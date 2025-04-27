Пришел в баскетбол в 17 лет: биография Виктора Панкрашкина

Для современных фигуристок или гимнасток «уйти на пенсию» в 17 лет — обычное дело, а легендарный советский центровой Виктор Панкрашкин в этом возрасте только начал заниматься баскетболом. Спустя четыре года он уже выступал в главном клубе страны, ЦСКА, попал в сборную СССР и выиграл кучу титулов, включая золото Олимпиады. Его обожали болельщики и партнеры по команде, а тренеры закрывали глаза на пристрастие к алкоголю. «Лента.ру» — подробнее о яркой карьере и слишком короткой жизни выдающегося игрока.

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Однажды врач ЦСКА и сборной СССР Василий Авраменко решил провести анкетирование среди игроков национальной команды. В списке вопросов был такой: «С кем бы вы, не раздумывая, согласились пойти в разведку?» Панкрашкина указали практически в каждой анкете, он победил с явным преимуществом. Этот случай многое говорит о человеческих качествах игрока, который охотно помогал окружающим, но самому себе помочь не смог.

Из волейболистов в баскетболисты

Панкрашкин родился в конце 1957 года в городе Люблино. Да, не в районе, а именно в городе. В состав Москвы как одноименный район на Юго-Востоке Люблино вошел спустя три года после рождения будущего спортсмена. В детстве Виктор увлекся волейболом: он с ранних лет был на две головы выше большинства сверстников, а размах рук даже при его росте был каким-то невообразимым. Тренеры нашли его данным логичное применение: Виктор стал блокирующим, которому для удачного блока порой достаточно было просто поднять руки.

До сих пор непонятно, почему у Панкрашкина не сложилась карьера в волейболе. Определенных успехов он, конечно, добился, играл в каких-то сборных районного масштаба, но состоялся в другом виде спорта. Когда Виктору было уже 17, на играющего в волейбол гиганта обратил внимание тренер дубля московского баскетбольного клуба ЦСКА Анатолий Астахов. Он предложил Панкрашкину сменить специализацию, решив, что сможет обучить по сути взрослого парня баскетбольным навыкам. Виктору новый вид спорта очень понравился, но переквалификация далась ему непросто.

«Мы вместе играли за дубль, но задержался он там ненадолго: 211 сантиметров, очень хороший прыжок и полное неумение ловить и передавать мяч. Еще и броска не было», — Владимир Гомельский, бывший игрок и тренер ЦСКА.

Пусть и недолгого присутствия Панкрашкина в ЦСКА хватило для того, чтобы по достижении совершеннолетия он получил возможность проходить срочную службу в армии в спортроте. Юношу отправили в СКА из Львова, где местный тренер Валентин Мельничук смог вывести вчерашнего волейболиста на новый уровень. Панкрашкин заиграл в составе местных армейцев во второй лиге чемпионата СССР, потом пробовал себя в СКА из Риги и Киева, а поворотным моментом в карьере игрока стал чемпионат вооруженных сил страны в 1979 году. Там на 21-летнего центрового, рост которого составлял 212 сантиметров, обратил внимание главный тренер ЦСКА Александр Гомельский.

«Этого обратно», — резюмировал специалист.

Звезда армейцев и сборной

Несмотря на явный прогресс, которого Панкрашкин добился за несколько лет в профессиональном баскетболе, ему еще было над чем работать, чтобы уверенно себя чувствовать в главной команде страны. Одноклубники Виктора вспоминали, что поначалу он был лишь вспомогательным игроком на тренировках, но постепенно завоевал место в составе.

В Панкрашкина поверил Гомельский. Центровой с такой антропометрией — дефицитное амплуа, и специалист хотел во что бы то ни стало сделать из подопечного классного баскетболиста. По воспоминаниям Гомельского-младшего, отец часто занимался с Панкрашкиным индивидуально, придумывая для того оригинальные упражнения. К примеру, ставил подопечного в футбольные ворота и бил ногой по баскетбольному мячу, заставляя Виктора его ловить. Так Гомельский учил центрового справляться во время игры с сильными передачами партнеров.

«Он сразу понравился тем, что был не похож на спортсмена: животик, забавные усы, неатлетичное телосложение. Образец антиспортсмена. В ЦСКА над ним смеялись. Представьте: в команде собраны лучшие баскетболисты страны, а тут приходит центровой с пузиком», — Сергей Микулик, спортивный журналист.

В ЦСКА Панкрашкин провел десять лет, выиграв за это время шесть титулов чемпиона страны. В юношестве он прекрасно действовал на блоке на волейбольной площадке, а в зрелости освоил искусство блок-шотов в баскетболе. Длиннющие руки и отличный прыжок останавливали лучших баскетболистов страны, тот же Арвидас Сабонис из «Жальгириса», который был на 10 сантиметров выше Панкрашкина, просто ненавидел играть против армейского центрового. Тот умудрялся раз за разом сводить на нет попытки литовца забить.

Но одними блок-шотами дело не ограничивалось. Панкрашкин здорово действовал на подборе, был предсказуемо хорош под кольцом, а также имел качество, редкое для центровых его габаритов. Звезда НБА Шакил О'Нил, который, правда, чуть повыше Панкрашкина, за профессиональную карьеру забросил один трехочковый. У Виктора же с этим проблем не было. Одноклубники вспоминали, что по техническому исполнению его бросок был далеким до идеала, но мяч очень часто оказывался в корзине. По сути, на площадке он был настоящим универсалом, который просто шикарно играл в обороне.

