«Он оседлал русский бунт». 155 лет назад родился Ленин

155 лет назад, 22 апреля 1870 года, родился «вождь мирового пролетариата» Владимир Ильич Ленин. Одни сопоставляют его с Махатмой Ганди, другие — с Иваном Грозным. В каждом случае имеет место быть некое упрощение, и даже поиск среднего арифметического ничего не дает, а попытка высчитать это среднее оборачивается провальной авантюрой. «Лента.ру» рассказывает о малоизвестных страницах жизни одного из самых известных в истории революционеров.

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«Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции»

На 48-м году жизни и на 18-м году эмиграции Ленин, похоже, смирился с тем, что революция хоть и неизбежна, но не в этой жизни. Сменив как минимум 12 стран, сотни мест проживания, 148 подпольных кличек, разгромив в дискуссиях не одну тысячу оппонентов, он подустал. Пора было осесть где-нибудь, чтобы достойно встретить приближение старости. 28 декабря 1916 года Ильич заплатил за проживание в Цюрихе 100 франков, колоссальную по тем временам сумму, что говорило о его намерении осесть в скромной квартирке на Шпигельгассе всерьез и надолго.

Некоторые проблемы со здоровьем стали проявляться у него уже тогда: революционера мучили мигрень и бессонница, а собрания швейцарской рабочей молодежи отнимали силы. В январе 1917-го Ильич выступил со знаменитым «Докладом о революции 1905 года», где выразил свой оптимистично-пессимистический настрой:

«Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции».

Облаченный в костюм-тройку, белоснежную рубашку, черный галстук в горошек Ленин стал частью культурного ландшафта Цюриха. Посещал кабаре «Вольтер», где верховодили дадаисты в лице Тристана Тцары, Ханса Арпа, Марселя Янко. По воспоминаниям Крупской, Ленин любил играть с Тцарой в шахматы. Шахматы были единственным развлечением, которое он признавал.

С учетом того, какие страсти бушевали в душе Ильича, не находя выхода, это сказывалось на его состоянии. По свидетельству очевидцев, на тот момент он больше напоминал не революционера, а городского сумасшедшего, все глубже и глубже погружающегося в книги.

Все резко изменилось 15 марта (2 по старому стилю) 1917 года, когда к Ленину ворвался социал-демократ Мечислав Бронский и воскликнул:

«Вы ничего не знаете? В России революция».

Ленин и Крупская не поверили, они не ждали никакой революции в России в ближайшие годы. Это был шок!

Супруги побежали на набережную, где продавали газеты. Издания всех сортов пестрели заголовками о случившемся. Единственное, чего теперь хотелось Ильичу, — поскорее оказаться в России. Там, где он наконец-то будет полезен! Он был готов лететь туда хоть на воздушном шаре! О том, чем стал Ленин для русской революции, неплохо сказал российско-чешский историк Ярослав Шимов:

Ленин был не только олицетворением, но и укротителем революции. Он оседлал русский бунт, начавшийся в феврале 1917-го в петроградских хлебных очередях, и привел к тому результату, который был с его точки зрения оптимальным.

С одной стороны, Ленин выехал из Швейцарии в Россию, чтобы сорвать революционный джекпот, с другой стороны, весь выигрыш, если таковой будет, он намерен был вложить в дело всей жизни — мировую революцию. Он был смелее многих революционеров и при этом прагматичнее и осторожнее авантюристов от революции. В его жизни наступил звездный час.

Интересно, что в период примерно с 1914 по 1916 год швейцарский социалист Нобс на предположение, что после возвращения в Россию Ленин станет диктатором, злобно отвечал:

«Ленин диктатор? Да я его прибью вот этими вот руками».

«Появление Ленина примите как знак чуткости Космоса»

Как писал в предисловии к своей книге «Пантократор солнечных пылинок» биограф Ильича Лев Данилкин, «рассказывать о Ленине — все равно что рассказывать истории "Тысячи и одной ночи"». Вся история СССР — это Ленин, результат его исторического выбора. Даже если его собственная посмертная судьба и канонизация вряд ли его обрадовали бы, все равно ему никуда от этого не деться. Изменив историю, став ее частью, он перестал принадлежать самому себе. Кто бы мог подумать, что именно этот поборник материализма и атеизма, непримиримый противник любой мистики и культов, сам станет предметом беспрецедентнейшего культа!

