«За Киану Ривза платили копейки». История первой в России женщины-телохранителя

Женщины-телохранители в наши дни мало кого удивляют — напротив, они пользуются спросом на рынке охранных услуг. Однако так было не всегда. Петербурженке Виктории Корчагиной — первой в России женщине-телохранителю — пришлось на деле доказывать свою пригодность для профессии. Она начинала с сопровождения жен бизнесменов, работала на Олимпийских играх в Сочи, а также обеспечивала безопасность актеру Киану Ривзу. О том, каково это — быть женщиной в профессии, где привыкли играть по мужским правилам, почему интуиция порой важнее оружия и какие качества действительно ценятся в работе телохранителя, Виктория Корчагина рассказала в интервью «Ленте.ру».

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«Лента.ру»: Как получилось, что вы стали телохранителем?

Виктория Корчагина: Я всю жизнь занималась спортом и поступила в физкультурный институт. Тогда я видела себя преподавателем. После учебы работала по распределению, но потом вернулась в Санкт-Петербург, и, собственно, здесь началась та самая полоса жизни, когда люди думали, как выжить. Началась перестройка.

Учителям, врачам не платили — да практически нигде не платили. А жить хотелось нормально, по-человечески, не сидеть и не ждать, когда же там задержанную зарплату выдадут. Хорошо жили только те, кто как-то встроился в новую экономику, которая строилась в стране после непростого периода. Появились первые миллионеры, им и их семьям потребовалась защита.

Ну а дальше спрос породил предложение. Я пошла туда, где платили. Никакой эйфории не было, просто по деньгам там было гораздо лучше, чем в той же педагогике.

Какой была ваша подготовка?

Я прошла тактическую специальную подготовку. Меня учили тому, что должен уметь телохранитель: как стоять, куда смотреть, как открывать двери, на что обращать внимание — в общем, все, что надо знать, чтобы обеспечить безопасность клиента.

Осваивала навыки рукопашного, оперативного боя, что надо делать при близком контакте. Была оперативная стрельба, доврачебная помощь, оперативная помощь.

Вообще телохранитель должен уметь все: бегать, плавать, кататься на велосипеде, на лыжах, потому что охраняемые лица могут быть самые разные, и разными могут быть их увлечения.

Почти у всех охраняемых лиц есть дети, за которыми тоже необходимо присматривать. То есть требования к подготовке телохранителя по части физической подготовки очень высокие.

Если вы обращали внимание на охрану первого лица и ближнего круга, то, скорее всего, не видели каких-то амбалов, которые стоят с каменными лицами, потому что основных телохранителей, которые реально начнут действовать в случае чего, вы даже не заметите. Остальные скорее для отвлечения внимания.

Как реагировали люди, когда узнавали, кем вы работаете? Кем были ваши первые клиенты?

Окружающие чаще всего просто не понимали, кто я. Да и я сама никому не говорила, что работаю телохранителем, — наоборот, старалась всячески это скрывать. Вообще существует такое понимание, что, если никто не догадывается, что ты телохранитель, значит, ты работаешь хорошо. Только потом уже при более близком знакомстве люди начинают понимать, кто ты и что ты делаешь рядом с человеком.

Поначалу мужчины скептично относились к женщине в команде телохранителей -- долго упирались.

Моими первыми клиентами были женщины, хотя и нанимали меня их мужья — они переживали, что жены на иномарках могут стать легкой добычей угонщиков, боялись, что отберут машину, покалечат, поэтому сначала я ездила с женщинами в их автомобилях.

Дальше с каждым клиентом уже стала складываться репутация, и я особо не занималась поиском работы — она меня стала находить сама. Я начала работать с крупными бизнес-компаниями и бизнесменами, пошли интересные проекты.

Какие оказались самыми сложными?

Очень объемными по энергии были Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи. Был очень непростой период, потому что Олимпийские игры проходили в одном мировом порядке, а Паралимпийские — уже после Крыма. Мы же работали с иностранной компанией, и вот там сильно отреагировали на присоединение полуострова, а нам — русской стороне — нужно было уйти от агрессии, которая прямо фонтанировала, и убедить наших коллег доработать проект так же хорошо, как мы его начали.

