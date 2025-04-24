Без права на славу: почему Надежда Троян стала личным врагом Гитлера

Разведчики не имеют права на славу, их имена и подвиги становятся известными лишь после того, как они перестают выполнять свою миссию. Среди легендарных разведчиков времен Великой Отечественной войны есть несколько женских имен. Красивые, умные, самоотверженные – они попали на опасную службу разными путями. К 80-летию Победы MIR24.TV продолжает рассказ о тех, кто приблизил Победу в Великой Отечественной войне.

Как белорусская комсомолка стала подпольщицей?

Легендарная разведчица, Герой Советского Союза Надежда Троян, подвигу которой посвящено несколько художественных фильмов, родилась в Витебской области Белорусской ССР. Ее родителям часто приходилось переезжать туда, где отец мог найти работу. Надежда успела поучиться в Иркутске, Канске, Грозном, Воронежской области, Красноярске. Надя была активной девушкой: любила ходить в походы, была спортсменкой, возглавляла школьный комитет комсомола, организовала в школе драмкружок. Ее любимыми занятиями были стрельба в тире, участие в танцевальном и театральном кружках. Окончив школу в Красноярске на все пятерки, она воспользовалась правом отличницы поступить в любой вуз страны без экзаменов. Девушка была зачислена в 1-й Московский медицинский институт. Но затем ее родители перебрались из Красноярска в Минск, и она перевелась в Минский мединститут, поближе к родным.

Когда началась Великая Отечественная война, у Нади шли экзамены за второй курс. События развивались стремительно: бомбежки, взрывы, оккупация Минска, убийство сотен тысяч мирных жителей, целенаправленное массовое уничтожение еврейского населения.

© 20 марта 1965 г. Герой Советского Союза, фронтовая разведчица и медсестра партизанского отряда "Буря", доцент кафедры госпитальной хирургии 1-го Московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова Надежда Викторовна Троян // ТАСС

После установления в городе оккупационного режима Надежде Троян пришлось устроиться на работу, чтобы избежать угона в Германию. Она убирала немецкие казармы, работала на кухне воинской части. Одновременно она искала возможность связаться с партизанами. Вместе с близкими подругами Надежда слушала сводки Совинформбюро, несмотря на строжайший запрет оккупационных властей. На основе этих сводок девушки писали листовки и расклеивали их по городу.

На берегу реки Свислочь оккупанты устроили концлагерь для военнопленных. Несмотря на смертельную опасность, Надежда организовала помощь узникам. Она находила возможность тайком передать пленным воду, еду и медикаменты. Вместе с подругами собирала для них штатскую одежду, которая пригодилась, когда подпольщикам удалось организовывая побег из концлагеря.

В 1942 году Надежда переехала в город Смолевичи Минской области, где она работала в конторе торфозавода. Там ей удалось установить связь с подпольной организацией, созданной при предприятии. Участники сопротивления собирали разведданные о противнике, оказывали помощь семьям партизан, писали и расклеивали листовки, занимались организацией диверсий.

Операция «Гауляйтер»

Надежда учила немецкий язык в обычной школе, но говорила настолько чисто, что немцы принимали ее за фольксдойче – этническую немку, выросшую в СССР. Из-за хорошего знания немецкого языка ей удалось устроиться переводчицей при немецкой хозяйственной организации в Смолевичах. Это позволило собрать много важных разведданных и передать их в советскому командованию.

Впоследствии Троян ушла в партизанский отряд, работала там медсестрой, а также выполняла задания разведки и совершала диверсии: подрывала мосты, нападала на фашистские отряды, участвовала в боевых действиях. Но самым ярким эпизодом ее диверсионной деятельности стала операция по уничтожению гауляйтера Вильгельма Кубе.

Руководитель нацистской оккупационной администрации Беларуси Вильгельм Кубе был известен своей жестокостью. После прибытия в Беларусь он сделал следующее заявление перед группой офицеров: «Надо, чтобы только одно упоминание моего имени приводило в трепет каждого русского и белоруса, чтобы у них мозг леденел, когда они услышат «Вильгельм Кубе».

