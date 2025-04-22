Модник и любитель баварского: почему Ленин был хипстером

155 лет назад родился Владимир Ульянов (Ленин), вождь большевиков и первый глава Совнаркома РСФСР. Советская пропаганда изображала его суровым другом пролетариата, но, как выясняется, по привычкам Ленин был ближе к современному хипстеру. Он пил крафтовое пиво, катался на велосипеде, увлекался хайкингом, носил стильную кепку и обожал музыку Бетховена. «Газета.Ru» рассказывает, как Ильич вписался в образ модного буржуа.

Ленин и пиво

Ленин не позволял себе злоупотреблять алкоголем, однако слыл ценителем пива. Еще в 1892–1893 годах, работая помощником адвоката Андрея Хардина, Владимир Ульянов был не прочь выпить кружку «Венского» пива Жигулевского пивоваренного завода.

Знакомец Ленина Михаил Семенов вспоминал, что Ленина на Жигулевский завод водил его друг Алексей Скляренко (псевдоним Попов, еще один революционер-подпольщик):

«В Самаре он нередко затаскивал Владимира Ильича на Жигулевский завод, где в беседке над Волгой они распивали бутылку пива. Ильич шутливо звал его «доктором пивоведения».

Соратник Ленина Исаак Лалаянц также оставил «пивные» воспоминания о самарском периоде жизни революционера:

«Нам удавалось отправиться куда-нибудь за город, например в Аннаевское кумысолечебное заведение, или прямо на берег Волги, к пароходным пристаням, где можно было в достаточно чистой и уютной комнатке какой-нибудь скромной пристанской пивной вести беседы на интересующие нас темы за кружкой жигулевского пива, чем мы отвлекали от себя внимание посторонних».

По словам Лалаянца, у товарища Ленина Попова была «удивительная способность» «быстро и наверняка находить чистенькую и спокойную пивную с великолепным жигулевским пивом, за что вскоре тогда же он получил от Владимира Ильича почетное звание «доктора пивопития».

В 1900 году Ленин эмигрировал в Европу. Он довольно долго (пять лет) жил в Швейцарии и Лондоне. В Англии революционер научился разбираться в моде — знал, где продаются самые трендовые шляпы и костюмы.

Какое-то время Владимир Ильич проводил в баварском Мюнхене, славящемся своими пивными. В городе Ленин любил знаменитое заведение «Хофбройхаус», которую впоследствии посещал Гитлер.

Ленин предпочитал лагер «Хофброй Оригинал», с легкой горчинкой.

«Ильич похваливал мюнхенское пиво с видом знатока и любителя», — отмечала его жена Надежда Крупская.

«Мы хотели заехать в Мюнхен денька на два, — вспоминала супруга большевистского вождя, — посмотреть, каким он стал с того времени, как мы там жили в 1902 году, но так как мы очень торопились, то в Мюнхене пробыли лишь несколько часов <…> в ресторане «Хофброй». На стенах, на пивных кружках везде стоят буквы «Н.В.» (Hofbräuhaus) — «Народная воля», — смеялась я. В этой-то «Народной воле» и просидели мы весь вечер».

От крепких напитков вождь пролетариата тоже не отказывался. Финский коммунист Юрье Сирола в 1910 году обедал с Лениным в ресторане: «Когда графин с водкой по кругу дошел до нас, я спросил у Ленина:

«Вы позволите себе перед обедом рюмочку?» — «Моя партия не запрещает этого», — был ответ».

По воспоминаниям писателя Ильи Эренбурга, в Париже в канун Первой мировой Ленин по-прежнему пил пиво — хотя многие большевики предпочитали красный ликер гренадин.

«Гренадин. Все наши пьют гренадин…» — говорила Эренбургу одна парижская большевичка.

«Действительно, всем приносили ярко-красный приторный сироп, к которому добавляли сельтерскую воду. Только Ленин заказал кружку пива. (Потом я неоднократно слышал, как официанты удивлялись: революционеры, а пьют гренадин!.. Сироп французы прибавляют к чересчур горьким крепким напиткам; а в воскресенье, когда посетители приводят в кафе всю семью, малышей бесплатно угощают гренадином», — отмечал писатель.

В другой раз, вспоминал Эренбург, он увидел Ленина снова с пивом — «приземистый лысый человек за кружкой пива, с лукавыми глазками на красном лице, похожий на добродушного бюргера, держал речь».

А однажды Ленин напился в Париже.

«У Ландольта он потребовал себе одну кружку пива, затем, залпом осушив первую, взял себе другую, потом третью… Он сделался шумлив, болтлив и весел… Но так весел, как я не пожелал бы ему быть никогда. В первый (и единственный) раз в жизни я видел этого человека со стальною волею — прибегающим для успокоения своих расходившихся нервов к такому искусственному и ненадежному средству, как алкоголь…» — приводил биограф Ленина писатель Лев Данилкин воспоминания революционера Пантелеймона Лепешинского.

Вообще Владимир Ильич скорее уважал простые чувственные развлечения. В письме к матери Ленин писал: «Да мне вообще шлянье по разным народным вечерам и увеселениям нравится больше, чем посещение музеев, театров, пассажей и т. п.».