Показательно, что индусы из политиков выделяют лишь Ганди и Ленина, удостоив их имени Махатма, что значит «великая душа». В одной из книг Учения («Община») указывается: «Появление Ленина примите как знак чуткости Космоса». За 70 лет в СССР было издано столько книг о Ленине, что объем этот в мировом масштабе уступает лишь религиозной литературе.

По меткому и несколько едкому замечанию идейного противника Ленина, белогвардейца Василия Шульгина, Ильича в СССР «сделали далай-ламой», да так, что «Союз Советских Социалистических Республик сейчас страна типичного идолопоклонства».

Возникает два вопроса. Первый: когда Ленин стал идолом? После смерти, когда из него сделали краеугольный камень «храма СССР», возложив его в самое основание страны победившего социализма. Второй: когда революция, вознесшая его до такого статуса, стала кровью и плотью его жизни, когда она обернулась не просто словом, но и делом? Ответ на этот вопрос уже требует пробежаться по биографии Ленина.

Существует миф, который звучит как анекдот: мол, Ленин революцией отомстил за казненного старшего брата. В каждой шутке есть доля правды. Правда здесь в том, что его старший брат, народоволец Александр Ульянов повлиял на будущего вождя своим примером. В остальном жизнь будто бы сама выталкивала его в подполье.

Что считать «чуткостью Космоса» в «появлении Ленина» — его биологическое рождение или неспокойную весну и осень 1917-го, когда он вписал себя в историю? Пусть читатель попробует сам ответить на этот вопрос.

«Анатомия героя»

Родился Владимир Ульянов 22 апреля 1870 года в Симбирске, в семье инспектора народных училищ Ильи Николаевича Ульянова. Ульянов-старший, выходец из среды вольного крестьянства, благодаря стечению обстоятельств выбился в люди, а в 1877 году получил право на потомственное дворянство. Соответственно, будущий Ленин стал дворянином в 16 лет, в 1886 году. В гимназии он получил качественное образование, что при его статусе давало путевку в безбедную и почетную жизнь. Стоит лишь отметить, что тогда в средних классах гимназии 100 часов уделялось «Илиаде» и столько же — «Одиссее». Гомера читали в оригинале.

Если чем молодой Ульянов и отличался от сверстников, так это гиперактивностью, непомерной любознательностью и тем, что ему всегда и всего было мало.

Он был самым активным ребенком в степенной семье Ульяновых. Биографы отмечают, что настоящей страстью его было разрушение. Мог нарядиться в шубу, спрятаться под диван и играть в «брыкаску», то есть кидаться в самый неожиданный момент на братьев и сестер, доводя их до нервного тика. Из ревности к старшему брату Саше (тому самому, которого казнят) растоптать в одночасье раритетную коллекцию театральных афиш, которую он годами собирал. Вообще, с Александром они так и не успели подружиться, его фигуру Ленин осмыслил уже посмертно, и позже Александр Ульянов стал частью ленинианы.

В отроческие годы буйный темперамент канализировался в учебу и шахматы. Впрочем, проявлялся он и в этом «тихом спорте».

С детских лет Ульянов любил шахматы и ненавидел проигрывать. С одной стороны, Ульянову была по умолчанию обеспечена блестящая карьера чиновника. Но смог ли бы он усидеть в бюрократически-филистерской среде, где любой выход за рамки если не преступен, то как минимум предосудителен?

В 1886 году скоропостижно скончался Илья Николаевич Ульянов. Через год за участие в заговоре против Александра III казнили его старшего сына Александра Ульянова. По этому же делу арестовали старшую дочь Анну, которая отделалась пятью годами ссылки и отбывала ее в семейном имении Кокушкино, Казани и Самаре.

