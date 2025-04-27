Кто из великих ученых верил в существование Бога

В последнее время особенно сильно укрепился стереотип о том, что наука не может сочетаться с религией. Однако есть ученые, которые не только добивались значительных научных успехов, но и продолжали при этом верить в Бога, пишет «МедиаПоток».

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Исаак Ньютон, несмотря на свои исследования в области механики и гравитации, оставался верующим человеком и большую часть своей жизни посвящал изучению Библии. Он даже написал работы по богословию и рассматривал устройство Солнечной системы как подтверждение существования высшего разума.

Альберт Эйнштейн также верил в наличие высшего разума, а Галилео Галилей считал, что наука и религия могут дополнять друг друга.

Майкл Фарадей, соавтор электромагнитной теории, был членом протестантской общины, а Грегор Мендель занимался научными исследованиями, живя в монастыре.

Поддержку идеи о существовании высшего разума выражали Блез Паскаль и Макс Планк, а Луи Пастер связывал свои открытия с божественным промыслом. Николай Коперник, будучи католическим священником, считал свои научные достижения способом прославить Творца.

Чарльз Дарвин, натуралист и путешественник, также никогда не отрицал возможности существования высшего разума, полагая, что некоторые законы природы могли быть установлены «божественной силой», говорится в материале.

Ученые из Нидерландского института нейронаук провели анализ 70 случаев клинической смерти и заключили, что загробная жизнь на самом деле может существовать. Исследователи в ходе своей работы обнаружили феномены, которые ставят под сомнение существующие представления о человеческом сознании и его зависимости от биологических процессов.