Ленин и музыка

© Владимир Ленин перед звукозаписывающим аппаратом, 1919 год // ТАСС

Впрочем, Ленин очень ценил музыку — по-своему.

Он был страстным поклонником музыки, особенно Бетховена. Крупская вспоминала:

«Он очень любил Вагнера, но слушал серьезно и уходил после первого действия как больной».

Большевик Михаил Кедров отмечал, что Ильичу нравились сонаты Бетховена и произведения Шуберта, но он не выносил слащавой музыки Мендельсона. Сам Ленин говорил:

«Ничего не знаю лучше Appassionata, готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, детской, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!..»

Впрочем, в лениниану отзыв Ленина об «Апассионате» вошел в обрезанном виде.

Между тем, Ильич, глядя на собеседника с характерным прищуром, говорил.

«Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-м, — должность адски трудная!»

Впрочем, в музыкальной среде принято считать, что Ленин больше любил Бетховена. Однажды он, бывший также большим любителем шахмат, проиграл партию, заслушавшись «Патетической сонатой». И говорил: «Виновата музыка».

Ленин и велосипед

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© Владимир Ленин в усадьбе Горки Подольского уезда, 1923 год // ТАСС

Ко всему прочему, Ленин был настоящим фанатом велосипедов — или, как тогда говорили, циклистом. В эмиграции он катался при любой возможности, особенно в Париже и Швейцарии. Однако страсть к двухколесному транспорту не обходилась без приключений.

Биограф Ленина писатель Лев Данилкин рассказывал, что порой революционера видели на партийных съездах с ушибами, полученными в результате падения с двухколесного коня.

В Париже его велосипед попал под колеса «Роллс-Ройса». Ленин успел соскочить, но бицикль был раздавлен и сломан. Тогда революционер подал в суд на владельца — французского виконта.

«Я узнал владельца автомобиля (виконт, черт его дери) и теперь сужусь с ним через адвоката. (...) Надеюсь выиграть...»

Суд встал на сторону Ленина и присудил ему компенсацию в 610 франков, на которые Ильич купил новый английский велосипед «Энфилд».

Сам Ильич потом говорил: «Вот как я столкнулся с диалектикой — сел на велосипед, а соскочил с кучи железного лома».

Большевик Алин вспоминал, как после другого столкновения Ленин чинил велосипед:

«Я обнаружил его перед домом с клещами, он выравнивал детали, ворча, что у противника велосипед был в худшем состоянии».

Ленин даже защищал права велосипедистов. В 1919 году он отправил телеграмму Жлобинской железнодорожной комиссии, требуя вернуть конфискованный велосипед аптекаря Рабкина, угрожая наказанием за «отписку».

Ленин и хайкинг

© Михаил Штраух в роли Ленина в сцене из фильма «Рассказы о Владимире Ильиче Ленине», 1957 год

Вождь большевиков обожал пешие прогулки по горам, особенно в Швейцарии. С Крупской они прошли 400 км по швейцарским тропам. Крупская вспоминала: «Ильич очень любил горы, забирался на отроги Ротхорна, где открывался чудесный вид на Альпы».

После Циммервальдской конференции в 1915 году он так устал, что, взобравшись на Ротхорн, заснул прямо на снегу больше чем на час.

В горах, писала Надежда Константиновна, Ленин собирал альпийские розы и ягоды. «Мы так азартно спорили, определяя сорта, что можно было подумать — дело идет о какой-нибудь принципиальной резолюции».

А выспавшись на горе, спускаясь вниз через лес, Владимир Ильич «принялся с азартом собирать белые [грибы]», точно «вербовал левых циммервальдцев».

«Мы вымокли до костей, но грибов набрали целый мешок. Запоздали, конечно, к поезду, и пришлось часа два сидеть на станции в ожидании следующего поезда», — отмечала Крупская.

Ленин и шведская кепка

© Владимир Ленин на прогулке в Горках, 1922 год // РИА Новости

Легендарная кепка Ленина стала его визитной карточкой. Шведский историк Пер Леандер рассказывал, как в 1917 году в Стокгольме шведские социал-демократы купили Ленину костюм в знаменитом торговом доме PUB. И, по-видимому, там же Ленин купил себе кепку — хотя обычно ходил в шляпе.

На фото с вокзала Стокгольма Ленин еще в федоре, но это последнее изображение с этой шляпой, что подтверждает версию о покупке кепки в столице Швеции.

«Однажды, в апреле — это был обычный рабочий день — в его отдел зашла группа известных шведских социал-демократов, включая мэра Стокгольма, Карла Линдхагена. Это был довольно высокий мужчина, узнаваемая фигура. Левый социал-демократ. И с ними был маленький человек с бородой, иностранец. Шведы купили ему костюм.~ Прадедушка в тот момент, конечно, понятия не имел, кто это», — говорил Леандер.

О том, что этим мужчиной был Ленин, прадедушка шведского историка узнал уже после Октябрьской революции — когда в газетах начали печатать портреты Ильича.