Татьяна Коршилова: трагедия популярной телеведущей

Сегодня Татьяну Коршилову помнят разве что люди старшего возраста. А между тем Коршилова, помимо всего прочего, была ведущей одной из самых популярных передач на советском телевидении «Песня года». К сожалению, она трагически погибла в самом расцвете своих жизненных и творческих сил.

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Телевидение

Татьяна Юрьевна Иванова (Коршиловой она стала после замужества) появилась на свет сразу после войны в 1946 году. Почти все члены ее семьи так или иначе были связаны с музыкой. И хоть отец Таню не воспитывал, вторым мужем ее матери стал композитор и пианист Владимир Сидоров. Сидоров являлся автором многих популярных в те годы песен и мелодий. Есть версия, что именно он написал музыку для песни «Дружба» («Когда простым и нежным взором…»). Кстати, супруг Татьяны тоже имел непосредственное отношение к музыке. Николай Николаевич Коршилов служил в столичном театре оперетты. Да и сама Татьяна тоже там трудилась.

В 1970-х годах Коршилова пришла работать на советское телевидение. Она исполняла обязанности редактора, а позже и ведущей музыкальных передач. Кроме того именно Татьяна писала сценарии для многих популярных в то время программ: «С песней по жизни», «Шире круг», «Песня года».

Благодаря Коршиловой советские граждане впервые увидели на своих экранах зарубежных исполнителей: Джо Дассена, Мирей Матье, Рэя Конниффа, группу «Бони-М» и оркестр Поля Мориа.

Поэзия

Однако этим внушительным списком заслуги Коршиловой вовсе не заканчиваются. Татьяна, кроме всего прочего, еще и писала стихи. Наверняка каждому знакома песня, первые строки которой звучат так: «У беды глаза зеленые…» («Сон-трава»). Впервые она прозвучала в фильме 1979 года «Опасные друзья» в исполнении Сергея Беликова. Позже на протяжении долгих лет ее пела Валентина Толкунова. А вот замечательные стихи написала именно Татьяна Коршилова.

Коршилова является автором и немалого количества других песен, которые занимали почетные места в репертуарах многих популярных исполнителей тех лет: «Цветет черемуха к похолоданию» (Татьяна Петрова), «Этот май» (Евгений Мартынов),«Это я была» (Валентина Толкунова).

Смерть

4 сентября 1982 года Татьяна Коршилова поехала на съемки очередной телепрограммы в город Суздаль. Неподалеку от села Павловское случилось страшное: автомобиль, в котором находилась Татьяна, попал в аварию. Коршилова погибла.

Эту трагедию мать талантливой ведущей и поэтессы не пережила. Она умерла в том же 1982 году. У Коршиловой остался сын.

Татьяну похоронили в Москве на территории Введенского кладбища. До своего 36-летия она не дожила чуть больше недели.