«Чуйка» начальника разведки: как генерал Рогов предвидел действия противника

«Начальник разведки фронта. И по совместительству начальник штаба 6-й немецкой армии». Так командующий фронтом Родион Малиновский, представлял генерала Рогова. Руководитель разведки, действительно, был сказочно талантлив. Он умел предвидеть ход событий...

Начав свой путь молодым солдатом Первой мировой войны, Александр Семенович Рогов шел по жизни и службе упорно и старательно, успешно осваивая каждую служебную должность. Участвовал в Гражданской войне, учился на пехотных курсах, служил младшим командиром.

В 1920 году его назначают командиром взвода. Потом долгий офицерский путь – до заместителя начальника отдела боевой подготовки штаба Ленинградского военного округа. Никто не преподносил ему должности на тарелочке с красной каемочкой. Рогов зарабатывал их сам: упорным трудом, умением обучить и сплотить воинский коллектив, творческим подходом к службе.

Так же он будет работать и в разведке. В 1936 году, по окончании специального факультета Военной академии им. М.В.Фрунзе, Рогова назначат начальником отделения Разведупра Красной Армии.

Долго в Центре засиживаться не пришлось. Он прошел подготовку и был направлен в зарубежную командировку. Три с половиной года работал на Дальнем Востоке, в Китае, под прикрытием должности вице-консула в Харбине. Служил оперативным офицером, а в 1940 году принял руководство резидентурой.

Войну Александр Рогов встретил в Москве, в Разведуправлении. Но уже в феврале 1942-го он на фронте, начальником разведотдела штаба 59-й армии. На этой должности он пробудет всего месяц и его направят на один из самых сложных участков Волховского фронта, в приснопамятную 2-ю Ударную армию.

Он прибыл в штаб, когда враг уже нанес удар по тылам армии и перекрыл коридор, связывающий ее с фронтом. Вскоре его разведчики захватили немецкого офицера. В полевой сумке фашиста был обнаружен документ особой важности - приказ об уничтожении 2-й Ударной армии.

Предательство командарма Власова черной тенью легло на всю армию. Хотя командиры и бойцы объединения мужественно сражались и на протяжении нескольких месяцев в тяжелейших условиях оттягивали на себя крупные силы Вермахта. Потери армии были велики. Начался голод. Однако Ставка, по - прежнему, приказывала держать оборону.

После окружения и разгрома армии, начальник разведки Александр Рогов в числе последних возглавил группу командиров и бойцов штаба, верно просчитал направление движения, и вывел их из окружения. Возможно, тогда впервые в критической ситуации сработала, ставшая впоследствии знаменитой, «роговская чуйка».

Как будет вспоминать офицер разведотдела штаба 3-го Украинского фронта полковник О. Григорьев: «Способность Рогова думать за противника была необыкновенна».

Это подтверждает в своих мемуарах командующий фронтом Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков: «Возвращусь к тем, кто в тяжелейших условиях сохранял неизменные чувства советского гражданина, воина и солдата до последнего своего дыхания. Многим из них в те тяжелые дни удалось врываться из вражеского кольца.

В числе вышедших был начальник разведывательного отдела армии А. С. Рогов. Он рассказал, что двигался по маршруту Военного совета. Наткнувшись на минометно-артиллерийский заградительный огонь противника, вынужден был остановиться...

В 1.30 25 июня огонь стал ослабевать и перемещаться в направлении узкоколейки. Предполагая, что там образовался прорыв, полковник Рогов поспешил туда. И действительно, все, двигавшиеся в направлении узкоколейки, вышли из окружения…»

Заглянуть в голову противника

Последующая служба полковника, а потом и генерал-майора Александра Рогова была связана с Юго-Западным фронтом, который с октября 1943 года стал именоваться 3-м Украинским. Начальник разведки играл важнейшую роль в планировании, подготовке и проведении всех операций фронта, таких, к примеру, как Ясско-Кишиневская, Белградская, Будапештская, Балатонская, Венская.

Вот тут, по - настоящему, и проявился талант Рогова. Он был не просто опытным, знающим, грамотным разведчиком. Таких в войну было немало. Он был талантливым. Дар редкий, уникальный, я бы сказал, бесценный.

Всякий раз перед начальником разведки стоит невообразимо сложная задача - заглянуть в голову противника, а если надо и поселиться там, чтобы раскрыть замыслы врага. Поразительно, но это удавалось сделать Александру Семеновичу.

В подтверждение этих слов, наградные листы генерала Рогова. Так, представляя начальника разведки к ордену Красной Звезды в январе 1943 года руководство отмечало: «Участник двух успешно проведенных операций в районе Среднего Дона… В подготовительный период обеспечил командованию полное знание противника…».

В октябре 1943 года Александр Семенович был удостоен ордена Красного Знамени за то, что «хорошо организовал и провел работу по изучению войск противника, его состояния и безошибочно и своевременно давал выводы, как перед самой операцией Юго-Западного фронта, так и в ее ходе».

