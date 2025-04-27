Девять главных варягов русской истории

Мы знаем «путь из варяг в греки», помним, что русская история, по одной из основных исторических концепций, началась с варягов. Именно они стояли у истоков русской государственности.

Рюрик

Статус: Основатель династии Рюриковичей и русской государственности.

Конечно, легендарный конунг вне конкуренции в этом рейтинге. Именно его новгородцы, кривичи, меря и мурома в 862 году призвали на Русь в качестве кризисного управляющего. Неизвестно, насколько Рюрик справился с возложенными на него обязанностями, однако зафиксировано, что спустя пару лет княжения новгородцы стали роптать:

«…оскорбишася Новгородци, глаголюще: „яко быти нам рабом, и много зла всячески пострадати от Рюрика и от рода его“».

Однако варяжскому конунгу это не помешало сохранить власть и стать основоположником династиям русских Великих князей и царей, которая прервалась только в конце XVI века. До сих пор не понятно, почему именно Рюрика призвали новгородцы. Неясно, из какого народа был этот конунг. Современные историки путаются в показаниях: одни считают, что наш Рюрик и датский пират Рюрик Ютландский одно лицо, другие и вовсе считают его славянином.

Олег

Статус: Отец «матери городов русских».

Он же – Вещий Олег. Конкурирует с Рюриком за право считаться основателем Древнерусской государственности. Сменил Рюрика после его кончины в качестве правителя в Новгороде. Также являлся официальным опекуном сына Рюрика – Игоря. Судя по всему, был гораздо амбициознее и агрессивнее основателя царской династии. Именно он захватил Киев, покончив с другими варягами и киевскими князьями по совместительству (Аскольдом и Диром). Именно он провозгласил Киев «матерью городов русских». Однако, будущей столицей Украины он не удовлетворился. В 907 году, снарядив 2000 ладей по 40 воинов в каждой, Олег отправился в гости к ромеям. За то, чтобы Константинополь не стал новой матерью городов русских (или отцом, или дядей), византийцы подписались на довольно серьезную контрибуцию в пользу Олега.

Умер Олег при странных и довольно глупых обстоятельствах. Через год он пришел помянуть убиенного же им коня, из черепа которого вылезла гадюка и завершила славную карьеру князя. Это историю блестяще описал Александр Сергеевич Пушкин в «Песне о Вещем Олеге».

Остается загадкой, почему Олега называли «Вещим» (то есть знающим будущее). По одной из версий, такое прозвище князь получил сразу после похода в Византию в 907 году, где Князь отказался от отравленной снеди, преподнесенной плененными греками (в этом - дар провидца). По другой - Олег увлекался волхованием, и выполнял не только обязанности верховного правителя и предводителя дружины, но еще и чародея.

Игорь

Статус: Максимально отомщенный русский князь.

Игорь продолжал дело Олега – собирал дань с соседних народов. Делал он это не так успешно. Сначала Игорь не сумел убедить византийцев – в результате его флот сожгли «греческим огнем». Правда, князь был удостоен чести попадания в византийский энциклопедический словарь «Суда», которая начала составляться в конце X века. Но роковой неудачей для Игоря стал сбор дани с племени древлян. Так как рассчитывать на то, что древляне в ближайшее время выпустят собственную энциклопедию, не приходилось, Ольга решила просто уничтожить древлянских старейшин и сжечь их столицу.

Аскольд и Дир

Статус: Ценители бисера и украшений.

Собственно, это два отдельных человека, но считать их можно за одного. Главные неудачники начальной русской истории. Бывшие сподвижники Рюрика, ветераны первого варяжского похода на Константинополь в 866 году, спокойно княжили в Киеве, пока Вещий Олег не решил сделать его «матерью городов русских». Олег подошел со своим флотом к Киеву в 882 году. Тогда он еще не носил прозвище Вещий, однако определенной хитростью все же обладал. Конунг высадил часть своей дружины на берег, обговорив тайный план действий. Сам, притворяясь больным, остался в ладье и послал к Аскольду и Диру извещение, что везёт много бисера и украшений. Когда же киевские князья зашли на борт корабля оценить товар, Олег представился сам и представил своего спутника:

«Аз есмь Олег князь, а се есть Рюриков Игорь княжичь».

И все было кончено.

Синеус и Трувор

Статус: «Свой род» и «своя дружина».

Вместе с Рюриком пришли править Русью. Согласно «Повести временных лет» Синеус стал руководить Белоозером, а Трувор стал вождем славянского племени кривичей. Однако историки немного испортили красивую легенду. Так, появилась версия, что имя «Синеус» представляет собой искаженное старошведское «свой род», а «Трувор» — «верная дружина». Выходит, что Рюрик пришел не с братьями, а со своим кланом и войском.

Святослав

Статус: «Александр Македонский нашей древней истории».

Среди окружающих Русь народов прослыл «беспредельщиком». Чуть что не по Станиславу, следовало фраза «Иду на вы», после чего исчезали с лица Земли целые государственные образования, вроде Хазарского каганата. О Святославе Игоревиче известно, что он ходил «яко Пардус» (как барс), успешно донимал Болгарское царство с Византией и был убит в засаде печенегами, которые сделали из его черепа торжественную чашу для употребления вина. Был хорош в бою, чужд любому комфорту (спал на голой земле, подложив седло под голову), высокомерно относился к христианам и самостоятельно приносил жертвы Перуну. Однако у истукана были свои планы насчет Святослава: возвращаясь после очередного похода, князь попал в засаду печенегов. Покончив со Святославом Игоревичем, степняки изготовили из его черепа торжественную чашу для употребления напитков. В частности, печенежский хан Курей с женой готовили специальные отвары из этого «сосуда», чтобы у них родился такой же храбрый сын, каким был Святослав.

Владимир

Статус: Креститель всея Руси.

Сын Святослава перенял от отца всю варяжскую удаль, а также любовь к языческим божкам. Но в какой-то момент Владимир Красное Солнышко разочаровался в истуканах, отпустил на волю несколько сотен наложниц и решил пойти на беспрецедентный шаг, назначив тендер на новую веру для Руси. По проведению Господа, князь выбрал Православие.