1887 год нельзя назвать беспросветным хотя бы потому, что в том же году Володя Ульянов закончил гимназию с золотой медалью и поступил на юридический факультет Императорского Казанского университета. Впрочем, вряд ли это могло утешить Владимира Ульянова, потерявшего за короткий срок отца и брата.

Что творилось тогда в его душе, доподлинно неизвестно, но, возможно, в ней поселилось подавленное чувство вины. Зафиксировано, как выглядел Ульянов в семнадцать лет — точнее, какое производил впечатление. Вот как вспоминал его бывший одноклассник, будущий министр земледелия (с 1915 по 1916 год) Александр Наумов:

«Маленького роста, довольно крепкого телосложения, с немного приподнятыми плечами и большой, слегка сдавленной с боков головой. Имел неправильные, я бы сказал, некрасивые черты лица: маленькие уши, заметно выдающиеся скулы, короткий, широкий, немного приплюснутый нос и вдобавок — большой рот, с желтыми редко расставленными зубами», — цитата по книге Бориса Соколова «Ленин».

Наумов отмечает также безбровость и веснушчатость лица Ульянова. Но тот факт, что будущий Ленин так в деталях запомнился будущему министру, говорит о многом:

«…Ульянов был светлый блондин с зачесанными назад длинными, жидкими, мягкими, немного вьющимися волосами. Но все указанные выше неправильности невольно скрашивались его высоким лбом, под которым горели два карих круглых уголька».

Наконец важный момент, указывающий на харизматичность и интеллектуальную красоту юного Ульянова:

При беседах с ним вся невзрачная его внешность как бы стушевывалась при виде его небольших, но удивительных глаз, сверкавших недюжинным умом и энергией.

Многие современники Ильича отмечали некоторую нестандартность его внешности при компенсирующей все харизме. Это же породило нечто вроде локального мема «рыжий да косой, строгий и огромадного роста», получившего, правда, ограниченное хождение в кругах концептуалистов в позднеперестроечные годы.

Если комментарий по поводу внешности Ильича исходит от оппонента или, того хуже, врага, черты его приобретают более карикатурные, если не уродливые формы. Здесь как раз важно отметить, что любое описание Ленина (Лениным он стал в 1901 году) зависит от автора, его описывающего, и в конечном счете — речь не только о внешности — биография столь парадоксальной личности такого масштаба — в первую очередь портрет самого автора. Так что нет смысла останавливаться на всех подробностях его насыщенной жизни.

В Императорском Казанском университете он продержался недолго — всего три месяца. Его исключили в том же 1887 году за участие в протесте против нового устава. Это был его дебют как революционера. По некоторым данным, тогда он завязал контакты с местным отделением «Народной воли». Он отправился в ссылку, но ссылку мягкую — в имение Кокушкино, где уже находилась его сестра Анна.

До этого времени ничто не указывало на присущее ему бунтарство. Со страниц всех ульяновских характеристик на нас смотрит крещеный в православие педант, отличник, мальчик дисциплинированный и послушный. Можно сказать, ботаник. Здесь нет задачи рисовать психологический портрет будущего вождя, но можно предположить, что смерть отца и казнь брата произвели-таки в нем некоторый надлом.

С учетом того, что семья Ульяновых во мгновение ока превратилась из уважаемых членов общества в парий среди местного дворянства, это тоже не могло не повлиять на Ульянова.

Отмечается, что в ссылке Ульянов много читал, делая особый упор на прогрессивные журналы и книги 1860-1870-х. Решающее влияние на него оказали труды Николая Чернышевского. Роман «Что делать» стал настольной книгой Ильича. В 1888 году он вернулся в Казань и сразу вступил в марксистский кружок Николая Федосеева, где познакомился с работами Плеханова, который станет для него первым настоящим учителем в революционной борьбе. С ним он успел подружиться, поработать и разругаться. Поскольку Ильич в силу обстоятельств не успел полноценно прожить и преодолеть эдипов комплекс (его отец ушел слишком рано), не исключено, что Плеханов и стал для него той самой фигурой отца.