Непросто было и во время работы с Киану Ривзом, когда он приехал на съемки в Санкт-Петербург. Мне тогда позвонил знакомый и предложил взять его заказ на «защиту какого-то актера». Требовался один человек со знанием английского языка. Я адресовала этот заказ своему сыну, который тогда уже тоже был в профессии. Платили там копейки, но для практики английского сыну было самое то.

И вот накануне встречи этого «какого-то актера» мне перезванивает знакомый и говорит:

«Слушай, а тут выяснилось, что мужик, с кем надо будет работать — Киану Ривз».

И тут я понимаю, что один человек для такого актера — это провал проекта, фанаты просто сметут. Поехала следом.

Ожидаемо, в аэропорту к Киану стали один за другим подходить люди, просить автографы. Шло время, он понимал, что надо уже ехать, а людей меньше не становилось. Тут мы и подоспели.

Надо было видеть его лицо, когда я сказала, что из службы безопасности. Было что-то вроде:

«Боже мой, до чего я дожил. Со мной будет работать женщина?».

Потом, конечно, мы с ним это вспоминали и смеялись.

С чем женщины-телохранители справляются лучше коллег-мужчин?

Подготовка ничем не отличается, но есть вещи, в которых женщины превосходят мужчин. Например, у меня одна из специальностей службы — биоэнергетика. Порой чувствуешь изменение поля вокруг себя, начинаешь сканировать пространство и понимать, откуда может быть потенциальная угроза.

Как-то в начале карьеры я работала с бизнесменом, и он там с кем-то договорился об ужине — так он сам мне сказал. Обычно, если были конфликтные ситуации и мы ехали их решать, об этом предупреждали — а тут мы вроде как едем просто ужинать.

За столом начинается разговор, тон повышается, и шеф вместе с оппонентом решают продолжить диалог на улице. Мы стоим во внутреннем дворике, где припаркована какая-то машина, и тут я понимаю, что сейчас будет, хватаю шефа и тащу его за колонны.

В это же мгновение оппонент открывает багажник автомобиля, достает автомат и дает по нам очередь.

Понятно было, что убивать он нас не планировал — хотел по ногам дать и этим обозначить свою позицию.

После этого мне потом говорили:

«Как ты это поняла вообще? Ты знала?»

Трудно объяснить, женское чутье какое-то.

Еще, например, женщины намного лучше и быстрее находят взрывчатку. Я знаю совершенно особенную девчонку, которая находила ее в машине в два раза быстрее, чем положено по нормативу.

Сила в нашей работе, конечно, нужна. Но куда важнее сейчас — уметь думать головой. Мне за всю карьеру ни разу не пригодились навыки рукопашного боя. Я никогда не считала, что проблему можно решить кулаками.

Насколько женщины сейчас востребованы на рынке? Какие требования чаще предъявляют?

Этот рынок практически не меняется, женщины в качестве телохранителей все так же имеют спрос, особенно в Москве и Петербурге. При этом женщина-телохранитель — ключевой критерий — должна хорошо выглядеть, быть привлекательной.

Что бы там ни говорили, но, когда начинается реальный кастинг, клиенты выбирают тех, кто похож на женщину, а не на мужчину.

Из часто встречающихся требований: она должна быть нормальным психологом, контактировать с детьми и пожилыми, уметь стрелять. Все настаивают на травматическом оружии, чтобы телохранитель была обязательно вооружена.

Также хотят, чтобы женщины хорошо владели доврачебной помощью — умели делать инъекции. Иногда настаивают, чтобы обучили и внутривенной, хоть это и запрещено законодательством, но тут уже клиент диктует свои требования.

Хорошо, если женщина знает несколько языков. Самые востребованные — английский, французский, испанский, так как чаще всего телохранитель сопровождает клиента и в зарубежных командировках. Поэтому они должны уметь ориентироваться в крупных аэропортах, уметь водить машину даже за границей.

Как вы оцениваете текущую защиту высокопоставленных лиц?

То, что мы сейчас видим, — как кого-то взрывают, убивают — говорит о том, что в этих направлениях у служб полный провал.

У нас высокие государственные чиновники из военного ведомства ходят на службу в сопровождении простого помощника — как-то смешно и грустно одновременно.

Эта ситуация может усугубиться, если к делу подключатся настоящие профессионалы.

Остается только надеяться, что в ведомствах произойдут перемены, уволят родственников и друзей и наймут реальных специалистов, которые обеспечат должную защиту.