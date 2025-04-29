«Чуйка» начальника разведки: Генерал Рогов в 1945-м просчитал контрудар Гитлера под Балатоном

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«Начальник разведки фронта. И по совместительству начальник штаба 6-й немецкой армии». Так командующий фронтом Родион Малиновский, представлял генерала Рогова. Руководитель разведки, действительно, был сказочно талантлив. Он умел предвидеть ход событий...

«Чуйка» начальника разведки: как генерал Рогов предвидел действия противника
© ТАСС

Начав свой путь молодым солдатом Первой мировой войны, Александр Семенович Рогов шел по жизни и службе упорно и старательно, успешно осваивая каждую служебную должность. Участвовал в Гражданской войне, учился на пехотных курсах, служил младшим командиром.

В 1920 году его назначают командиром взвода. Потом долгий офицерский путь – до заместителя начальника отдела боевой подготовки штаба Ленинградского военного округа. Никто не преподносил ему должности на тарелочке с красной каемочкой. Рогов зарабатывал их сам: упорным трудом, умением обучить и сплотить воинский коллектив, творческим подходом к службе.

Так же он будет работать и в разведке. В 1936 году, по окончании специального факультета Военной академии им. М.В.Фрунзе, Рогова назначат начальником отделения Разведупра Красной Армии.

Долго в Центре засиживаться не пришлось. Он прошел подготовку и был направлен в зарубежную командировку. Три с половиной года работал на Дальнем Востоке, в Китае, под прикрытием должности вице-консула в Харбине. Служил оперативным офицером, а в 1940 году принял руководство резидентурой.

Войну Александр Рогов встретил в Москве, в Разведуправлении. Но уже в феврале 1942-го он на фронте, начальником разведотдела штаба 59-й армии. На этой должности он пробудет всего месяц и его направят на один из самых сложных участков Волховского фронта, в приснопамятную 2-ю Ударную армию.

Он прибыл в штаб, когда враг уже нанес удар по тылам армии и перекрыл коридор, связывающий ее с фронтом. Вскоре его разведчики захватили немецкого офицера. В полевой сумке фашиста был обнаружен документ особой важности - приказ об уничтожении 2-й Ударной армии.

Предательство командарма Власова черной тенью легло на всю армию. Хотя командиры и бойцы объединения мужественно сражались и на протяжении нескольких месяцев в тяжелейших условиях оттягивали на себя крупные силы Вермахта. Потери армии были велики. Начался голод. Однако Ставка, по - прежнему, приказывала держать оборону.

После окружения и разгрома армии, начальник разведки Александр Рогов в числе последних возглавил группу командиров и бойцов штаба, верно просчитал направление движения, и вывел их из окружения. Возможно, тогда впервые в критической ситуации сработала, ставшая впоследствии знаменитой, «роговская чуйка».

Как будет вспоминать офицер разведотдела штаба 3-го Украинского фронта полковник О. Григорьев: «Способность Рогова думать за противника была необыкновенна».

Это подтверждает в своих мемуарах командующий фронтом Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков: «Возвращусь к тем, кто в тяжелейших условиях сохранял неизменные чувства советского гражданина, воина и солдата до последнего своего дыхания. Многим из них в те тяжелые дни удалось врываться из вражеского кольца.

В числе вышедших был начальник разведывательного отдела армии А. С. Рогов. Он рассказал, что двигался по маршруту Военного совета. Наткнувшись на минометно-артиллерийский заградительный огонь противника, вынужден был остановиться...

В 1.30 25 июня огонь стал ослабевать и перемещаться в направлении узкоколейки. Предполагая, что там образовался прорыв, полковник Рогов поспешил туда. И действительно, все, двигавшиеся в направлении узкоколейки, вышли из окружения…»

Заглянуть в голову противника

Последующая служба полковника, а потом и генерал-майора Александра Рогова была связана с Юго-Западным фронтом, который с октября 1943 года стал именоваться 3-м Украинским. Начальник разведки играл важнейшую роль в планировании, подготовке и проведении всех операций фронта, таких, к примеру, как Ясско-Кишиневская, Белградская, Будапештская, Балатонская, Венская.

Вот тут, по - настоящему, и проявился талант Рогова. Он был не просто опытным, знающим, грамотным разведчиком. Таких в войну было немало. Он был талантливым. Дар редкий, уникальный, я бы сказал, бесценный.

Всякий раз перед начальником разведки стоит невообразимо сложная задача - заглянуть в голову противника, а если надо и поселиться там, чтобы раскрыть замыслы врага. Поразительно, но это удавалось сделать Александру Семеновичу.

В подтверждение этих слов, наградные листы генерала Рогова. Так, представляя начальника разведки к ордену Красной Звезды в январе 1943 года руководство отмечало: «Участник двух успешно проведенных операций в районе Среднего Дона… В подготовительный период обеспечил командованию полное знание противника…».

В октябре 1943 года Александр Семенович был удостоен ордена Красного Знамени за то, что «хорошо организовал и провел работу по изучению войск противника, его состояния и безошибочно и своевременно давал выводы, как перед самой операцией Юго-Западного фронта, так и в ее ходе».