А вот орденом Суворова II степени он был награжден за то, что «при подготовке и проведении операции по разгрому 6-й армии немцев своей неутомимой работой своевременно и с достаточной полнотой вскрывал силы и состав противника, действующего перед фронтом, а также его перегруппировку и намерения».

Хотелось бы еще раз обратить внимание, что подчеркивают и выделяют начальники Рогова. «Обеспечил командованию полное знание противника…», «безошибочно и своевременно давал выводы», «своевременно и с достаточной полнотой вскрывал силы и состав противника». Спросите любого командира, чего большего он может желать.

И это не просто слова. Ошибка генерала Рогова и его разведчиков могла дорого стоить войскам фронта. А ведь иногда случалось так, что начальнику разведки не верил даже начальник Генерального штаба. Но Рогов был непреклонен. Он отстаивал свое решение.

Случилось это в период подготовки к Венской операции. В феврале 1945 года в разведотдел штаба фронта стали поступать данные о том, что фашисты наращивают крупную танковую группировку в районе озера Балатон. Генерал Рогов проверял и перепроверял разведдонесения.

Доложили в Генеральный штаб. Доклад лег на стол генерала армии Алексея Антонова. Он был воспринят весьма неоднозначно. Начальник Генштаба позвонил командующему фронта Маршалу Советского Союза Федору Толбухину и удивленно спросил.

- Кто вам поверит, что Гитлер снял с запада 6-ю танковую армию СС и направил ее против 3-го Украинского фронта, а не под Берлин, где готовится разгром фашистских войск?

Тем не менее, прав оказался генерал Рогов. Вскоре его информация получила подтверждение.

«Вскрыть полностью группировку противника, - сказал генерал армии Семен Иванов, - разгадать его намерения, место нанесения главного удара было, конечно же, непросто. Но в том-то и заключался талант начальника РО штаба фронта! Он сумел так продумать и организовать все действия разведчиков, что ни одно вражеское соединение не осталось вне контроля…»

«Разведка была поставлена превосходно»

Было и еще одно ценное качество у генерала Александра Рогова. Он всегда старался выйти за рамки привычного. Искал новые формы и методы разведки.

Так, внедрил у себя на фронте авиационную съемку вражеских позиций. Тогда это было в новинку. Фотографирование вели с самолета Ил-2. Не все верили в успех. В том числе и начальник штаба фронта Сергей Бирюзов. Однако, когда ему показали снимки, где были видны действительные и ложные артиллерийские огневые позиции врага, и даже немецкие солдаты, бегущие по траншее, начштаба с удовольствием пожал руку разведчику.

Позже, в своих воспоминаниях Маршал Советского Союза Сергей Бирюзов, так будет оценивать роль разведки в Ясско-Кишиневской операции:

«…Надо сказать, разведка у нас была поставлена превосходно. Накануне Ясско-Кишиневской операции мы имели настолько полные данные о противнике, что захваченный позже в плен один немецкий генерал, взглянув на нашу разведывательную карту, вскликнул: - Вы скопировали расположение немецких и румынских войск с карты штаба «Южной Украины»! Пленный ошибался. Но когда к нам в руки действительно попала карта 6-й немецкой армии, то мы и сами удивились ее разительному сходству с нашей… Разведчики порадовали меня приятной новостью: у них, оказывается, готовы к действиям специальные роты водолазов, способные пройти по дну Днестра и внезапно появиться в расположении вражеских войск. В дальнейшем эти роты сослужили нам хорошую службу».

Подводя итоги фронтовой деятельности генерал-майора Александра Рогова, можно с уверенностью сказать, что воевал он вдумчиво и умело. И за это был удостоен семи боевых орденов. Стал одним из трех начальников разведки фронтов, награжденных полководческим орденом I степени. Орден Кутузова I степени вручили ему в апреле 1945 года.

© начальник разведотдела Юго-Западного фронта генерал-майор Александр Рогов

После войны генерал Рогов служил там, куда посылала его Родина - начальником разведотдела Южной группы войск, руководил разведкой особой механизированной армии. Летом 1949 года, памятуя о его довоенном опыте работы в Китае, Александра Семеновича назначили начальником разведуправления штаба Главкома Дальнего Востока.

С 1950 года Рогов в Москве. Он заместитель, потом помощник начальника ГРУ.

К этому времени Уинстон Черчилль уже произнес свою Фултонскую речь. Он призвал страны Запада объединиться и говорить со вчерашним союзником - Советским Союзом с позиции силы. Холодная война набирала обороты. Лондон стал приоритетной целью для военной разведки. Мы должны были внимательно приглядывать за последователями Черчилля. И тогда руководством ГРУ было принято решение: послать в Великобританию в качестве военного атташе Советского Союза генерала Александра Рогова. Он должен был возглавить нашу резидентуру.

Пять лет работал Александр Семенович в Лондоне. За эти годы британская резидентура стала одной из лучших. По окончании длительной командировки Рогов вполне заслуженно получил повышение по службе. Он был назначен 1-м заместителем начальника ГРУ.