О разрыве с «нормальной» жизнью — карьерой, формальным высшим образованием — говорить не приходится. Побыть, что называется, уважаемым членом общества он успел, но это была работа под прикрытием, поскольку революционер уже стремился из него наружу. В 1891-м Ульянов окончил экстерном юридический факультета Императорского Санкт-Петербургского университета.

Там он поднаторел в основах экономики и статистики, что позволило ему в 1899-м в ссылке в Шушенском написать фундаментальный труд «Развитие капитализма в России». С 1892 по 1893 год Ульянов работал помощником самарского адвоката Александра Хардина. В 1893-м переехал в Санкт-Петербург и некоторое время поработал помощником адвоката Волькенштейна. Недолгую юридическую практику впоследствии воспринимал с юмором, даже с иронией.

Уже тогда основной упор он делал на дотошное штудирование классики марксизма и на изучение истории освободительного движения в России. Как отмечает исследователь Ричард Пайпс, к 1893 году, то есть к двадцати трем годам, Ульянов сформировался как личность. Тогда уже стали проявляться в нем черты вождя и харизма, непреклонность, доктринерство, гипнотический талант, уверенность в избранном пути, по сути религиозная в своей основе. А путь один — революция. В 1895-м Ульянов совершил свой первый европейский тур, познакомился с ведущими революционерами и лидерами рабочего движения, включая Георгия Плеханова, Карла Либкнехта, Поля Лафарга. В 1894-1895 годах у Владимира Ильича завязались романтические отношения с Надеждой Крупской, с которой он познакомился еще в 1893-м.

Биографы отмечают, что важнейшим моментом здесь было единство взглядов, Ильич не смог бы создать семью с женщиной, которая не разделяла бы его взглядов. Крупская стала его женой, боевым товарищем, помощником, поддержкой. Когда в 1897-м его отправили в ссылку в село Шушенское, она поехала с ним, для чего им пришлось зарегистрировать брак и обвенчаться, что было воспринято молодоженами, убежденными атеистами, как некий прикол.

Но с общественным мнением приходилось считаться, как и с принятыми в России обычаями и ритуалами. В ссылке, как уже было сказано, он написал монографию «Развитие капитализма в России» и сразу стал одним из ведущих теоретиков марксизма. Его рейтинг как революционера стремительно взлетел.

«Это разговоры трусов! Ну, а с ними нам не по пути!»

В эмиграции Ленин прожил в общей сложности 14 лет. Выделяются два периода: с 1900 по 1905 год и с 1908 по 1917 год. Можно смело опустить вопрос, на что он жил: его мать Мария Александровна Ульянова регулярно высылала ему деньги. Мать поддерживала Владимира Ильича во всех его начинаниях — как финансово, так и морально. Она ушла из жизни в 1916-м, за год до революции, и это тоже можно рассматривать как один из побудительных мотивов Ленина пойти ва-банк.

Доход с имений позволял ему жить на уровне среднего буржуа. Издание книг приносило определенный доход. При этом Ленина (уже можно остановиться на этом его втором имени) никак нельзя было назвать гедонистом и транжирой. Минимальный комфорт, возможность посещать театры и концерты, нормальный сбалансированный рацион, возможность выезжать в Альпы и другие приятные глазу места — вот, собственно, и все, что было ему нужно.

Никаких азартных игр, чрезмерных возлияний и обжорства. Запросы удовлетворялись шахматами, охотой, вылазками на природу. Главная же страсть — революция — стала и его работой, и досугом. Просто слилась с ним, стала частью его личности. И нет особого смысла подробно останавливаться на эмигрантской повседневности Ленина. Об этом написано немало книжек.

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) была организована Лениным в 1898 году на съезде в Минске. В 1903-м она раскололась на большевиков и меньшевиков. Гений Ильича как пиарщика заключался в том, что как раз большевики были в меньшинстве. Основное расхождение между фракциями заключалось во взгляде на русскую революцию. Меньшевики делали упор на буржуазию и считали, что Россия не созрела для революции. Большевики опирались на пролетариат, которого на тот момент в России было ничтожно мало. К тому же большевики изначально были нацелены на взятие власти в свои руки, а меньшевики к этому не стремились и даже опасались как-либо себя дискредитировать участием в политике.

