«Я был обычным парнем»: как вышибала стал понтификом

В пасхальный понедельник в своей резиденции в Ватикане тихо-мирно скончался 266-й предстоятель Римско-католической церкви Франциск. Понтифик, которого считали одним из современных церковных реформаторов и вдобавок ярым пацифистом, отошел ко Господу в возрасте 88 лет. О том, как сын итальянского эмигранта, простой монах-иезуит из Нового Света стал первым за многовековую историю папства главой Святого Престола, и какую лепту успел внести в развитие католической церкви, - в нашей статье.

© runews24.ru

Как вышибала стал понтификом

До избрания в 2012 году Папой римским его звали Хорхе Марио Бергольо. Имя Франциск он принял в честь святого Франциска Ассизского (покровителя бедных), и это был первый в истории папства случай, когда глава Римско-католической церкви не использовал нумерацию, как было, допустим, с его предшественниками Бенедиктом XVI, Иоанном-Павлом II и другими понтификами.

Впрочем, не только этим «отличился» при восшествии на Святой престол Франциск. Он оказался первым папой-иезуитом и первым в истории папства представителем Нового Света (родом он из Аргентины). Помимо этого, 266-й предстоятель РКЦ - первый папа-монах (со времен Григория XVI, состоявшего в ордене камальдулов). До того, как стать духовным лидером всех католиков планеты, Хорхе Марио Бергольо долгие годы являлся архиепископом Буэнос-Айреса и примасом Аргентины.

Вообще, с Латинской Америкой связана большая часть его жизни. Там он родился в декабре 1936 года в многодетной семье итальянского эмигранта Марио Хосе Бергольо и его супруги Реджины Марии Сивори (самый младший из пяти детей). Прежде чем пойти по религиозной стезе, он получил «мирскую» профессию химика-технолога, работал уборщиком, лаборантом и даже вышибалой в ночном клубе.

«Я был обычным парнем, любил танго и футбол», - вспоминал он позднее, став уже Папой Римским, в интервью Vatican News.

В возрасте 21 года тяжёлая пневмония, из-за которой ему удалили часть лёгкого, изменила всё. Лёжа в больнице, он решил посвятить жизнь Богу. Уже спустя год Хорхе вступил в орден иезуитов. Потом были духовная семинария и колледж Святого Иосифа. Бергольо стал лиценциатом, затем - доктором богословия, а позднее – епископом и кардиналом. Кстати, последний сан Бергольо получил в начале «нулевых» благодаря Папе Римскому Иоанну-Павлу II – именно он возвел на тот момент архиепископа Буэнос-Айреса в кардиналы на консистории в Ватикане.

Бергольо был известен личной скромностью, доктринальным консерватизмом и преданностью делу социальной справедливости. Вёл весьма простой образ жизни, что вносило определённый вклад в его репутацию. Проживал в маленькой квартире, мало напоминавшей дворец архиепископа, отказался от персонального лимузина с шофёром в пользу общественного транспорта и, по некоторым сообщениям, сам готовил себе пищу. Таковым он оставался и будучи понтификом.

«Грехи других судить вы так усердно рветесь»…

Франциск вошёл в историю как реформатор, стремившийся сделать церковь ближе к людям. Одним из первых его шагов стало упрощение традиций: он отказался от роскошных папских покоев, выбрав скромную комнату в резиденции Casa Santa Marta. Вместо красных туфель от Prada он носил чёрные ботинки, а папский трон сменил на обычный стул.

В 2016 году Франциск разрешил простым священникам отпускать грех аборта, что раньше было привилегией епископов. Его позиция по гомосексуальности* (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена) оказалась весьма лояльной.

«Церковь должна извиниться перед геями за дискриминацию», - заявил примерно тогда же Франциск, за что подвергся, как сейчас модно выражаться, хейту.

Папа Римский считал несправедливым преследование людей по их сексуальной ориентации. Законы, криминализирующие ЛГБТ, он весьма жестко осуждал. В 2023 году Франциск шокировал миллионы верующих (и не только) тем, что устроил обед в честь трансгендеров, назвав их «детьми Божьими». В конце своего правления Франциск разрешил открытым геям становиться священниками.

Кроме того, Папа удивил своим лояльным отношением к различного рода мигрантам. Был случай, когда после терактов в Бельгии понтифик лично омывал ноги беженцам, включая мусульман и индуистов, в центре для мигрантов в Италии.

«Это жест милосердия», - объяснял он тогда, призывая приходы открывать двери для беженцев.

Подобные шаги, на которые прежде не решался ни один его предшественник, Папа Римский объяснял просто: «Церковь – для всех». Миллионам людей на планете понтифик, безусловно, запомнится своей благотворительностью. В Риме и Ватикане он организовал не одну «ночлежку» для бедных, лично проверяя, как их сотрудники заботятся о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию.

С теплотой относился к России

В феврале 2025 года Франциска госпитализировали в римскую клинику Gemelli с двусторонней пневмонией. К сожалению, к этому добавились почечная недостаточность и анемия. Папа задыхался, потребовалось переливание крови. Затем его состояние вроде бы стабилизировалось. Он вновь начал появляться на публике.

Так, за день до смерти Франциск предстал перед верующими на балконе Базилики Святого Петра, куда его вывезли на коляске. Он был очень слаб и произнес лишь несколько слов. Тогда же он успел встретиться с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. В 7:35 утра 21 апреля сердце 266-го предстоятеля Римско-католической церкви перестало биться.

Соболезнования в связи с кончиной Папы Римского выразил президент России Владимир Путин, отметивший значительный вклад понтифика в развитие межконфессионального диалога и укрепление международных отношений.

«В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом», - констатировал Путин.

Немало добрых слов в адрес Франциска, с теплотой и благожелательностью относившегося к России и ее жителям, сказали многие наши политики и деятели культуры, включая депутатов Госдумы Дмитрия Новикова, Константина Затулина, Анатолия Вассермана, народного художника РФ Никаса Сафронова и др.

В беседе с RT секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан подчеркнул, что личность Папы Римского Франциска имела важное значение в развитии сотрудничества Римско-католической церкви с РПЦ. По его словам, в Ватикан для прощания с почившим предстоятелем будет обязательно направлена делегация.

По информации телеканала НТВ, в Аргентине объявлен недельный траур в память о Папе Римском, в Испании – трехдневный, а в Риме отменены все публичные мероприятия. И это неудивительно – смерть понтифика повергла в траур почти 1,5 млрд католиков планеты, включая первых лиц многих стран мира.