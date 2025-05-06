Как советский хоккеист совершил революцию в спорте

Московский ЦСКА, бесспорно, был гегемоном советского хоккея, однако время от времени в СССР находились клубы, способные бросить ему вызов. В число таких команд входил московский «Спартак», четырежды выигравший чемпионат страны. Три из этих побед были добыты при непосредственном участии легенды красно-белых — Вячеслава Старшинова. Форвард ярко проявил себя и в сборной страны, взяв два олимпийских золота и девять титулов на мировых чемпионатах. Ко всему прочему, в 1970-х нападающий умудрился поиграть в Японии. 6 мая прославленный хоккеист празднует 85-летие, а «Лента.ру» подробнее рассказывает о его уникальной биографии.

«Попасть в ЦСКА тогда было очень почетно. Звания, деньги… Однако я хотел доказать прежде всего самому себе, чего стою на самом деле. У армейцев же ты становился одним из прочих. В итоге за свою карьеру я выиграл со "Спартаком" три чемпионата СССР. У ЦСКА их, наверное, 103. Ну и что? Ни разу не пожалел», — рассказывал Старшинов. А ведь армейцы не раз звали его к себе, но форвард был непреклонен.

Мастер на все руки

Старшинов родился в Москве за год до начала Великой Отечественной войны в среднестатистической советской семье. Отец работал столяром, мать — на заводе, а Вячеслав стал младшим ребенком и первым мальчиком в семье. До него у Старшиновых родились три девочки. В школьные годы будущий хоккеист увлекся спортом, занимался самыми разными видами, а хоккея среди них долгое время не было. Юноша неплохо играл в волейбол и футбол, занимался боксом, а наибольших успехов добился в акробатике. Старшинова даже приглашали в цирковое училище, но он выбрал другой путь.

В 1950-х в средней полосе СССР была распространена следующая схема: пока позволяла погода, футболисты занимались футболом, а с наступлением холодов переквалифицировались в хоккеистов. Точнее, в хоккеистов с мячом. Именно в бенди Старшинова заметили тренеры «Спартака» по канадскому, как его тогда называли, хоккею с шайбой. Так 14-летний подросток оказался в школе красно-белых.

Карьера Старшинова в хоккее развивалась стремительно. Сейчас такое просто невозможно, но тогда уже спустя три года занятий форвард дебютировал в основном составе спартаковцев. В последующие 15 лет красно-белых без него представить было невозможно.

Аркадий Чернышев и Вячеслав Старшинов

В составе московского клуба Старшинов стал центрфорвардом ударного звена, которое вместе с ним составили крайние нападающие — братья-близнецы Евгений и Борис Майоровы. Интересно, что они долго притирались к Старшинову и в открытую говорили тренерам, что не будут играть вместе с «этим тихоходом». Однако прошло совсем немного времени, и трио начало крушить всех и в СССР, и за его пределами.

Спартаковский форвард во многом стал революционером советского хоккея. Габаритный нападающий одним из первых начал большую часть игрового времени действовать на пятачке, постоянно создавая помеху вратарю при бросках партнеров и забрасывая сам шайбы с близкого расстояния. Такая манера игры требует сумасшедшей физической мощи и напористости, ведь защитники команды-соперника всегда первым делом стремятся зачистить пятак. Однако Старшинова сдвинуть с места было практически невозможно. С ним мучались все, включая лучших защитников страны из ЦСКА. При этом форвард здорово играл в обороне и был незаменимым во время меньшинства.

В советском хоккее не было такого центрфорварда, который бы результативно участвовал в атаках своей команды и при этом умело нейтрализовывал самых сильных игроков соперника. Перед воротами он был неудержим. Канадцы, умевшие форвардов соперника не подпускать к своему пятаку, со Старшиновым ничего поделать не могли Александр Якушев партнер Старшинова по «Спартаку» и сборной СССР

Статистика Старшинова в «Спартаке» поражает воображение — 405 заброшенных шайб в 540 играх! Он стал первым советским хоккеистом, преодолевшим рубеж в 400 голов, помог красно-белым взять три чемпионства, девять раз попасть в число призеров первенства страны, а также выиграть два Кубка СССР.

Интересно, что Старшинов дважды заканчивал с хоккеем и возвращался. Первый раз коньки на гвоздь игрок повесил в 1972-м, после того как тренеры сборной СССР не взяли его на Олимпиаду-1972. Это сейчас Александр Овечкин в 39 разрывает НХЛ, а тогда 32-летний игрок считался ветераном. После первого ухода из хоккея Старшинов два года работал в тренерском штабе «Спартака», поддерживал форму, и в 1974-м вернулся на лед.

Борис Майоров, Вячеслав Старшинов и Евгений Майоров (слева направо)

И не просто вернулся, а забросил 13 шайб в чемпионате СССР и помог клубу взять бронзовые медали. После этого Вячеслав три года провел в Японии в качестве играющего тренера, а в 1978-м в возрасте 38 лет во второй раз полноценно возобновил карьеру в родном «Спартаке». За сезон весьма погрузневший, но все еще мастеровитый хоккеист забросил с десяток шайб и перешагнул тот самый порог в 400 голов. После этого можно было с чистой совестью окончательно заканчивать с хоккеем.

