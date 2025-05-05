Эмма Судоплатова: идеальная жена сталинского «волкодава»

Эмма Каганова и Павел Судоплатов прожили вместе больше 60 лет. Даже тогда, когда разведчик был арестован и приговорен к длительному заключению, жена от него не отвернулась. Каганова тоже рисковала оказаться за решеткой, однако эта судьба ее миновала. Впрочем, и вне тюремных стен ей пришлось несладко: как вспоминала публицист Инга Каретникова, Эмма Карловна ютилась в маленькой комнате и не имела права работать.

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Начало

Если верить В. Н. Степанкову, автору книги «Чекисты Сталина», Павел Судоплатов познакомился с Эммой Кагановой в конце 1920-х годов в Харькове, куда был переведен в связи с повышением. Каганова тоже работа в ГПУ. К тому моменту Эмма уже успела побывать замужем, а потому Кагановой она была по бывшему мужу. Впрочем, и настоящее имя сотрудницы госбезопасности отличалось от того, под которым мы знаем ее теперь. Эмму Каганову звали Суламифь Кримкер. По словам самого Судоплатова, Кримкер была голубоглазой блондинкой и владела идишем, который очень напоминал немецкий язык. В связи с тем, что Каганова могла сойти за немку, в самом начале карьеры ей поручили работу среди колонистов, проживавших в Одессе.

Однако родилась Суламифь Кримкер вовсе не в Одессе. Ее родным городом был белорусский Гомель. Отец Кримкер занимался сплавкой леса и умер, когда его дочери едва исполнилось десять. Суламифь стала кормилицей семьи и в одиночку зарабатывала на пропитание своих многочисленных братьев и сестер. По крайней мере, так утверждал Судоплатов. Вот только Александр Север, автор книги «Павел Судоплатов. Волкодав Сталина», сообщает, что, согласно документам, отец Кримкер с 1910 по 1925 годы перепродавал ткани, привезенные из-за границы. Получается, что в 1925 году, когда Суламифь было 20 лет, глава семейства был еще жив.

Служба в органах госбезопасности

Между тем, как утверждал Судоплатов в своих мемуарах «Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля», именно тот факт, что Суламифь пришлось рано повзрослеть, как и ему самому, их и сблизил. Правда, отношениям поспособствовала и служба в органах. Судоплатов и Каганова поначалу встречались только на работе и по работе. Но профессиональный интерес быстро перерос в личный. Как пишет Андрей Судоплатов, сын разведчика, в своей книге «Тайная жизнь генерала Судоплатова», Суламифь покорила Павла Анатольевича своими умом и красотой. Мало того, Судоплатов уверенно заявлял, что Каганова являлась его идеалом женщины.

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Поэтому неудивительно, что влюбленные стали жить вместе буквально через несколько месяцев после знакомства. Однако официально они зарегистрировали свои отношения только в 1951 году. Но для разведчиков и чекистов это было обычной практикой. Тем более, что влюбленные и без штампа в паспорте вместе перебрались в столицу. Если верить Федору Раззакову, автору издания «Пуля для Зои Федоровой, или КГБ снимает кино», в 1931 году Генриха Люшкова, начальника СПО ГПУ Украины, перевели в Москву. С собой он взял и своих подчиненных: Каганову и Судоплатова. На Лубянке Эмма Карловна работала в отделе, который занимался интеллигенцией, в частности курировала Большой театр, который всегда привлекал иностранцев.

Арест и дальнейшая судьба

Однако служба в органах госбезопасности не уберегла супругов от репрессий. Как пишет Валерий Большаков в своей книге «Диверсант № 1. Наш человек Судоплатов», Павел Судоплатов был арестован в 1953 году как «пособник Берии» и приговорен к 15 годам лишения свободы. Его жену, Эмму Каганову, тоже взяли под стражу. Но ей удалось избежать больших неприятностей: через несколько месяцев ее выпустили на свободу. Вот только с этого момента ее жизнь уже перестала быть прежней. По словам публициста Инги Каретниковой, написавшей книгу «Портреты разного размера», у Судоплатовой отобрали дом и дачу, поэтому она ютилась в маленькой комнатке. Кроме того, она не имела права работать. Кормили Каганову только частные уроки, которые она давала.

Так Эмма Карловна перебивалась до выхода мужа из тюрьмы. Это случилось в 1968 году. Правда, Судоплатов вернулся домой инвалидом II группы и, как значилось в справке на заключенного Владимирской тюрьмы, приведенной в книге Александра Севера «Павел Судоплатов. Волкодав Сталина», к физическому труду был уже непригоден. Поэтому после освобождения бывший чекист занялся литературной деятельностью. А его жена Эмма к тому моменту уже находилась на пенсии, поэтому посвящала все свое время супругу и помогала ему в творчестве. Они были вместе до конца дней, точнее до смерти Эммы Судоплатовой. Она ушла из жизни первой, в 1989 году.