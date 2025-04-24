От Скуратова до Дантеса: самые известные убийцы в истории России

това до Дантеса: самые известные убийцы в истории России

© П. Соколов "Жорж Дантес"

Они самые известные убийцы в истории страны. Кто они: гении, провокаторы или мелкие карьеристы? Факты о главных киллерах в истории России.

Жорж Шарль Дантес vs. Пушкин

Француз, ярый монархист, приехал в Россию после исключения из военной школы за свои взгляды. Благодаря расположению императорской семьи и знакомству с голландским дипломатом Луи Геккерном, Дантес попал в светское общество Петербурга.

Геккерн усыновил при живом отце молодого Дантеса, который взял его фамилию. Это породило массу слухов в обществе. Дантес начал ухаживать за женой Пушкина, имевшей репутацию верной супруги. Кривотолки вокруг жены и оскорбительный памфлет, пришедший Пушкину, стали причиной несостоявшейся дуэли. С помощью Жуковского и взаимных переговоров её удалось избежать.

Вскоре Дантес женился на сестре Натальи – Екатерине, из-за чего пошли слухи о том, что так Дантес пожелал стать ближе к своей возлюбленной. Геккерну приходит письмо Пушкина с обвинениями в том, что тот «поджидал за углом» жену с целью сообщить о чувствах Дантеса. Дуэль стала неизбежна. Вызов принял Дантес, так как Геккерн по закону не мог участвовать в дуэлях. После убийства избежал смертной казни и прожил около 60 лет на родине.

Скуратов vs. митрополит Филипп

Григорий Скуратов-Бельский – один из самых известных опричников времен Ивана Грозного. За свой маленький рост получил прозвище «Малюта». Прозвище его отца – «Скурат» (вытертая замша), тоже носило негативный оттенок. Сделал карьеру, перейдя из мелкого дворянства в думное боярство. Положения достиг не столько путем опричной борьбы, сколько уничтожая личных врагов царя в среде бояр. Митрополит Московский и всея Руси Филипп за несогласие с политикой Грозного и разоблачение царских карательных операций попал в опалу и был заточен в Отроч Успенском монастыре в Твери. После того, как в очередной раз, впечатленный массовыми казнями, митрополит отказался благословить царя, он был задушен подушкой руками Малюты.

Богров vs. Столыпин

Дмитрий Богров родился в интеллигентской обеспеченной еврейской семье. Еврейское имя – Мордко Гершкович. Учился в Киеве и Мюнхене. Увлекался трудами русского анархо-коммуниста Петра Кропоткина и немецкого философа Макса Штирнера. Вскоре разочаровался в анархизме и неожиданно стал агентом охранки, выдавая за деньги различных анархистов и эсеров и донося на них. Попав под подозрение, прекратил отношения с полицией. Однако, в очередной раз придя в Киевское охранное отделение донести на эсеров (якобы о готовившемся ими покушении), Богров по пропуску проник на спектакль, где сидел Петр Столыпин, и выстрелил из браунинга. Министр скончался.

Мотив преступления остается загадкой. В одном из последних писем Богров писал:

«Я стал отчаянным неврастеником… В общем же все мне порядочно надоело и хочется выкинуть что-нибудь экстравагантное, хотя и не цыганское это дело»

Мартынов vs. Лермонтов

Выходец из богатой семьи, Николай Мартынов с ранней молодости писал стихи. Добровольцем отправился на Кавказ, где и познакомился с Лермонтовым. Некоторые его произведения как бы полемизировали с трудами известного поэта. Мартынов и Лермонтов общались еще в Москве, вместе ходили в ресторан. Лермонтов даже посещал дом семьи Мартынова. В Пятигорске Лермонтов иронизировал над его стихами в своих экспромтах. Колкости и насмешки, однако, стали взаимными: Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль, где тот был смертельно ранен. Обстоятельства дуэли до сих пор известны мало, что породило множество фантастических и «заговорщических» версий. Мартынов несколько месяцев содержался на гауптвахте, еще несколько лет отбывал епитимию. Дожил до 60-ти лет.

Николаев vs. Киров

1 декабря 1937 года Сергей Киров, руководитель Ленинградского отделения ВКП(б) был застрелен в затылок.

Его убийца, Леонид Николаев, был неприметным партийцем. Он работал референтом обкома партии и в Институте истории партии Ленинградского обкома ВКП(б). Сменил множество мест работы и исключался из партии в 1930 году. Его жена также работала в обкоме. Еще 15 октября Леонидова с оружием задерживали сотрудники НКВД возле дома Кирова, однако затем отпустили.

Именно с этого убийства начинается так называемый «Большой террор» - период в жизни СССР, в который произошло огромное количество репрессий и политических убийств. Известно, что Киров всегда пользовался поддержкой Сталина и был его близким другом, хотя не имел в Политбюро серьезного веса.

До сих пор звучат версии о «заказе» Сталиным Кирова ради удовлетворения политических целей. С родственниками Николаева расправились особенно жестоко. Помимо самого Николаева были расстреляны его жена – Мильда Драуле, её сестра и даже муж сестры. Были расстреляны старшая сестра и брат Николаева. Остальные родственники также репрессировались и высылались в концлагеря. Помимо родственников по делу были осуждены около 13 человек.

Меркадер vs.Троцкий

Испанский коммунист, борец с франкистским режимом, Рамон Меркадер после освобождения из тюрьмы (куда в 1935 году попал за свои убеждения) в 1937 году стал сотрудничать с органами НКВД СССР. По поддельному паспорту перебрался в США. Наладив контакты с окружением Троцкого, переехал вслед за ним в Мехико, где тот получил убежище.

