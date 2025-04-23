Святитель Лука имел дар художника, а стал врачом и священником

Святитель Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в семье провизора Феликса Войно-Ясенецкого. В 1898 году стал студентом медицинского факультета: "Я изучал медицину с одной целью: быть всю жизнь земским, мужицким врачом". Вместе с госпиталем Красного Креста в 1904 году отправился на Русско-японскую войну. Не раз наблюдал, как раны на третий-пятый день покрывались гноем, но на медицинском факультете отсутствовало даже понятие гнойной хирургии. Не было понятий обезболивания, анестезиологии... Вчерашнему студенту пришла мысль изложить свой опыт в книге "Очерки гнойной хирургии".

В конце 1920 года Войно-Ясенецкий получил от епископа Туркестанского предложение принять священный сан. Вскоре был пострижен в монахи с именем Лука.

В июне 1923 года началась первая ссылка Луки, затем вторая - в Туркестан. В апреле 1931 года он отбывал заключение в лагере "Макариха", затем был переведен в Котлас, потом в Архангельск, где вел амбулаторный прием в местной больнице. В 1932 году Луку пригласили в Москву и предложили кафедру, за это он должен был отказаться от сана. Лука отказался. В тридцать седьмом арестован в третий раз. Допросы проводились по 18 дней "методом конвейера". В общей сложности Лука провел в неволе 11 лет, не прекращая врачевать души и тела сограждан.

В начале Великой Отечественной войны Лука отправил телеграмму Калинину: "Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, являюсь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку".

Вскоре Войно-Ясенецкий стал консультантом госпиталей в Красноярском крае и главным хирургом эвакуационного госпиталя. В октябре 1942 года Лука возведен в сан архиепископа, а 27 декабря 1942 года, не отрывая от работы в военных госпиталях, ему было поручено управление Красноярской епархией с титулом архиепископа Красноярского.

В феврале 1944 года госпиталь переехал в Тамбов, и архиепископ Лука возглавил Тамбовскую кафедру. Под его руководством за несколько месяцев было перечислено более 250 тысяч рублей на строительство танковой колонны имени Димитрия Донского и эскадрильи имени Александра Невского. В общей сложности за неполные два года на нужды фронта было перечислено около миллиона рублей. В декабре 1945 года архиепископ был награжден медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне".

Святитель занимал Тамбовскую кафедру до мая 1946 года. Благодаря ему в Тамбовской области было открыто 43 храма.

В начале 1946 года постановлением СНК СССР за "Очерки гнойной хирургии" профессору Войно-Ясенецкому была присуждена Сталинская премия первой степени в размере 200 тысяч рублей, из которых 130 тысяч он передал детским домам. В 1955 году Войно-Ясенецкий ослеп, что вынудило его оставить хирургию. В советское время вышла автобиографическая книга "Я полюбил страдание…".