На этом зиждется и расхождение Ленина с Плехановым. К 1903 году Ленину уже не нужны были никакие авторитеты, он сам становился вождем. К нему потихоньку стягивались будущие соратники.

С Троцким он познакомился в 1902-м, со Сталиным — в 1905-м. Когда после смерти Ленина в середине 1920-х в ВКП(б) вспыхнет внутрипартийная борьба, и Троцкий, и Сталин станут апеллировать к бессмертной фигуре Ленина в целях вознести себя и «уработать» противника. Как известно, победил в этом утомительном поединке Сталин.

Первую русскую революцию Крупская и Ленин приняли восторженно. Была надежда на слом самодержавия, но, как показали дальнейшие события, Россия к этому была еще не готова. Но раскачка произошла, некоторые результаты это событие имело — в конце концов, возник некоторый намек на конституционную монархию. К тому же появилась возможность легализовать революционную агитацию. Партия большевиков не то чтобы очень сильно, но начала обретать популярность в некоторых кругах.

В этот период радикализуются взгляды Ленина на революционную тактику. Помимо работы с массами приветствуется индивидуальный террор, однако, как подчеркивал Ленин, он должен выглядеть не как инициатива партии, а как личная инициатива революционеров. В тех событиях участвовали многие будущие соратники Ленина — Михаил Калинин, Лев Троцкий, Михаил Фрунзе, Сергей Киров. Сталин занимался революцией в Закавказье, но, по мнению Троцкого, особых успехов в этом не достиг.

Тогда же в практике большевиков появились экспроприация и формирование боевых единиц. Пиком революции стала Октябрьская всеобщая политическая стачка, после которой революция пошла на спад.

В 1907 году первая Дума была распущена, надежды на новый подъем революции не оправдались, режим ужесточился, многих революционеров казнили или посадили на долгий срок. В декабре 1907-го Ленин по льду Финского залива переправился в Швецию и чуть не погиб, угодив в полынью. В Стокгольме они воссоединились с Крупской и в январе 1908-го отправились в Женеву.

В книге «Ленин в своей линии» его соратник по партии Александр Нагловский оставил важное воспоминание, характеризующее отношение Ленина к этой революции:

«Победа?! Да для нас дело вовсе не в победе! От моего имени так и передайте всем товарищам: нам иллюзии не нужны, мы трезвые реалисты, и пусть никто не воображает, что мы должны обязательно победить! Для этого мы еще слабы».

«Дело вовсе не в победе, а в том, чтобы восстанием потрясти самодержавие и привести в движение широкие массы. А потом уже наше дело будет заключаться в том, чтобы привлечь эти массы к себе! Вот в чем вся суть! Дело в восстании как таковом! А разговоры, что "мы не победим" и поэтому не надо восстания, это разговоры трусов! Ну, а с ними нам не по пути!» — цитировал Нагловский Ленина в своих воспоминаниях.

«Старик пересидел за границей и перестал понимать Россию»

С 1908 по 1917 год Ленин безвылазно провел за границей, ведь Россия вступила в долгую полосу реакции, и любой революционный чих грозил тюрьмой, каторгой, а то и казнью. Символично, что в эти годы, а точнее — в 1912-м, Джугашвили окончательно стал Сталиным и тут же угодил в ссылку, где, если опустить подробности, пробыл до 1916-го.

Ильич не щадил себя, участвуя в различных съездах, работая над книгами и статьями. И, как уже было сказано, к 1916 году он устал. Проблемы со здоровьем проявлялись у него и раньше — по свидетельству Крупской, года с 1907-го. Работа на истощение, нервы, постоянное внутреннее напряжение.

То, что произошло в феврале-марте 1917-го, можно назвать открывшимся у вождя вторым дыханием, которое дало неожиданный результат. Здесь можно наблюдать некий психосоматический эффект: Ленин не стал здоровее, но весть о революции настолько его воодушевила, что на этой эйфории он протянул аж до 1924-го, оставаясь дееспособным как минимум пять революционных лет.