Первый налет на Троцкого мексиканским художником-сталинистом Сикейросом был неудачен, ему и его семье удалось укрыться от пуль. Три месяца спустя, Меркадер, войдя в доверие Троцкому, в условленный день 20 августа принес ему свою статью, а когда последний стал её читать, нанес ему удар ледорубом в голову. Спустя сутки Троцкий скончался. Первые моменты после удара он пытался сопротивляться убийце, и приказал охране не убивать Меркадера. За убийство по мексиканским законам получил высшее наказание – 20 лет и полностью отбыл их в тюрьме. В 1960 году в СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В Кубе по приглашению Фиделя Кастро стал советником министерства иностранных дел. Там же и умер.

Зубов vs. Павел I

Граф Николай Зубов был старшим братом Платона Зубова - известного фаворита Екатерины II. Сестра Зубова, Жеребцова, была близкой подругой английского посла – лорда Чарльза Витворта. Действия Павла I отличались непредсказуемостью, среди дворян нарастала атмосфера недоверия, а отношения с Англией заметно ухудшились. Существовала угроза войны.

Часть историков (например, Валишевский), не исключают, что через Зубовых переворот мог оплачиваться Англией. В заговоре участвовало более 100 человек, хотя в момент убийства в комнате царя находилось лишь несколько. Заговорщиками планировалось заставить Павла подписать отречение от престола в пользу Александра, однако уже в спальне царя разразился спор. Царь отказывался подписывать отречение и ударился в перепалку, переходя на крик. Зубов ударил царя в ответ на повышение тона, но получил отпор. Затем Зубов нанес удар Павлу золотой табакеркой, и он упал без сознания. Несколько человек (по другим версиям только офицер Скарятин) принялись душить монарха. После переворота Николай Зубов, в отличие от своего брата Платона, особым влиянием не пользовался.

Пуришкевич vs. Распутин

Потомственный дворянин и убежденный сторонник монархии, Владимир Пуришкевич стоял у истоков монархистского движения в России. Он был одним из самых ярких и скандальных политиков царской России начала XX века, «Жириновским» при Николае II. Во время выступлений мог бросить в ярости стакан с водой в кого-либо из парламентариев, часто удалялся из зала заседаний. Неоднократно стоял в руководящем совете первой монархистской организации в России – «Русского собрания», был влиятельным лидером организации черносотенцев (первых российских «ультраправых») – «Союза русского народа».

Его организация «Союз Михаила Архангела» неоднократно проводила антисемитские кампании. Был основным исполнителем убийства Григория Распутина вместе с князем Феликсом Юсуповым. Именно он по версии следствия тайно заманил его в подвал, однако данные о первом и о последнем, решающем выстреле расходятся. Как активный участник покушения, Пуришкевич помогал избавиться от тела Распутина, которое отвезли и сбросили в Неву. После отречения царя и Октябрьской революции участвовал в борьбе против большевиков, но в 1920 году умер от тифа.

Игнатий Гриневицкий vs. Александр II

Белорусский поляк, Гриневицкий был выходцем из дворянской католической среды. Учился в Петербурге, где впервые принял участие в движении революционного народничества, вступив в организацию «Народная воля». Он печатал и распространял нелегальную литературу, а также вел пропаганду среди рабочих. Среди народовольцев носил ласковую кличку «Котик».

Именно он в составе первомартовцев (куда входили такие известные народовольцы как Андрей Желябов, Николай Кибальчич и Софья Перовская) бросил решающую бомбу под карету императора. Первая бомба, которую бросил Николай Рысаков, не задела императора. От тяжелых ранений Гриневицкий скончался. Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов и Рысаков через месяц были повешены на плацу Семёновского полка.

В завещании писал:

«Мне не придётся участвовать в последней борьбе. Судьба обрекла меня на раннюю гибель, и я не увижу победы, не буду жить ни одного дня, ни часа в светлое время торжества, но считаю, что своей смертью сделаю всё, что должен был сделать, и большего от меня никто, никто на свете требовать не может».

Войков vs. семья Николая II

Известный революционер родился в небогатой рабочей, но интеллигентной семье. Его отец, Лазарь Войков, участвовал в студенческих забастовках, за что был отчислен из института. Учеником, в возрасте 15 лет включился в политическую борьбу, за что был исключен из гимназии. Работая в порту, сдал экстерном экзамены и поступил в Петербург, но вновь был исключен из института.

Участвовал в крымском теракте-покушении, помогал перевозить бомбы. В 1917 году в Екатеринбурге присоединился к большевикам. Уральские большевики, подогретые недовольством рабочих, придерживались довольно радикальных взглядов.

Будучи одной из главных фигур Уральского исполкома партии, был организатором расстрела царской семьи. Он заготовил письмо-фальшивку, в котором представился солдатом-монархистом, готовым прийти на спасение. Роль в самом расстреле окончательно не выяснена, показания различных участников расходятся, но известно, что он помогал скрывать следы (обработка останков серной кислотой и сожжение). В воспоминаниях большевика-эмигранта Беседовского, Войков будто бы с ужасом вспоминал о расстреле, называл его руководителя (Юровского) «идиотом, скотиной, мясником», хотя любил демонстрировать перстень с руки императрицы.

После цареубийства участвовал в распродаже императорского имущества за рубеж по низким ценам, включая яйца Фаберже. Назначался диппредставителем в Канаду и в Польшу. Был убит в 1927 году от рук белого эмигранта Бориса Коверды. Похоронен у стен Кремля.