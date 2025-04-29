Кино и жизнь: каким был Михаил Кононов

Актер Михаил Кононов большинству зрителей известен по роли Нестора Петровича в фильме «Большая перемена». Помимо этого, он сыграл десятки ролей, озвучивал отечественные и зарубежные ленты. Большинство его персонажей – светлые и жизнерадостные, но сам актер был их противоположностью. О том, каким был настоящий Михаил Кононов – читайте в материале MIR24.TV.

© Кадр из фильма «Большая перемена»

Детство и начало карьеры

Будущий актер родился 25 апреля 1940 года в простой московской семье: отец работал швейцаром в гостинице «Пекин», мама была поваром. В годы Великой Отечественной войны мама увезла маленького Михаила к сестре под Тулу. Кононов пробыл там недолго и вернулся в столицу после освобождения города.

Кононов увлекся актерской профессией еще в школе – он любил участвовать в любительских постановках, ходил во Дворец пионеров и в драматические кружки. Вместе с другом Андреем Смирновым, будущим известным режиссером, Кононов выступал в художественной самодеятельности и писал сценарии к школьным праздникам.

В 1963 году Кононов окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. С ним на курсе учились Виктор Павлов, Олег Даль и Виталий Соломин. С Далем у Михаила сложились теплые дружеские отношения – говорят, оба были тверды характером и говорили прямо то, что думают.

Дебют Михаила Ивановича в кино случился еще во время обучения. Он снялся в ленте режиссера Ивана Пырьева «Наш общий друг». Вместе с ним на площадке работали Наталья Фатеева, Сергей Филиппов и Юрий Белов.

Работа и скандалы на съемках

После окончания училища Михаила распределили на службу в Академический Малый театр. Но все-таки он отдал предпочтение кино: актеру поступало много предложений от кинорежиссеров.

С 1968 года актер работал на Киностудии имени Горького. Из-за миловидной внешности Кононову часто доставались роли простых и добродушных героев: он сыграл Семенова в драме «В огне брода нет», лейтенанта Малешкина в комедии «На войне как на войне», Нестора Петровича в «Большой перемене». Однако сам актер мечтал о более глубоких и драматичных образах. Например, в фильме Тарковского «Андрей Рублев» Кононову досталась роль монаха Фомы – по признанию актера, одна из любимых в его фильмографии, хоть и второстепенная.

Светлые волосы, мягкие черты лица и светлый открытый взгляд делали Кононова похожим на ангела, он производил впечатление искреннего мягкого человека. Но, судя по отзывам коллег, внешность оказалась обманчива. Характер Михаила Ивановича требовал терпения от людей рядом с ним. Например, на съемках «Большой перемены», которая сделала Кононова настоящей звездой, нелегко пришлось всем его коллегам, а особенно актрисе Наталье Богуновой, которая сыграла учительницу Светлану Афанасьевну. Актриса часто плакала из-за едких высказываний Михаила по поводу ее работы на площадке.

Семейные драмы

Нелегкий характер артиста долгое время мешал ему устроить и личную жизнь. Свою судьбу он встретил в 29 лет. Наташа была на девять лет моложе и поразила его своей красотой и обаянием: девушка работала моделью, увлекалась лыжным спортом и вообще была веселой, заводной и общительной. Их чувства оказались взаимными, вскоре влюбленные начали готовиться к свадьбе.

Нелегкий характер оказался главным испытанием для семьи Конанова. Со своей будущей супругой Натальей Михаил познакомился в 29 лет. Она была на девять лет моложе, работала моделью, была веселой, обаятельной и спортивной девушкой. Молодые люди влюбились и планировали свадьбу, но в дело вмешалась мать актера – она была категорически против такого союза. Без видимых причин она невзлюбила потенциальную невестку, а разговоры на эту тему перерастали в ссоры.

Смерть матери

Однажды на этой почве случилась, пожалуй, самая страшная трагедия в жизни Михаила Конанова. В день своего 30-летия актер решил на праздничном застолье объявить о помолвке. Однако вспыхнул очередной скандал, после чего мать актера ушла в свою комнату. Вскоре ее тело обнаружили бездыханным – она покончила с собой. С тех пор день рождения Михаила Конанова стал днем скорби и потери. Трагедия сильно изменила его – он еще больше замкнулся в себе и стал нелюдим. Наталья, чувствуя вину за произошедшее, по итогу всю жизнь посвятила мужу. Она бросила работу, почти не выходила из дома и не виделась с друзьями. Жена занималась бытом, чтобы мужу было комфортно и легко.

Кононов привык к такой нераздельной заботе, поэтому был против детей. Актер не хотел, чтобы внимание жены было посвящено еще кому-то, кроме него. По итогу пара прожила вместе 40 лет, так и не заведя ни одного ребенка.

Кризис 90-х

После развала СССР случился и развал старой системы кино. Михаила приглашали сниматься, но он почти всегда отказывался. «Это же антиискусство, антиэстетика. Мы же не должны поддерживать ни порок, ни массовый психоз», – ужасался он, прочитав очередной сценарий о бандитах, ментах, ворах.

Актеру было больше 50 лет, когда он попытался воплотить свою мечту – открыть театр-студию для молодых артистов. Проект не имел успеха, но в процессе работы у Кононова появилась близкая подруга – 18-летняя актриса Рита. В какой-то момент они с Михаилом стали неразлучны. Кто-то говорил, что Рита заменила ему дочь, другие уверяли, что между ними любовная связь.

Тем временем жена Наталья имела проблемы со здоровьем, поэтому перебралась в деревню – подальше от шума города. Михаил лишь навещал жену, часто в сопровождении юной воспитанницы. Наталья Павловна смиренно принимала и это. По итогу, правда, молодая артистка оказалась мошенницей – она всего лишь хотела очаровать Кононова и переписать его квартиру на себя. Это стало ударом для Михаила Ивановича. А жена Наталья из-за всех проблем и судебных тяжб попала в больницу с депрессией.

Последняя роль

Последней работой Кононова стала роль дворника Спиридонова в фильме «В круге первом». Этот образ для него стоял наравне с ролью у Тарковского – глубоко, значимо и драматично. Михаил Иванович мечтал уйти так – оставив после себя значимый труд. По сей день эту роль называют одной из выдающихся в фильмографии актера. После съемок Михаил Иванович заболел. В больницах его почти никто не посещал, лишь жена Наталья оставалась рядом.

Михаил Кононов:

«Лежал в больницах с инфарктами, никому до меня дела не было. Ни одна собака не вспомнила! Шутка ли – в девяти больницах провалялся! Только вот Наташа рядом».

Артист скончался 16 июля 2007 года из-за проблем с сердцем. На похороны пришли несколько коллег и, конечно, преданная жена Наталья Павловна. Ее саму похоронили спустя несколько лет рядом с мужем.