Троцкий в своих воспоминаниях отмечал, что до приезда Ленина в революционный Петроград фракция большевиков не предпринимала никаких радикальных действий. Сталин стоял за коалицию и сотрудничество с Временным правительством. И когда Ленин прочитал с броневика свои «Апрельские тезисы» и объявил курс на социалистическую революцию, многие соратники оторопели и восприняли это как фантастику.

«Старик пересидел за границей и перестал понимать Россию», — говорили в партии.

Но Ленин, ворвавшись в пломбированном вагоне в охваченную хаосом двоевластия Россию, уже действовал в «режиме бога» и мыслил не в категориях «правильно-неправильно», а в категории «надо».

От большинства революционеров его отличала не только смелость, но и не столь распространенный в этих широтах трудоголизм.

«Большевикам повезло с Лениным еще и потому, что он был, как говорят американцы, workaholic ("воркаголик" — от "алкоголик"), запойный работник. Он написал несколько возов руководств, записочек, правил, объяснений, толкований, вплоть до руководства, адресованного часовым Смольного, как держать винтовку, что спрашивать, как останавливать непрошеного посетителя», — писал Эдуард Лимонов.

Путевка в вечность

Что было дальше? Первая попытка свергнуть Временное правительство в июле 1917-го окончилась провалом. Троцкий и ряд других большевиков под арестом, Ленин в Разливе.

В ночь на 26 октября (8 ноября по новому стилю) большевики во главе с Лениным и Троцким захватили власть в Петрограде и свергли Временное правительство. С одной стороны, это конец одной истории, которой посвящен данный материл, но и начало новой, совсем другой истории, каждый день которой можно расписать на множество томов.

В данном случае задача стояла лишь показать, как Ленин стал революционером, каким он стал к весне 1917-го и в каком настроении пришел к точке невозврата, за которой последовал исторический выбор.

Вся история РСФСР и СССР до его распада в 1991 году — это тоже история Ленина. Он заложил основы социалистического государства, те элементы, что будут работать и после его смерти. После того как его ранила Фанни Каплан в 1918-м, Ленин стал резко сдавать.

В марте 1922 года Ленин руководил работой XI съезда РКП(б) — последнего партийного съезда, на котором он выступал. В это время на сцену истории вышел Сталин. Ленин первым (и Троцкий вслед за ним) разглядел, что он далеко пойдет.

После смерти Ленина началась внутрипартийная борьба, долгая и мучительная, кровавая и с далеко идущими последствиями. Когда на первый план вышел новый вождь — Сталин, возникла формула «Сталин — это Ленин сегодня».

Сталинская эпоха — это отдельный разговор. Но после осуждения культа личности Сталина зазвучали призывы «назад к Ленину». И кто бы к власти в СССР ни приходил, единственной фигурой, от которой невозможно было откреститься, оставался Ленин. Закономерно, что после развала СССР он принял основной удар на себя. Демонтаж памятников Ильичу в бывших союзных республиках стал неким актом протеста не только против советского наследия, но и против влияния России. Если бы Ленин был делом прошлым, уделом минувших лет, вряд ли кипели бы такие страсти.

И это следует помнить при осмыслении фигуры Ленина. Его до сих пор невозможно исключить из актуальной истории. Решили все финальные семь лет его жизни. Вся предыдущая его жизнь была по сути подготовкой к его исторической судьбе, в которой он, к счастью или к сожалению, обречен на бессмертие. И тут дело даже не в Мавзолее.

Вот что сказал главный соратник Сталина Вячеслав Молотов (которого Ленин за усидчивость называл «железной задницей»)в поздние годы, когда пересматривал свой исторический опыт:

«Я считаю Ленина выше Сталина, но если бы тогда не было Сталина, не знаю, что с нами было бы. Роль Сталина исключительна. Сталин руководил не только армией, но и воюющей страной. Ленин и Сталин останутся на века».

В 1929 году гениальный ученый Альберт Эйнштейн написал о Ленине: