили

В начале 2000-х годов в Чили прошло ряд громких судебных процессов над одним из самых известных сторонников Пиночета. На скамье подсудимых оказался внук атамана-предателя Краснова – представитель донской казачьей династии Красновых.

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Происхождение

Михаил Краснов родился 15 февраля 1946 году в австрийском Тироле, в лагере для военнопленных. Его матери, кубанской казачке Дине Марченко пришлось воспитывать сына в одиночку, поскольку отец Михаила, Семён Краснов, генерал-майор Вермахта, на тот момент уже находился в заключении в СССР. Год спустя Семён Краснов был казнён вместе со своим двоюродным дядей – знаменитым казачьим деятелем-коллаборационистом Петром Красновым. С грудным ребёнком на руках Дина Марченко и её мать Мария сумели бежать из лагеря для перемёщённых лиц. Временное убежище семье предоставил их давний знакомый – чилийский дипломат по фамилии Санта-Крус. Благодаря его помощи в 1948 году из порта Триест семья отплыла в Чили. Будучи полиглотом, Дина Марченко устроилась переводчицей в МИД Чили. Её сын, известный теперь под именем Мигель Краснофф-Марченко, выбрал военную стезю, как и его предки-казаки. В 1967 году он окончил чилийскую Военную школу.

Рядом с Пиночетом

Наследственные антикоммунистические убеждения Мигеля Краснова способствовали его карьерному росту после военного переворота 11 сентября 1973 года. Мигель лично принимал участие в штурме дворца президента Сальвадора Альенде.

Командование заметило молодого лейтенанта и отправило его для подготовки военную школу США в районе Панамского канал, причём Краснов показал на курсах лучшие результаты.

Вернувшись в Чили, Мигель участвовал в боях против повстанцев в Андах. Затем до 1976 года он числился сотрудником политической полиции DINA (Управление национальной разведки). Этот орган правящей хунты преследовал левых активистов, которые, по мнению властей, пользовались террористическими методами борьбы. Общее число жертв пиночетовской реакции составило от трёх до пяти тысяч человек.

Пиночет высоко оценивал заслуги казака – уже в 1975 году он вручил Мигелю Краснову высшую военную награду Чили – медаль «За мужество». Когда политическое влияние Пиночета сошло на нет, Мигель Краснов уволился из вооружённых сил в 1998 году в звании бригадира. Казалось, что остаток дней ему удастся провести на скромной должности директора военного санатория. Но уже в 2000-м году, когда президентом Чили стал социалист Рикардо Лагос, земля стала уходить у Краснова из-под ног.

Суд и заключение

В 2001 году Мигель Краснов был арестован. Пресса стала называть его одним из главных нарушителей прав человека пиночетовской эпохи. Затем бригадир предстал перед судом. В Чили преступников судят не по совокупности преступлений, а за каждый отдельный факт, поэтому судебные заседания растянулись на десятилетия.

Мигеля Краснова обвиняли главным образом в том, что он похищал людей, которых затем пытали в печально известной тюрьме «Вилья Гримальди». Насилию со стороны хунты подвергся, например, французский студенческий лидер Альфонс Шанфро, задержанный в 1974 году в результате «операции Коломбо (числится пропавшим без вести). За это преступление Мигель Краснов получил 30 лет тюрьмы.

Сам Мигель Краснов не признал ни одного из обвинений. Он считает, что действия хунты избавили Чили от «марксисткой чумы». Что касается участия в допросах террористов организации MIR, то, по словам Краснова, он всегда руководствовался «терпеливостью и спокойствием».

Новость об аресте и заключении Мигеля Краснова вызвала возмущение у части казачества Ростовской области. Они считают его действия продолжением той борьбы с коммунизмом, которую казаки вели в первой половине XX века. Об освобождении Краснова в начале 2000-х годов хлопотало Всевеликое войско Донское и даже некоторые депутаты российской Госдумы. В 2011 году в Ростове-на-Дону на русском языке вышла книга чилийской журналистки Жизелы Эстины «Казак М.С. Краснов: пленник за службу Чили».

Однако шансов выйти на свободу у Мигеля Краснова немного. В общей сложности ему уже присудили больше 140 лет, а «в запасе» у обвинения остаются десятки уголовных дел. В сентябре 2020 года чилийские газеты сообщили, что срок 74-летнего казака-бригадира увеличен ещё на пять лет и один день. Очередной приговор ему был вынесен за участие в похищении «черного берета» организации MIR Хорхе Эдуардо Вайх Сепульведа в 1975 году.