А в отчете о проделанной работе, отправленном в Берлин, Кубе подчеркивал: «В последние десять недель мы ликвидировали в Белоруссии 55 тысяч евреев. В Минской области еврейство полностью истреблено, без нанесения какого-либо ущерба рабочей силе. В преимущественно польском Лидском округе уничтожено 16 тысяч евреев, в Слониме – 8 тысяч евреев».

Во второй половине 1942 года в Москве было принято решение ликвидировать гауляйтера. Подобные акции не были чем-то уникальным: такие же приказы диверсанты военной разведки и НКВД получали в отношении и других высокопоставленных немецких оккупационных чиновников. Однако несколько попыток уничтожить Кубе провалились, из-за чего он даже получил прозвище «везунчик Кубе». Известно как минимум пять операций, целью которых было убийство гауляйтера Беларуси, но все они цели не достигли: Кубе не появлялся в тех местах, где срабатывали заложенные диверсантами бомбы.

Удачной оказалась только попытка организовать убийство Кубе с привлечением прислуги, работавшей в его доме. На эту роль выбрали горничную Елену Мазаник. Ее вербовку поручили Надежде Троян. Но она справилась с этой задачей не сразу. Лишь с третьей попытки ей удалось убедить Елену Мазаник принять участие в операции.

Первоначально командование планировало отравить Вильгельма Кубе. Но против этого выступила Елена Мазаник. Оказалось, что первыми еду с кухни гауляйтера получают его трое детей. Тогда еще одна подпольщица Мария Осипова передала горничной английскую магнитную мину с часовым механизмом, которую Елена закрепила под кроватью Вильгельма Кубе. Ночью произошел взрыв, и наместник Гитлера был уничтожен. Его близкие при этом не пострадали.

© СССР. Белорусская ССР. Кузьминки. 24 августа 1944 г. Герой Советского Союза, антифашистка-подпольщица Мария Борисовна Осипова // ТАСС

На следующий после покушения день в Минске начались массовые задержания всех девушек и женщин, которых доставляли в СД. Надежда Троян узнала об успехе операции, когда на велосипеде везла вторую бомбу для Мазаник, спрятанную в коробку из-под торта. Лишь чудом девушке удалось обойти блокпосты и уйти к партизанам.

После гибели Вильгельма Кубе Гитлер был в ярости. Он объявил всех участников операции своими личными врагами. Однако схватить и казнить их фюреру не удалось. Партизаны окольными путями переправили девушек сперва на дальний хутор, а затем – в Москву. 29 октября 1943 года указом президиума Верховного Совета СССР Надежде Троян, Елене Мазаник и Марии Осиповой были присвоены звания Героев Советского Союза «за образцовое выполнение боевого задания в тылу противника и проявленные при этом отвагу и героизм».

© Россия. Москва. 25 апреля 1995 г. Бывший командир разведовательно-диверсионной части полковник Анатолий Мегер и партизанская разведчица, Герой Советского Союза Надежда Троян // ТАСС

После войны Надежда Троян вернулась к мирной жизни. Она окончила 1-й Московский медицинский институт, а в 1961 году защитила кандидатскую диссертацию. Бывшая разведчица работала директором НИИ санитарного просвещения и была проректором 1-го Московского мединститута имени Сеченова.

17 апреля состоялось очередное заседание Судебной палаты по информационным спорам при Президенте РФ, на котором рассматривался вопрос "Об обращении группы бывших партизан Великой отечественной войны в связи с публикацией в "Известиях" "Нас так долго учили любить человека с ружьем". Бывшие партизаны считают, что эта публикация оскорбила их честь и достоинство, так как в статье их назвали бандитами.

Боевые и трудовые заслуги Надежды Троян отмечены государственными наградами, среди которых орден Ленина, два ордена Трудового Красного знамени, орден Отечественной войны I степени, ордена Красной звезды и Дружбы народов.