Что случилось с женой Хрущева после смерти мужа

Нину Кухарчук, супругу генерального секретаря Никиты Хрущёва, можно смело назвать уникальной женщиной. Именно она начала первой сопровождать мужа в заграничных поездках: такой традиции до Хрущёвой в СССР не было. Тогда Нину Петровну знал в буквальном смысле весь мир. Однако после смерти генсека её жизнь изменилась. Впрочем, некоторые привилегии за Кухарчук всё-таки остались.

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Знакомство и семейная жизнь

Нина Кухарчук познакомилась с будущим генсеком в 1922 году в Юзовке (ныне Донецк). Именно тогда, если верить Леониду Млечину, автору книги «Династии, кланы и семьи России. От Ленина до Путина», Кухарчук начала преподавать в местной партшколе. Нередко Нина Петровна читала лекции и на рабфаке Донтехникума, где в то же время обучался Никита Хрущёв. Не заметить Нину Петровну было трудно, и не только потому, что она была преподавателем. Несмотря на внешнюю скромность, Кухарчук была очень образована и владела несколькими иностранными языками. Как утверждает Виктор Пятницкий в издании «Любовные истории правителей Российской империи и СССР», будучи в США вместе с Хрущёвым Нина Петровна переводила супругу всё, что говорили вокруг, с английского на русский.

Поэтому не удивительно, что Хрущёв просто не мог упустить такую партию. Вскоре влюблённые уже стали жить вместе. Правда, официальный брак они оформили только в 1965 году. Впрочем, в те годы это было обычной практикой даже для советской элиты. Отсутствие штампа не помешало супругам обзавестись и тремя детьми, а Никите Сергеевичу сделать шикарную карьеру. Несмотря на свою образованность, которой, кстати, восхищались даже главы других государств, «первая леди» Советского Союза никогда не лезла в политические дела мужа. По крайней мере на этом настаивает тот же Виктор Пятницкий.

Снятие с поста генерального секретаря

Тем не менее известие о том, что Никиту Хрущёва сняли со всех постов, Нина Кухарчук восприняла весьма болезненно. Впрочем, жена уже бывшего генсека осознала произошедшее далеко не сразу. Тогда, в 1964 году, если верить Сергею Красикову, автору книги «Возле вождей», Нина Петровна находилась на отдыхе в Карловых Варах вместе с супругой Леонида Брежнева. Услышав по радио о пленуме ЦК, Хрущёва даже пошутила, обращаясь к Виктории Брежневой: «Вот, Виктория Петровна, теперь вы меня будете приглашать в Большой театр на премьеры». Только вернувшись в столицу, Нина Кухарчук поняла, что случилось.

Как утверждает Николай Зенькович, автор издания «Самые секретные родственники», в Москве Нина Петровна испытала такой стресс, что серьёзно заболела. В течение нескольких недель она отказывалась съезжать из особняка на Ленинских горах, несмотря на то, что её оттуда довольно настойчиво выгоняли. Как пишет Алексей Аджубей в своих мемуарах «Я был зятем Хрущёва», впоследствии чете предложили перебраться в квартиру в Староконюшенном переулке. Кроме того, Хрущёвым велели освободить дачу, вместо которой отвели деревянный дом в Петрово-Дальнем. Тем не менее последние годы Кухарчук прожила на другой даче – в Жуковке.

После смерти Хрущёва

В Жуковку Нина Петровна переехала уже после смерти мужа, в 1971 году. По крайней мере так утверждает А. В. Сульдин, автор издания «История СССР. Хроника великой страны. 1917-1991». На даче вдова генсека большую часть времени проводила в абсолютном одиночестве. Однажды Косыгин сказал Хрущёву:

«Если бы вы появились сейчас на улице, вас бы растерзали».

На жизнь Нины Петровны, конечно, никто не покушался. Однако, как утверждает Ф. И. Чуев, автор книги «Сто сорок бесед с Молотовым», Хрущёва находилась в посёлке в своеобразной изоляции: никто не хотел с ней контактировать и даже стоять в одной очереди.

По словам сына Никиты Хрущёва, автора книги «Никита Хрущёв. Рождение сверхдержавы», Нина Петровна жила от выходных до выходных, когда её навещали дети и внуки. Сергей Хрущёв долго уговаривал мать заняться написанием мемуаров и даже для этих целей привёз на дачу магнитофон. Долгое время Хрущёв-младший не догадывался о том, что Нина Петровна всё-таки вняла его речам.

Когда в 1984 году Кухарчук умерла, обнаружилась школьная тетрадь, в которой бывшая «первая леди» страны делала заметки для будущей книги. Впрочем, не всё было так печально. Если верить Николаю Зеньковичу, Нина Петровна получала пенсию в размере 200 рублей, а также имела право пользоваться некоторыми благами властной элиты: посещать кремлёвскую столовую и спецполиклинику, ездить на автомобиле.