«Мощи ему недоставало, но как же быстро и осмысленно он работал руками! Бегал интересно, будто в замедленном режиме, но за счет интеллекта просчитывал ситуации и всюду успевал. Благодаря этому побеждал в борьбе с центровыми, которые на 20-30 килограммов тяжелее», — Евгений Коваленко, бывший баскетболист ЦСКА.

Из ЦСКА Панкрашкин ожидаемо получил приглашение в сборную СССР. В составе национальной команды он взял бронзу чемпионата Европы-1983 и серебро континентального первенства 1987 года, но главную награду в международной карьере центровой завоевал на Олимпиаде-1988 в Сеуле. Те Игры стали последними в истории для сборной СССР, и советские баскетболисты напоследок порадовали болельщиков золотыми медалями.

Панкрашкин непосредственно на площадке внес скромный вклад в тот успех. Он суммарно сыграл на турнире 38 минут и набрал всего 7 очков, а в матчах плей-офф и вовсе не принимал участия, но ценным для сборной было само присутствие опытного игрока в составе. Он, как принято говорить в таких случаях, был лидером раздевалки, с которым молодые баскетболисты чувствовали себя спокойнее.

Свой парень

Пожалуй, нет ни одного человека, лично знакомого с Панкрашкиным и отзывавшегося о нем в отрицательном ключе. Все как один говорят о его потрясающей простоте, доброте, коммуникабельности, готовности выручить в любой ситуации и отсутствии даже намека на звездную болезнь.

Виктор отлично ладил не только с одноклубниками, но и с соперниками. Партнер Панкрашкина по ЦСКА и сборной Александр Гусев рассказывал о случае в Анголе, где советская команда играла на чемпионате дружественных армий. Перед финалом, в котором сборной СССР предстояло встретиться с Венгрией, Панкрашкин пошел к венграм, чтобы поздравить с каким-то важным для них национальным праздником. Те были в приятном шоке и пригласили баскетболиста вместе его отметить, разумеется, не чаем или лимонадом.

Панкрашкин вернулся с застолья в состоянии прилично измененного сознания, в аналогичном состоянии находилось и большинство венгерских игроков. Они и так были не соперниками для советских баскетболистов, но после посиделок с Панкрашкиным шансов стало совсем мало. Поход Виктора к сопернику не был каким-то хитрым планом, он реально делал это от души, а в разгар вечеринки даже пообещал венграм не обыгрывать их с разницей более чем в 15 очков.

«Но мы повели с большей разницей, и он распереживался. Когда бросал штрафные, хотел промазать, но не получилось — попал. Настолько искренне расстроился, что мы не могли сдержать смех», — Александр Гусев, бывший баскетболист ЦСКА.

Тренеры часто закрывали глаза на то, что Панкрашкин курил и с большим удовольствием выпивал. В молодости это никак не сказывалось на его карьере.

«После тренировки Витя шел в замечательное кафе "Белые ночи" на Соколе и мог там засидеться до закрытия. А завтра спокойно выходил на тренировку — как будто все это время режимил», — рассказывал Sports спортивный журналист Сергей Микулик.

В начале 1980-х тренер ЦСКА Гомельский на сборах устроил соревнование между баскетболистами армейцев: нужно было сделать 100 бросков на скорость с разных точек. Победу в соревновании неожиданно одержал Панкрашкин, а специалист, обращаясь к команде, в шутку заявил:

«Ну ладно, теперь все пейте и курите, как Панкр!»

Убийственный недуг

Первый сбой казавшийся железным организм Панкрашкина дал в 1986-м году. Игрок неожиданно слег с высокой температурой, а в больнице поставили страшный диагноз — туберкулез. Тогда ему удалось победить болезнь, вернуться на площадку и даже стать олимпийским чемпионом. Однако физические кондиции полностью не восстановились, и новый главный тренер ЦСКА Сергей Белов в 1989-м фактически отчислил Виктора из команды. Он настороженно относился к нарушающим режим игрокам, да и бэкграунд в виде перенесенного центровым туберкулеза его очень смущал.

После ЦСКА Панкрашкин оказался в Армении, где отыграл сезон на «Урарту», а затем еще год провел в команде «Металл» из Тулы. Продолжить карьеру он не смог из-за вернувшегося туберкулеза, на борьбу с ним во второй раз Виктор сил не нашел. Прежде всего моральных.

Баскетболиста серьезно подкосила смерть в ДТП Валерия Горобова, партнера по ЦСКА и сборной СССР. Панкрашкин, несмотря на девятилетнюю разницу в возрасте, сдружился с молодым баскетболистом и признавался, что уход друга в 1989-м стал для него сокрушительным ударом. В 1993-м на грани жизни и смерти оказался сам Панкрашкин. Спортсмена госпитализировали в Москве, а друзья были готовы оплатить лечение за рубежом. Но Виктор, кажется, перестал бороться.

«Меня Валера заждался, каждую ночь снится, к встрече с ним я готов», — говорил баскетболист в больнице доктору ЦСКА Василию Авраменко, который подготовил все для транспортировки игрока за границу.

Панкрашкина не стало в июле 1993-го, спортсмену на тот момент было всего 35. Последние дни он провел дома.