А вот орденом Суворова II степени он был награжден за то, что «при подготовке и проведении операции по разгрому 6-й армии немцев своей неутомимой работой своевременно и с достаточной полнотой вскрывал силы и состав противника, действующего перед фронтом, а также его перегруппировку и намерения».

Хотелось бы еще раз обратить внимание, что подчеркивают и выделяют начальники Рогова. «Обеспечил командованию полное знание противника…», «безошибочно и своевременно давал выводы», «своевременно и с достаточной полнотой вскрывал силы и состав противника». Спросите любого командира, чего большего он может желать.

И это не просто слова. Ошибка генерала Рогова и его разведчиков могла дорого стоить войскам фронта. А ведь иногда случалось так, что начальнику разведки не верил даже начальник Генерального штаба. Но Рогов был непреклонен. Он отстаивал свое решение.

Случилось это в период подготовки к Венской операции. В феврале 1945 года в разведотдел штаба фронта стали поступать данные о том, что фашисты наращивают крупную танковую группировку в районе озера Балатон. Генерал Рогов проверял и перепроверял разведдонесения.

Доложили в Генеральный штаб. Доклад лег на стол генерала армии Алексея Антонова. Он был воспринят весьма неоднозначно. Начальник Генштаба позвонил командующему фронта Маршалу Советского Союза Федору Толбухину и удивленно спросил.

- Кто вам поверит, что Гитлер снял с запада 6-ю танковую армию СС и направил ее против 3-го Украинского фронта, а не под Берлин, где готовится разгром фашистских войск?

Тем не менее, прав оказался генерал Рогов. Вскоре его информация получила подтверждение.

«Вскрыть полностью группировку противника, - сказал генерал армии Семен Иванов, - разгадать его намерения, место нанесения главного удара было, конечно же, непросто. Но в том-то и заключался талант начальника РО штаба фронта! Он сумел так продумать и организовать все действия разведчиков, что ни одно вражеское соединение не осталось вне контроля…»

«Разведка была поставлена превосходно»

Было и еще одно ценное качество у генерала Александра Рогова. Он всегда старался выйти за рамки привычного. Искал новые формы и методы разведки.

Так, внедрил у себя на фронте авиационную съемку вражеских позиций. Тогда это было в новинку. Фотографирование вели с самолета Ил-2. Не все верили в успех. В том числе и начальник штаба фронта Сергей Бирюзов. Однако, когда ему показали снимки, где были видны действительные и ложные артиллерийские огневые позиции врага, и даже немецкие солдаты, бегущие по траншее, начштаба с удовольствием пожал руку разведчику.

Позже, в своих воспоминаниях Маршал Советского Союза Сергей Бирюзов, так будет оценивать роль разведки в Ясско-Кишиневской операции:

«…Надо сказать, разведка у нас была поставлена превосходно. Накануне Ясско-Кишиневской операции мы имели настолько полные данные о противнике, что захваченный позже в плен один немецкий генерал, взглянув на нашу разведывательную карту, вскликнул: - Вы скопировали расположение немецких и румынских войск с карты штаба «Южной Украины»! Пленный ошибался. Но когда к нам в руки действительно попала карта 6-й немецкой армии, то мы и сами удивились ее разительному сходству с нашей… Разведчики порадовали меня приятной новостью: у них, оказывается, готовы к действиям специальные роты водолазов, способные пройти по дну Днестра и внезапно появиться в расположении вражеских войск. В дальнейшем эти роты сослужили нам хорошую службу».

Подводя итоги фронтовой деятельности генерал-майора Александра Рогова, можно с уверенностью сказать, что воевал он вдумчиво и умело. И за это был удостоен семи боевых орденов. Стал одним из трех начальников разведки фронтов, награжденных полководческим орденом I степени. Орден Кутузова I степени вручили ему в апреле 1945 года.

© начальник разведотдела Юго-Западного фронта генерал-майор Александр Рогов

После войны генерал Рогов служил там, куда посылала его Родина - начальником разведотдела Южной группы войск, руководил разведкой особой механизированной армии. Летом 1949 года, памятуя о его довоенном опыте работы в Китае, Александра Семеновича назначили начальником разведуправления штаба Главкома Дальнего Востока.

С 1950 года Рогов в Москве. Он заместитель, потом помощник начальника ГРУ.

К этому времени Уинстон Черчилль уже произнес свою Фултонскую речь. Он призвал страны Запада объединиться и говорить со вчерашним союзником - Советским Союзом с позиции силы. Холодная война набирала обороты. Лондон стал приоритетной целью для военной разведки. Мы должны были внимательно приглядывать за последователями Черчилля. И тогда руководством ГРУ было принято решение: послать в Великобританию в качестве военного атташе Советского Союза генерала Александра Рогова. Он должен был возглавить нашу резидентуру.

Пять лет работал Александр Семенович в Лондоне. За эти годы британская резидентура стала одной из лучших. По окончании длительной командировки Рогов вполне заслуженно получил повышение по службе. Он был назначен 1-м заместителем начальника ГРУ.

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