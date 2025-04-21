Воительница Хутулун: как правнучка Чингисхана выбирала мужа

Средневековые монгольские женщины были под стать своим грозным мужьям. Пока мужчины в походе или на охоте, жены должны уметь постоять за себя, детей и скот. Монголки были умелыми всадницами, ловко стреляли из лука и могли заарканить врага прямо из седла.

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Одной из самых ярких степных воительниц стала дочь хана Хайду Хутулун, побороть которую не могли даже самые сильные монгольские богатыри.

Ханская дочь

Правитель Средней Азии хан Хайду, как и положено внуку Чингисхана, был жестким правителем и смелым воином. Большую часть своей жизни монгол провел в военных походах, во время которых с ним плечом к плечу сражались 14 его сыновей. Однако любимицей хана стала его младшая дочь Хутулун, родившаяся около 1260 года. Она обладала огромной физической силой, была умелой наездницей, метко стреляла из лука и проявляла талант военачальника.

© Кадр из сериала "Марко Поло"

Записи о девушке оставил знаменитый путешественник Марко Поло, в XIII веке посетивший Монгольскую империю. В своей «Книге о разнообразии мира» он писал, что Хутулун отличалась красотой, хорошей фигурой и громадным ростом, делавшим ее почти великаншей. Физической силой девушка не уступала мужчинам, а настоящей ее страстью стала национальная монгольская борьба — бока.

Когда Хутулун исполнилось 20 лет, отец стал настаивать на ее замужестве. По меркам того времени девушка уже была старой девой, но из-за знатности и богатства невесты отбоя от женихов не было. Дочка согласилась на уговоры любимого отца, но поставила условие, что станет женой только того мужчины, который поборет ее.

Женихов нет, а лошади есть

Каждый кандидат в мужья, перед тем как вступить в поединок, должен был сделать взнос в виде 100 лошадей. Принцы, прославленные воины и потомки ханов пытались побороть будущую жену, но девушка побеждала всех соперников. Один из самоуверенных женихов поставил на кон тысячу лошадей. Хан Хайду уговаривал дочь поддаться, но Хутулун оставалась непреклонной. Щедрый претендент также оказался на земле.

Точно неизвестно, сколько вызвалось кандидатов, но по сведениям Марко Поло и других средневековых писателей в свадебном табуне Хутулун было более 10 тысяч лошадей.

Жена и воин

Рано или поздно любая крепость будет взята. Так случилось и с неприступной Хутулун. Согласно записям персидского ученого Рашид ад-Дина, девушка влюбилась. Ее избранником стал не принц, а простой воин Абтакул, служивший сотником в армии ее отца. В браке Хутулун родила двоих детей, но ее нрав от этого не стал мягче.

Она водила орды отца в походы, а после его гибели в 1301 году стала одной из претенденток на ханство, однако один из братьев посоветовал ей управлять не государством, а ножницами и иглами. Между многочисленными сыновьями хана Хайду началась война, в «тумане» которой судьба женщины-воительницы теряется. По одним сведеньям она повсюду разжигала огонь междоусобицы и была убита одним из братьев в 1306 году.

По другим известиям Хутулун не смогла оправиться после гибели любимого мужа. Убитая горем девушка ушла от дел и до конца дней ухаживала за могилой возлюбленного, павшего в одном из многочисленных сражений. Хутулун — последняя в истории степная воительница, с которой реальные истории о смелых женщинах-всадниках превратились в легенды.