Заграничный поход

В 1975 году на руководство «Спартака» вышла японская целлюлозно-бумажная компания «Одзи Пэйпер», которая владела одноименным хоккейным клубом. Боссы компании на одном из чемпионатов мира увидели Старшинова и предложили ему стать играющим тренером. Для форварда предложение было неожиданным, но интересным, а советское руководство не стало чинить препятствий. Так Вячеслав оказался в Стране восходящего солнца в экзотическом чемпионате. Первым, но не последним из советских хоккеистов.

Тогда Япония была для меня страной неизвестной и загадочной. Я с интересом стал просматривать книги о ней, и она постепенно представала в моем воображении многоликой и противоречивой. Особенно интересовала литература о японском спорте. В одной из книг я прочел: «Мало кто в Стране восходящего солнца по-настоящему знает, что такое хоккей. Здесь популярны футбол, регби, дзюдо, карате» Вячеслав Старшинов

В Японии Старшинов провел три года. Время от времени он выходил на площадку, где часто сталкивался с другими играющими тренерами — в прошлом квалифицированными североамериканскими хоккеистами. Советский специалист приехал в утративший былые позиции некогда сильнейший клуб страны и вернул ему первенство. При Старшинове «Одзи» в 1977 году стал чемпионом Японии.

Потенциала Старшинова точно хватило бы не только для успешного выступления в Японии. В 1960-е на него несколько раз выходили клубы НХЛ, но в тот момент представить себе переезд советского игрока в Северную Америку было невозможно. «Я бы поиграл там. Но не столько за деньги, сколько еще раз проверить, чего ты стоишь на высшем уровне. На самом деле если бы тогда мы получили возможность поехать выступать по ту сторону океана, то русские взорвали бы НХЛ», — рассказывал Старшинов.

Старшинов в японском клубе «Одзи Сэйси»

Титулы в сборной

У советских хоккеистов все же была возможность проявить себя на международной арене — в составе сборной страны на крупных турнирах. Костяк команды, как правило, составляли игроки ЦСКА, однако несколько лет Старшинова вместе с братьями Майоровыми брали в сборную целой спартаковской тройкой. Там они продолжали заниматься примерно тем же, чем и во внутреннем чемпионате, — уничтожать соперников.

Вместе с Майоровыми и другими партнерами по сборной СССР Старшинов взял два золота Олимпийских игр — в 1964 и 1968 годах. Кроме того, форвард девять раз помог советской команде выиграть чемпионат мира. Так слава Старшинова вышла далеко за пределы родины. Его статистика в сборной СССР впечатляет не меньше клубной — 149 заброшенных шайб в 182 играх.

В жизни богатырь — широченнейший в плечах и спокойный, внешне чуть неуклюжий, на льду Вячеслав преображался. Становился злым, беспощадным — и к сопернику, и к себе, поражал неуемной силушкой, желанием во всем быть первым. Причем не только в матчах, но и на тренировках Анатолий Тарасов бывший тренер сборной СССР

Старшинову также довелось поучаствовать в Суперсерии-1972 и исполнить давнюю мечту — сыграть против канадских профессионалов. Однако форвард вышел на лед лишь однажды — во втором матче против сборной Канады. Ту встречу советские хоккеисты проиграли без особых шансов — 1:4, а Вячеслав остаток противостояния провел на скамейке запасных.

Вне хоккея

Существует стереотип о том, что профессиональные спортсмены часто не блещут интеллектом, однако он точно не относится к Старшинову. Хоккеист очень прилично учился в школе, а по ее окончании со второй попытки поступил на дневное отделение Московского авиационно-технологического института на абсолютно нетипичную для спортсмена специальность «инженер-механик авиационных двигателей». Конечно, именитому хоккеисту делали послабления, но он и сам при любой возможности ехал на пары и в итоге довел обучение до конца.

Кстати, в МАТИ Женя Майоров учился на специалиста по конструкции самолета, Борис изучал авиационные приборы, а я — двигатели. Шутили тогда: мы втроем можем построить самолет, только летать на нем не стоит Вячеслав Старшинов

В 1975-м Старшинов уже в другом вузе — МИФИ — защитил кандидатскую, а после окончания карьеры стал профессором, возглавив кафедру физического воспитания вуза. Там он проработал больше 30 лет. «Его любили студенты. На всех вводных лекциях в начале учебного года я всегда им рассказывал о Вячеславе Старшинове и его спортивных достижениях. Студенты МИФИ всегда знали, какой великий спортсмен руководит кафедрой. Его не боялись, его — уважали», — рассказывал Равиль Лаценов, работавший заместителем Старшинова.

Старшинов в японском клубе «Одзи Сэйси»

Несмотря на тренерский опыт в родном «Спартаке», а также в Японии, к этой деятельности Старшинов не возвращался. Помимо работы в вузе, бывший хоккеист занимал должность председателя Федерации хоккея РСФСР, был президентом и вице-президентом красно-белых, а также написал две автобиографические книги. Кроме того, Вячеслав Иванович увлекался поэзией. Сборников стихов он не выпускал, однако в сети можно найти несколько его произведений, которые, конечно, посвящены спорту.

В 2007-м Старшинова ввели в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF). Он также занимает должность почетного президента «Спартака». В последние годы игрок периодически испытывает проблемы со здоровьем, однако мужественно с ними справляется и остается в публичном пространстве.